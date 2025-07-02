Росія відкрила завод із випуску зброї та боєприпасів у Венесуелі

Росія запустила у Венесуелі першу чергу заводу з виробництва патронів калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова потужністю до 70 млн одиниць боєприпасів на рік. Підприємство будувала компанія "Рособоронекспорт", що входить до російської держкорпорації.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомлення "Ростеху".

Перша черга включає чотири виробничі лінії, і незабаром, за словами виконавчого директора "Ростеха" Олега Євтушенка, російська компанія сподівається запустити решту виробничих корпусів. Це дозволить налагодити повний цикл виробництва патронів та автоматів Калашнікова (АК-103) на території Венесуели.

Зброю використовуватиме армія, поліція та інші силові структури країни.

Потужність заводу дозволить випускати десятки тисяч набоїв протягом однієї робочої зміни.

"Це важливий крок у розвитку технологічного співробітництва з нашим ключовим партнером у Латинській Америці", – сказав Євтушенко.

Перша черга підприємства включає корпус з утилізації відходів, склади з компонентами для боєприпасів, тир для випробування продукції, а також пожежний резервуар та інші допоміжні будівлі.

Гендиректор "Рособоронекспорту" Александр Міхєєв заявив, що цей проєкт "показав усьому світу, що [компанія] завжди виконує свої зобов'язання перед партнерами", незважаючи на міжнародні санкції проти Росії та Венесуели.

Про створення у Венесуелі двох підприємств з ліцензованого виробництва АК-103 та патронів калібру 7,62 мм домовилися у 2006 році президент РФ Владімір Путін та президент Венесуели Уго Чавес. Реалізація проєкту стартувала у 2009 році.

Будівництво неодноразово переносили, зокрема, через складнощі, спричинені коронавірусними обмеженнями, санкціями, а також корупційними скандалами.

Раніше повідомлялося, що керівник Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився побудувати найбільший військовий завод в історії КНДР. Будівництво цього об'єкту вже почалося, і воно ведеться поряд з чинним оборонним підприємством. За даними видання Bild, усе вказує на те, що продукція нового заводу буде призначена не для потреб Північної Кореї, а для експорту до Росії.

До того в дослідженні Кільського інституту світової економіки та аналітичного економічного центру Bruegel йшлося про те, що навіть зважаючи на мільярдні видатки, Європа мала би витрачати в рази більше на зміцнення своєї військової потужності, аби досягти паритету з Росією, та ширше використовувати український досвід.