Сенат США підтримує 500% мита для Китаю за купівлю російської нафти, - Бессент

Американські сенатори виступають за надання президенту США Дональду Трампу права ввести 500% мита для Китаю через купівлю нафти у Росії.

Про це на пресконференції сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент зазначив, що попри заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.

"Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90% іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей", - наголосив міністр фінансів.

За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.

Він додав, що Штати зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.

"Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу", - додав очільник Мінфіну США.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".

