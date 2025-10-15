Сенат США підтримує 500% мита для Китаю за купівлю російської нафти, - Бессент
Американські сенатори виступають за надання президенту США Дональду Трампу права ввести 500% мита для Китаю через купівлю нафти у Росії.
Про це на пресконференції сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.
Бессент зазначив, що попри заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.
"Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90% іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей", - наголосив міністр фінансів.
За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.
Він додав, що Штати зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.
"Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу", - додав очільник Мінфіну США.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.
Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто б сумнівався. Єврошакали у всій красі, тільки язиками здатні "щось" робити.
Он, як їх пердолить від Правди!!
Смерть московитам окупантам!
Китай офіційно декларує нейтралітет і має обмеження/контролі на експорт військових систем, але багато компонентів «двойного призначення» (моторів, батарей, оптики, волоконно-оптичних кабелів тощо) і навіть готових систем надходили до України через складні маршрути/фірми-посередники.
Боюсь, що для росії, як до союзника, КНР приховано все поставляє напряму.
И дело даже не в этом высказывании Хегсета. Дело в том, что всего 9 месяцев назад к власти в США приходила крайне благожелательно настроенная к России администрация. Главным мессаджем этой администрации было "да это не наша война, зачем нам Украина". Хегсет, кстати, разделял эту позицию. Как и Вэнс, как и многие другие. И Трамп склонялся к ней же.
В начале весны почти все были уверены, что США вот-вот вообще прекратят военную поддержку Украины. Но затем за дело взялся "величайший геополитик мира" Путин. Он отказывался от любых прекращений огня. Он отправлял самолёты бить по жилым домам в Украине после любого разговора с Трампом. Он показывал, что ни в грош не ставит любые переговоры, посылая на них балаганного шута Мединского. Он прятался от любых контактов с Зеленским.
Вследствие этих идиотских действий Путина позиция США развернулась почти на 180 градусов. Перспектива того, что уже на российские города начнут постоянно сыпаться ракеты, не кажется больше фантастической. Но, если такое случится, Путин сделает постную рожу и скажет россиянам: - во всём опять виноват Запад, - США опять обманули и надули, - у нас опять "священная война" и - вы, россияне, опять должны сплотиться вокруг меня, "гениального геополитика" Путина.