Вэнс о торговой напряженности между США и Китаем: "У Трампа гораздо больше карт"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения между Вашингтоном и Пекином призвал Китай "избрать путь разума".

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют", - сказал Вэнс.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными",- добавил вице-президент США.

Напомним, что 10 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.

Читайте также: США введут 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп