КНДР будує найбільший у країні військовий завод для експорту зброї в Росію

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився побудувати найбільший військовий завод в історії КНДР. Будівництво цього об'єкту вже почалося, і воно ведеться поряд з чинним оборонним підприємством.

Про це повідомляє Bild із посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs, передає The Moscow Times.

Як зазначається, один із можливих виробничих корпусів більш ніж удвічі може перевищити той, що знаходиться поруч. Нова будівля може стати найбільшою в Північній Кореї.

За даними Bild, усе вказує на те, що продукція нового заводу буде призначена не для потреб Північної Кореї, а для експорту до Росії.

Раніше Кім Чен Ин особисто відвідав два оборонні підприємства в Північній Кореї та заявив про "безпрецедентне зростання" виробництва: обсяги випуску снарядів зросли вчетверо порівняно із середньорічними показниками та майже вдвічі перевищили колишні рекорди. Це зростання безпосередньо пов'язане з експортом боєприпасів до Росії для ведення війни проти України.

Як повідомлялося, раніше супутникові знімки показали, що Північна Корея, ймовірно, побудувала нову будівлю в межах свого головного ядерного комплексу для розширення можливостей країни виробляти ядерну зброю.

У червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії.