Венс про торговельну напруженість між США та Китаєм: "Трамп має значно більше карт"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі торговельної напруги між Вашингтоном та Пекіном закликав Китай "обрати шлях розуму".
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Це буде делікатний танець, і багато що залежатиме від того, як китайці відреагують", - сказав Венс.
"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними",- додав віцепрезидент США.
Нагадаємо, що 10 жовтня американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.
Тоді буде звучати логічно---Трамп має значно більше козирів.
Деменційному діду в США все рівно, а от як на це дивляться пересічні американці?
Мабуть, так як на фуйла в орді.
чиновникам и политикамслуживым, боярам, духовенству и дворянству рф, все меньше сдерживают себя в том что на самом деле думают.
Світовий політичний істеблішмент.
Це був перший офіційний коментар Китаю щодо погрози Трампа підвищити податки на імпорт з Китаю до 1 листопада у відповідь на нові китайські обмеження на експорт рідкоземельних елементів, які є життєво важливими для широкого спектру споживчих та військових продуктів.
Доступ до цих матеріалів є ключовим питанням суперечок у торгових переговорах між Вашингтоном і Пекіном.
Критичні мінерали використовуються у багатьох продуктах - від авіаційних двигунів, радарних систем і електромобілів до споживчої електроніки, включаючи ноутбуки та телефони.
Контроль експорту Китаю вплинув на європейських та інших виробників, а також на американських.
Якщо між торговими партнерами немає співпраці, і кожен захищає свої інтереси, будь-хто або обидві сторони можуть запровадити політику власної вигоди, наприклад, тарифи.
Якщо одна сторона дотримується правил, а інша вводить тарифи, то країна з тарифом виграє за рахунок іншої.
Це відповідає позиціям (0,5) та (5,0).
Якщо обидві країни вводять тарифи, справжніх переможців (або повних програшів) немає, і ми маємо ситуацію (1,1).
Однак це призводить до найгірших загальних результатів у торговельних відносинах.
З іншого боку, якщо обидві країни співпрацюють, ми отримуємо ситуацію (3,3), що дає розумний результат для кожної країни та найоптимальніший результат загалом.
Плутає елементарне.
''Карт'' - точно більше в Китаю.
Але переважна більшість ''сильних карт'' - в США.