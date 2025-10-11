Трамп пригрозив Китаю додатковим 100% митом з 1 листопада. Ринки відреагували падінням
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.
Нова заява Трампа пролунала після його погрози скасувати майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном і звинувачень Пекіна в "агресивній позиції" щодо торгівлі, повідомляє Bloomberg.
Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє". Він не виключив відкату від підвищення мит, якщо Пекін відмовиться від нових обмежень на експорт рідкоземів, і залишив можливість зустрічі із Сі пізніше цього місяця.
"Тому я призначив 1 листопада. Подивимось, що буде", – сказав він.
Оголошені мита піднімуть сукупні імпортні податки на низку китайських товарів до 130% вже наступного місяця – трохи нижче рівня 145%, запровадженого раніше цього року перед тим, як сторони домовилися про тимчасове зниження ставок.
Ринки відреагували розпродажем: S&P 500 впав на 2,7% – найгірший день від 10 квітня, Nasdaq 100 знизився на 3,5%, соєві ф’ючерси в Чикаго просідали до 1,9%.
Напередодні запланованого саміту обидві сторони посилили контроль за потоками технологій і матеріалів. Китай запровадив нові портові збори для суден США та розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm – на тлі кроків з обмеження експорту рідкоземельних матеріалів. Частина заходів Пекіна набирає чинності 8 листопада, що вказує на торг напередодні переговорів.
Однак ця ескалація створює невизначеність для бізнесу.
"Ця тяганина демонструє крихкість двосторонніх відносин... Зовсім не факт, що вчасно візьмуть гору стримані підходи", – сказала Венді Катлер, колишня переговорниця США з торгівлі.
Раніше повідомлялось, що Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів. Пекін пояснював такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок.
З травня між США та Китаєм діє крихке торговельне перемир'я: сторони погодилися відмовитися від трьохзначних тарифів, які практично зупинили торгівлю між країнами.
Проте американські товари все ще обкладаються додатковим 30-відсотковим тарифом порівняно з початком року, а китайські - новим 10-відсотковим тарифом при ввезенні до США.
«Він шукає способи перехопити ініціативу, - сказав він. - Адміністрації Трампа доводиться реагувати на виникаючі проблеми по мірі їх появи».
Він додав, що Китай не боїться відповідних заходів з боку США.
«З попередніх раундів торговельних переговорів Китай зробив висновок, що в нього вищий поріг болю, - сказав він.
- З їхньої точки зору, адміністрація Трампа дрогнула».