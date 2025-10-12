УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6127 відвідувачів онлайн
Новини Митна війна США та Китаю
1 177 40

Венс про торговельну напруженість між США та Китаєм: "Трамп має значно більше карт"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі торговельної напруги між Вашингтоном та Пекіном закликав Китай "обрати шлях розуму".

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде делікатний танець, і багато що залежатиме від того, як китайці відреагують", - сказав Венс.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними",- додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, що 10 жовтня американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готуються запровадити 100% мита на всі товари з Китаю, а також встановити контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Читайте також: США запровадять 100% мита на товари з Китаю, - Трамп

Автор: 

Китай (4947) мито (1194) США (24491) Джей Ді Венс (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
і танцори: "Це буде делікатний танець,..." не сумніваємось:

Это школа Дональда Трампа,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

.
показати весь коментар
12.10.2025 22:36 Відповісти
+6
Раньше политики играли в шахматы, читали Бзежинского, нынешние политики играют в карты, шашки и наперстки
показати весь коментар
12.10.2025 22:21 Відповісти
+4
Може, у Трампа "більше карт"... Але у китайців більше "козирних"... І Трамп як не зайде - так з "мізеру"...
показати весь коментар
12.10.2025 22:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А от чи має він голову на плечах, щоб тими картами зіграти?..
показати весь коментар
12.10.2025 22:15 Відповісти
Це взагалі біда світової політики. Нею займаютьмя картярі-шулери. Тому і результати відповідні - тобто плачевні. Політика - мистецтво компромісів, яке до гри у карти, де компромісу апріорі нема, стосунку мати не млже апріорі.
показати весь коментар
12.10.2025 23:34 Відповісти
"Трамп має значно більше карт" - і одна карта ще й в рукаві....
показати весь коментар
12.10.2025 22:15 Відповісти
Завжди на місці
показати весь коментар
12.10.2025 22:48 Відповісти
Може, у Трампа "більше карт"... Але у китайців більше "козирних"... І Трамп як не зайде - так з "мізеру"...
показати весь коментар
12.10.2025 22:15 Відповісти
Головне щоб ,,паравоза,, не піймав.
показати весь коментар
12.10.2025 22:20 Відповісти
Я бачив гравців, які замовляли "мізер" в темну (не дивлячись свої карти) і зіграли гру (не взяли жодної взятки)
показати весь коментар
12.10.2025 22:22 Відповісти
Ну це якщо на сірники грають. То можна мізерити втемну. Більше пари коробочок сірників не програєш.
показати весь коментар
12.10.2025 23:11 Відповісти
Хай Трамп звернеться до Бульбафюрера, той йому покаже чотири карти.
показати весь коментар
12.10.2025 22:34 Відповісти
В ОПі козирів кілограм на девʼяносто.
показати весь коментар
12.10.2025 22:58 Відповісти
Картярі якісь...
показати весь коментар
12.10.2025 22:19 Відповісти
і танцори: "Це буде делікатний танець,..." не сумніваємось:

Это школа Дональда Трампа,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

.
показати весь коментар
12.10.2025 22:36 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.10.2025 22:50 Відповісти
Трамп зайде з козирних - торгове сальдо у США мінус 400 млд - якшо вони обкладкть митом товари з Китаю - тим буде непереливки
показати весь коментар
12.10.2025 22:19 Відповісти
Мова йде не про карти як такі ,а скоріше підрозумівається козирі в колоді карт..
Тоді буде звучати логічно---Трамп має значно більше козирів.
показати весь коментар
12.10.2025 22:19 Відповісти
А я вважаю - в кого більше ядерних бомб - в того і більше козирів.
Деменційному діду в США все рівно, а от як на це дивляться пересічні американці?
Мабуть, так як на фуйла в орді.
показати весь коментар
12.10.2025 22:36 Відповісти
Раньше политики играли в шахматы, читали Бзежинского, нынешние политики играют в карты, шашки и наперстки
показати весь коментар
12.10.2025 22:21 Відповісти
політики почали грати в наперстки, коли відв'язали вартість долара та й інших грошей від золота))
показати весь коментар
12.10.2025 22:26 Відповісти
Дивлячись як Китай скуповує золото, продає облігації держборгу США, у Трампа карт більше, але вони усі ніякі... бо весь добробут США останні роки базується на безконтрольній емісії долара і рості боргів... і якщо не буде кому їх втюховати все стане геть сумно...
показати весь коментар
12.10.2025 22:23 Відповісти
Поки в США федеральний резерв друкує долари, як фізично так і віртуально - Америка як жила за чужий кошт - так і буде далі жити. Будуть міняти віртуальні гроші на реальні товари.
показати весь коментар
12.10.2025 22:42 Відповісти
козирних карт в США та Трампа ніхто так і не побачив. з 2014 року. одні понти. РФ поводило по губам штатм і в Україні і в афгані .
показати весь коментар
12.10.2025 22:23 Відповісти
Играйте лучше в домино(жопа к жопке).
показати весь коментар
12.10.2025 22:25 Відповісти
То як воно виглядатиме?
показати весь коментар
12.10.2025 23:02 Відповісти
шо це взагалі за терміналогія бандюків Білого дому , на пілоні США ? ...
показати весь коментар
12.10.2025 22:29 Відповісти
Это нынешний уровень политики в США, да и многих других стран... хотя, он во многом всегда таков был, просто раньше старались на публику это не выносить, сейчас же, особенно это видно по чиновникам и политикам служивым, боярам, духовенству и дворянству рф, все меньше сдерживают себя в том что на самом деле думают.
показати весь коментар
12.10.2025 22:44 Відповісти
Делікатний танець з партнером і козирні карти.
Світовий політичний істеблішмент.

