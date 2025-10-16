РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
2 290 9

США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявляет о следующем этапе борьбы с наркокартелями

США полностью взяли под контроль морские маршруты, которые использовали наркокартели для контрабанды, и теперь рассматривают возможность перехода к операциям на суше в Венесуэле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трансляции Белого дома.

По его словам, американские силы уже "удерживают море под полным контролем", и за последние дни не зафиксировано ни одной лодки с контрабандным грузом. Ранее именно через эти маршруты переправляли крупные партии наркотиков на скоростных судах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может позволить Израилю возобновить войну в Газе - все зависит от ХАМАС

Трамп также намекнул, что следующим шагом могут стать действия на суше, но отказался раскрывать детали.

По мнению экспертов, США могут прибегнуть как к военным рейдам, так и к совместным миссиям с партнерами в регионе, чтобы окончательно уничтожить сети поставки наркотиков через территорию соседних стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Венесуэлы предлагали США доли в нефтяных и золотых месторождениях в обмен на "перезапуск" отношений, - NYT

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Венесуэла (190) наркотики (2179) Трамп Дональд (6805) Мадуро Николас (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше нарасии
показать весь комментарий
16.10.2025 01:42 Ответить
Ну слава яйцам. Наконец то движуха.
показать весь комментарий
16.10.2025 01:44 Ответить
Я кстати был знаком с одним пассажиром который в получастной/полу госу дарственной конторе ездил воевать с наркокартелями и разными партизанами промышляющими кокой в Колумбии. Насобирал 9 пулевых ранений за время службы. Говорил что нарков от гражданскиз невозможно было отличить. Поэтому смотрели если было какое бы то ни было огнестрельное оружие при себе. Если находили -- в расход.
показать весь комментарий
16.10.2025 01:52 Ответить
Поки кацапи застрягли в Україні, світ трішки підлікується від бруду:
Вірмено-Азербайджанський конфлікт вирішено.
Сирія вирішено.
Іран з його проксі розйобано.
На черзі Венесуела
Треба ще Молдові з ковбасою порішати..
показать весь комментарий
16.10.2025 02:18 Ответить
План Трампа все чіткіше показується, зковирнути *******, посадити уряд з яким можливо вести справи в далі запропонувати Китаю і Індії купувати нафту Венесуелли замість кацапської. Ну і мит ніяких.
показать весь комментарий
16.10.2025 02:53 Ответить
війни з наркокартелями от жеж загнув,для американської аудиторії
показать весь комментарий
16.10.2025 03:01 Ответить
Хоробрі аж страшно.Ядерна держава з першою армією світу проти країни з озброєнням минулого століття.
А дімона мєдвєдєва п'яного бояться.
показать весь комментарий
16.10.2025 05:12 Ответить
Трамп, закидай їх *томагавками*!
показать весь комментарий
16.10.2025 08:24 Ответить
Мучачосів у сандаліках і ржавими АКМ-ами легше нагнути, ніж болотних партнерів.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:02 Ответить
 
 