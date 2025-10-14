Мінфін США звинуватив Китай у спробі "потягнути вниз" світову економіку, – FT

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці після запровадження Пекіном масштабних експортних обмежень на рідкоземельні елементи й критичні мінерали.

Він заявив, що цей крок підриває міжнародну репутацію КНР напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Financial Times.

"Це ознака слабкості їхньої економіки, і вони хочуть потягнути всіх за собою. Якщо вони хочуть сповільнити світову економіку, найбільше постраждають саме вони", – сказав Бессент.

За даними джерел, США підготували пакет контрзаходів на випадок відсутності домовленостей. Розглядається запровадження ліцензування для компаній, що експортують програмне забезпечення до Китаю – крок із потенційно широким впливом на китайські галузі.

Американські посадовці заявили, що були здивовані "диспропорційністю" кроків Пекіна. За словами одного з високопосадовців, головний переговірник КНР Лі Ченган у серпні попереджав Вашингтон про жорстку відповідь: "ми відповімо поза всіма очікуваннями".

Бессент також припустив, що Сі міг не бути обізнаний про момент оголошення обмежень. У США вбачають внутрішню боротьбу між відомствами: "жорсткішу" лінію приписують Мінкомерції та МДБ КНР.

Китай звинуватив Вашингтон в ескалації, зокрема через нещодавнє розширення "чорних списків" Мінторгу США для тисяч дочірніх структур китайських компаній. Американські офіційні особи назвали це "приводом" для політики, яку Пекін готував заздалегідь.

США і Китай відновили контакти у Вашингтоні – Бессент повідомив про "суттєву комунікацію" вихідними. Він розраховує ще раз зустрітися з віцепрем’єром Хе Ліфеном до переговорів лідерів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".