Я фігєю
показати весь коментар
12.10.2025 22:55 Відповісти
При грі у дурня програє той у кого більше карт
показати весь коментар
12.10.2025 22:32 Відповісти
Нічого поганого - коли Трамп гаркне - Сі! - твоя карта бита - то й кацапам кранти
показати весь коментар
12.10.2025 22:38 Відповісти
Китай окупував Азію, половину Африки, грабує Південну та Центральну
Америку. А в самих штатах верує китайська мафія. Населення и 7разів
більше. Темпи розвидку вище. У Китая є ще партнери, яких нема у США.
показати весь коментар
12.10.2025 22:51 Відповісти
Хоч ми й надрукували багато козирних карт але китайці танцюють краще - каже Венс.
показати весь коментар
12.10.2025 22:52 Відповісти
Ну тоді "кта дєвушку танцуєт", той і з картами)
показати весь коментар
12.10.2025 22:58 Відповісти
"а зараз я покажу вам направлєнія, мій друг, чудовий бульбохуйло карти свої надав" ))
показати весь коментар
12.10.2025 22:57 Відповісти
Тупі понти, так введіть мита 100% і проживіть з ними бодай рік)) і отримаєте інфляцію 30-50% річних))
показати весь коментар
12.10.2025 23:06 Відповісти
«Позиція Китаю є послідовною», - заявило Міністерство торгівлі у повідомленні, опублікованому в інтернеті. «Ми не хочемо тарифної війни, але не боїмося її».

Це був перший офіційний коментар Китаю щодо погрози Трампа підвищити податки на імпорт з Китаю до 1 листопада у відповідь на нові китайські обмеження на експорт рідкоземельних елементів, які є життєво важливими для широкого спектру споживчих та військових продуктів.
показати весь коментар
12.10.2025 23:08 Відповісти
Китай здійснює майже 70% світового видобутку рідкоземельних металів і контролює приблизно 90% їхньої глобальної переробки.
Доступ до цих матеріалів є ключовим питанням суперечок у торгових переговорах між Вашингтоном і Пекіном.
Критичні мінерали використовуються у багатьох продуктах - від авіаційних двигунів, радарних систем і електромобілів до споживчої електроніки, включаючи ноутбуки та телефони.
Контроль експорту Китаю вплинув на європейських та інших виробників, а також на американських.
показати весь коментар
12.10.2025 23:16 Відповісти
Теорія ігор стосується того, як приймаються рішення, виходячи не лише з варіантів і вигод однієї сторони, але й з виборів та стимулів інших.

Якщо між торговими партнерами немає співпраці, і кожен захищає свої інтереси, будь-хто або обидві сторони можуть запровадити політику власної вигоди, наприклад, тарифи.
Якщо одна сторона дотримується правил, а інша вводить тарифи, то країна з тарифом виграє за рахунок іншої.
Це відповідає позиціям (0,5) та (5,0).
Якщо обидві країни вводять тарифи, справжніх переможців (або повних програшів) немає, і ми маємо ситуацію (1,1).
Однак це призводить до найгірших загальних результатів у торговельних відносинах.
З іншого боку, якщо обидві країни співпрацюють, ми отримуємо ситуацію (3,3), що дає розумний результат для кожної країни та найоптимальніший результат загалом.
показати весь коментар
12.10.2025 23:29 Відповісти
Венс точно прогулював навчання і в школі і у ВНЗ.
Плутає елементарне.
''Карт'' - точно більше в Китаю.
Але переважна більшість ''сильних карт'' - в США.
показати весь коментар
12.10.2025 23:10 Відповісти
"трампло " карт можливо і має більше, але козирних більше на руках вічноусміхнених китайських псів...
показати весь коментар
12.10.2025 23:13 Відповісти
Ці ******* американські політики хоч в карти грають. Як не як але інтелектуальні ігри. Прийдуть нові то почнуть в Чапаєва. Навіть уявив майбутні розмови - У нашого Президента і ніготь цупкіший , і шашка важче. Нєт у вас шашков супротів нашева!
показати весь коментар
12.10.2025 23:21 Відповісти
До карт не завадив би розум, хоча б трохи, а там пуста дурнувата макітра.
показати весь коментар
12.10.2025 23:28 Відповісти
 
 