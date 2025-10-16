США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

США полностью взяли под контроль морские маршруты, которые использовали наркокартели для контрабанды, и теперь рассматривают возможность перехода к операциям на суше в Венесуэле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трансляции Белого дома.

По его словам, американские силы уже "удерживают море под полным контролем", и за последние дни не зафиксировано ни одной лодки с контрабандным грузом. Ранее именно через эти маршруты переправляли крупные партии наркотиков на скоростных судах.

Трамп также намекнул, что следующим шагом могут стать действия на суше, но отказался раскрывать детали.

По мнению экспертов, США могут прибегнуть как к военным рейдам, так и к совместным миссиям с партнерами в регионе, чтобы окончательно уничтожить сети поставки наркотиков через территорию соседних стран.

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

