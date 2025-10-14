Мінфін США звинуватив Китай у спробі "потягнути вниз" світову економіку, – FT
Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці після запровадження Пекіном масштабних експортних обмежень на рідкоземельні елементи й критичні мінерали.
Він заявив, що цей крок підриває міжнародну репутацію КНР напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Financial Times.
"Це ознака слабкості їхньої економіки, і вони хочуть потягнути всіх за собою. Якщо вони хочуть сповільнити світову економіку, найбільше постраждають саме вони", – сказав Бессент.
За даними джерел, США підготували пакет контрзаходів на випадок відсутності домовленостей. Розглядається запровадження ліцензування для компаній, що експортують програмне забезпечення до Китаю – крок із потенційно широким впливом на китайські галузі.
Американські посадовці заявили, що були здивовані "диспропорційністю" кроків Пекіна. За словами одного з високопосадовців, головний переговірник КНР Лі Ченган у серпні попереджав Вашингтон про жорстку відповідь: "ми відповімо поза всіма очікуваннями".
Бессент також припустив, що Сі міг не бути обізнаний про момент оголошення обмежень. У США вбачають внутрішню боротьбу між відомствами: "жорсткішу" лінію приписують Мінкомерції та МДБ КНР.
Китай звинуватив Вашингтон в ескалації, зокрема через нещодавнє розширення "чорних списків" Мінторгу США для тисяч дочірніх структур китайських компаній. Американські офіційні особи назвали це "приводом" для політики, яку Пекін готував заздалегідь.
США і Китай відновили контакти у Вашингтоні – Бессент повідомив про "суттєву комунікацію" вихідними. Він розраховує ще раз зустрітися з віцепрем’єром Хе Ліфеном до переговорів лідерів.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.
Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".
Але той хто її починає плекає надію що ворог заплатить дорожче.
• Одежда и обувь: до 40% прироста импортных цен, до 15-20% прироста розничных цен
• Отдельные виды промышленной электроники: до 20% прироста импортных цен, до 10% - розничных.
В большинстве остальных категорий товары в рознице не должны подорожать сильнее, чем на 5%, отдельные виды товаров - на 10%.
Из-за запрета на экспорт в США редкоземельных металлов могут быть остановлены отдельные проекты перевооружения - радары, высокоточное оружие, возможно самолеты новых поколений и/или гражданские ракеты. Альтернативных источников этих металлов нет. (есть - например, Украина, о чем писали и пишут, но кацапия же родина слонов - автор - кацаповец, ну шо ж поделаешь, однако ... )
Мы видим, что для роста экономики США и Китая взаимные пошлины не несут существенной угрозы, как и для роста цен в Китае. Наиболее заметные изменения будут в объемах экспорта, что закономерно. Сильнее всего в этой ситуации страдает американский потребитель. Для него обувь, одежда и бытовая электроника могут подорожать на 15-20%. (не особо смертельно и то временно) Впрочем, не будем забывать, что точка в этой истории еще не поставлена."""