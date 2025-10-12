Венс про торговельну напруженість між США та Китаєм: "Трамп має значно більше карт"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі торговельної напруги між Вашингтоном та Пекіном закликав Китай "обрати шлях розуму".

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде делікатний танець, і багато що залежатиме від того, як китайці відреагують", - сказав Венс.

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними",- додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, що 10 жовтня американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

