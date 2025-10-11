Трамп пригрозив Китаю додатковим 100% митом з 1 листопада. Ринки відреагували падінням

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Нова заява Трампа пролунала після його погрози скасувати майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном і звинувачень Пекіна в "агресивній позиції" щодо торгівлі, повідомляє Bloomberg.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє". Він не виключив відкату від підвищення мит, якщо Пекін відмовиться від нових обмежень на експорт рідкоземів, і залишив можливість зустрічі із Сі пізніше цього місяця.

"Тому я призначив 1 листопада. Подивимось, що буде", – сказав він.

Оголошені мита піднімуть сукупні імпортні податки на низку китайських товарів до 130% вже наступного місяця – трохи нижче рівня 145%, запровадженого раніше цього року перед тим, як сторони домовилися про тимчасове зниження ставок.

Ринки відреагували розпродажем: S&P 500 впав на 2,7% – найгірший день від 10 квітня, Nasdaq 100 знизився на 3,5%, соєві ф’ючерси в Чикаго просідали до 1,9%.

Напередодні запланованого саміту обидві сторони посилили контроль за потоками технологій і матеріалів. Китай запровадив нові портові збори для суден США та розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm – на тлі кроків з обмеження експорту рідкоземельних матеріалів. Частина заходів Пекіна набирає чинності 8 листопада, що вказує на торг напередодні переговорів.

Однак ця ескалація створює невизначеність для бізнесу.

"Ця тяганина демонструє крихкість двосторонніх відносин... Зовсім не факт, що вчасно візьмуть гору стримані підходи", – сказала Венді Катлер, колишня переговорниця США з торгівлі.

Раніше повідомлялось, що Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів. Пекін пояснював такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок.