Влада Венесуели пропонувала США частки в нафтових і золотих родовищах в обмін на "перезапуск" відносин, - NYT
Венесуельські чиновники місяцями вели закриті перемовини з адміністрацією Дональда Трампа, пропонуючи великий пакет економічних поступок – від пріоритетних контрактів для американських компаній до переорієнтації нафтових потоків із Китаю до США.
У підсумку Білий дім відхилив пропозиції й згорнув дипломатичні контакти, пише The New York Times.
За даними видання, уряд Ніколаса Мадуро був готовий відкрити американському бізнесу нафтогазові та золотодобувні проєкти, переглянути сировинні угоди з Китаєм, Іраном та Росією й надати преференції на видобуток. Держкомпанія PDVSA вже передала Chevron повний контроль над спільними проєктами, обговорювалася й участь ConocoPhillips, яка залишила країну після націоналізації 2007 року.
Найближче до прориву перемовини були в травні, коли спецпосланець США Річард Гренелл посприяв поверненню дитини до Венесуели, а Каракас звільнив затриманого американського ветерана ВПС. Попри це Вашингтон відмовився від "економічної угоди" й посилив військову присутність у регіоні, повернувшись до жорсткої лінії щодо режиму Мадуро.
На тлі переговорів венесуельська нафтова галузь лишається ослабленою: видобуток становить близько 1 млн барелів на добу проти 3 млн у часи Уго Чавеса. Експерти оцінюють, що за умови притоку іноземного капіталу видобуток можна було б швидко наростити.
Паралельно опозиція готувала сценарії політичного переходу. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо представила у Вашингтоні економічний план із заявленою вигодою для США у 1,7 трлн доларів за 15 років та цьогоріч отримала Нобелівську премію миру за захист демократичних прав венесуельців.
Раніше повідомлялось, що Росія запустила у Венесуелі першу чергу заводу з виробництва патронів калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова потужністю до 70 млн одиниць боєприпасів на рік.
Підприємство будувала компанія "Рособоронекспорт", що входить до російської держкорпорації.
