США готові перейти до "наземного етапу" війни з наркокартелями у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

США повністю взяли під контроль морські маршрути, які використовували наркокартелі для контрабанди, і тепер розглядають можливість переходу до операцій на суходолі у Венесуелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп під час трансляції Білого дому.

За його словами, американські сили вже "утримують море під повним контролем", і за останні дні не зафіксовано жодного човна з контрабандним вантажем. Раніше саме через ці маршрути переправляли великі партії наркотиків на швидкісних суднах.

Трамп також натякнув, що наступним кроком можуть стати дії на суші, але відмовився розкривати деталі.

На думку експертів, США можуть вдатися як до військових рейдів, так і до спільних місій із партнерами в регіоні, щоб остаточно знищити мережі постачання наркотиків через територію сусідніх країн.

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому. 

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

Венесуела (279) наркотики (1484) Трамп Дональд (7348) Мадуро Ніколас (60)
Лучше нарасии
16.10.2025 01:42 Відповісти
Ну слава яйцам. Наконец то движуха.
16.10.2025 01:44 Відповісти
Я кстати был знаком с одним пассажиром который в получастной/полу госу дарственной конторе ездил воевать с наркокартелями и разными партизанами промышляющими кокой в Колумбии. Насобирал 9 пулевых ранений за время службы. Говорил что нарков от гражданскиз невозможно было отличить. Поэтому смотрели если было какое бы то ни было огнестрельное оружие при себе. Если находили -- в расход.
16.10.2025 01:52 Відповісти
 
 