Мінфін США звинуватив Китай у спробі "потягнути вниз" світову економіку, – FT

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці після запровадження Пекіном масштабних експортних обмежень на рідкоземельні елементи й критичні мінерали.

Він заявив, що цей крок підриває міжнародну репутацію КНР напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Financial Times.

"Це ознака слабкості їхньої економіки, і вони хочуть потягнути всіх за собою. Якщо вони хочуть сповільнити світову економіку, найбільше постраждають саме вони", – сказав Бессент.

За даними джерел, США підготували пакет контрзаходів на випадок відсутності домовленостей. Розглядається запровадження ліцензування для компаній, що експортують програмне забезпечення до Китаю – крок із потенційно широким впливом на китайські галузі.

Американські посадовці заявили, що були здивовані "диспропорційністю" кроків Пекіна. За словами одного з високопосадовців, головний переговірник КНР Лі Ченган у серпні попереджав Вашингтон про жорстку відповідь: "ми відповімо поза всіма очікуваннями".

Бессент також припустив, що Сі міг не бути обізнаний про момент оголошення обмежень. У США вбачають внутрішню боротьбу між відомствами: "жорсткішу" лінію приписують Мінкомерції та МДБ КНР.

Читайте також: США чекають від Індії зменшення закупівель російської нафти вже найближчим часом, – Бессент

Китай звинуватив Вашингтон в ескалації, зокрема через нещодавнє розширення "чорних списків" Мінторгу США для тисяч дочірніх структур китайських компаній. Американські офіційні особи назвали це "приводом" для політики, яку Пекін готував заздалегідь.

США і Китай відновили контакти у Вашингтоні – Бессент повідомив про "суттєву комунікацію" вихідними. Він розраховує ще раз зустрітися з віцепрем’єром Хе Ліфеном до переговорів лідерів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Трамп зазначив, що Китай нібито планує масштабні експортні обмеження майже на всю продукцію і навіть на те, "чого не виробляє".

Китай (2247) США (5165) економіка (211) Бессент Скот (7)
Себе ж Китай вниз не потягне - США хоче тормознути
14.10.2025 12:25 Відповісти
Війна дорого коштує обом сторонам.
Але той хто її починає плекає надію що ворог заплатить дорожче.
14.10.2025 12:30 Відповісти
Нефіг ******* 40% усього що продається у США зроблено в Китаї)) від того, що Китай не зможе продати свої товари в США він менше заробить, але не постраждає, бо повністю може забезпечити власних споживачів своєю продукцією, що не скажеш про США, та й про решту світу... А то що Китай не хоче купувати ваші борги, які ви безкінечно емітуєте друкуючи гроші, то це реально проблема для світу)) тому весь свій прибуток і ваші борги Китай конвертує у золото, а США скиглять, бо нічого зробити не можуть...
14.10.2025 12:27 Відповісти
Полегше! У бессета муж прокурор.
14.10.2025 12:31 Відповісти
Почитай https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vzgliad-ekonomista-ssha-kitai-i-poshliny-v-125 - первое, что нашел, но можно найти и по информационнее ".... Если экспорт в Китай полностью остановится, шок для американских производителей будет существенным, но управляемым. Если импорт из Китая полностью остановится (или окажется попадет под пошлины выше 100%), в основном пострадают сегменты одежды и обуви, бытовой электроники и некоторых видов промышленного сырья. Например, металлы, пластик, резина, рис, автозапчасти. Шок будет сильным только в следующих сегментах:
• Одежда и обувь: до 40% прироста импортных цен, до 15-20% прироста розничных цен
• Отдельные виды промышленной электроники: до 20% прироста импортных цен, до 10% - розничных.
В большинстве остальных категорий товары в рознице не должны подорожать сильнее, чем на 5%, отдельные виды товаров - на 10%.
Из-за запрета на экспорт в США редкоземельных металлов могут быть остановлены отдельные проекты перевооружения - радары, высокоточное оружие, возможно самолеты новых поколений и/или гражданские ракеты. Альтернативных источников этих металлов нет. (есть - например, Украина, о чем писали и пишут, но кацапия же родина слонов - автор - кацаповец, ну шо ж поделаешь, однако ... )
Мы видим, что для роста экономики США и Китая взаимные пошлины не несут существенной угрозы, как и для роста цен в Китае. Наиболее заметные изменения будут в объемах экспорта, что закономерно. Сильнее всего в этой ситуации страдает американский потребитель. Для него обувь, одежда и бытовая электроника могут подорожать на 15-20%. (не особо смертельно и то временно) Впрочем, не будем забывать, что точка в этой истории еще не поставлена."""
14.10.2025 13:14 Відповісти
А ці тарифи для усіх країн що запровадили США це не шкодить світовій економіці?
показати весь коментар
14.10.2025 12:56 Відповісти

