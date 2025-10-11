Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тарифи Трампа Відповідь Китаю на тарифи Трампа
645 2

Трамп пригрозив Китаю додатковим 100% митом з 1 листопада. Ринки відреагували падінням

мита,тарифи,трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Нова заява Трампа пролунала після його погрози скасувати майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном і звинувачень Пекіна в "агресивній позиції" щодо торгівлі, повідомляє Bloomberg.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє". Він не виключив відкату від підвищення мит, якщо Пекін відмовиться від нових обмежень на експорт рідкоземів, і залишив можливість зустрічі із Сі пізніше цього місяця.

"Тому я призначив 1 листопада. Подивимось, що буде", – сказав він.

Оголошені мита піднімуть сукупні імпортні податки на низку китайських товарів до 130% вже наступного місяця – трохи нижче рівня 145%, запровадженого раніше цього року перед тим, як сторони домовилися про тимчасове зниження ставок.

Ринки відреагували розпродажем: S&P 500 впав на 2,7% – найгірший день від 10 квітня, Nasdaq 100 знизився на 3,5%, соєві ф’ючерси в Чикаго просідали до 1,9%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Напередодні запланованого саміту обидві сторони посилили контроль за потоками технологій і матеріалів. Китай запровадив нові портові збори для суден США та розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm – на тлі кроків з обмеження експорту рідкоземельних матеріалів. Частина заходів Пекіна набирає чинності 8 листопада, що вказує на торг напередодні переговорів.

Однак ця ескалація створює невизначеність для бізнесу.

"Ця тяганина демонструє крихкість двосторонніх відносин... Зовсім не факт, що вчасно візьмуть гору стримані підходи", – сказала Венді Катлер, колишня переговорниця США з торгівлі. 

Раніше повідомлялось, що Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів. Пекін пояснював такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок.

Автор: 

Китай (2243) мито (892) США (5160) торги (116) торгівля (993) Трамп Дональд (750) митний контроль (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC

З травня між США та Китаєм діє крихке торговельне перемир'я: сторони погодилися відмовитися від трьохзначних тарифів, які практично зупинили торгівлю між країнами.

Проте американські товари все ще обкладаються додатковим 30-відсотковим тарифом порівняно з початком року, а китайські - новим 10-відсотковим тарифом при ввезенні до США.
показати весь коментар
11.10.2025 17:43 Відповісти
Експерт з Китаю Джонатан Цзін з Брукінгського інституту зазначив, що дії Сі Цзіньпіна спрямовані на формування порядку денного майбутніх переговорів, підкресливши, що нові правила експорту рідкоземельних металів поки не набрали чинності.
«Він шукає способи перехопити ініціативу, - сказав він. - Адміністрації Трампа доводиться реагувати на виникаючі проблеми по мірі їх появи».
Він додав, що Китай не боїться відповідних заходів з боку США.
«З попередніх раундів торговельних переговорів Китай зробив висновок, що в нього вищий поріг болю, - сказав він.
- З їхньої точки зору, адміністрація Трампа дрогнула».
показати весь коментар
11.10.2025 17:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 