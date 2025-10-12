РУС
Новости Таможенная война США и Китая
Вэнс о торговой напряженности между США и Китаем: "У Трампа гораздо больше карт"

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения между Вашингтоном и Пекином призвал Китай "избрать путь разума".

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют", - сказал Вэнс.

"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными",- добавил вице-президент США.

Напомним, что 10 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.

Читайте также: США введут 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп

Китай (3209) пошлина (526) США (28042) Джей Ди Вэнс (148)
Топ комментарии
+5
Раньше политики играли в шахматы, читали Бзежинского, нынешние политики играют в карты, шашки и наперстки
12.10.2025 22:21 Ответить
+4
Може, у Трампа "більше карт"... Але у китайців більше "козирних"... І Трамп як не зайде - так з "мізеру"...
12.10.2025 22:15 Ответить
+4
і танцори: "Це буде делікатний танець,..." не сумніваємось:

Это школа Дональда Трампа,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

.
12.10.2025 22:36 Ответить
А от чи має він голову на плечах, щоб тими картами зіграти?..
12.10.2025 22:15 Ответить
"Трамп має значно більше карт" - і одна карта ще й в рукаві....
12.10.2025 22:15 Ответить
Завжди на місці
12.10.2025 22:48 Ответить
Головне щоб ,,паравоза,, не піймав.
12.10.2025 22:20 Ответить
Я бачив гравців, які замовляли "мізер" в темну (не дивлячись свої карти) і зіграли гру (не взяли жодної взятки)
12.10.2025 22:22 Ответить
Хай Трамп звернеться до Бульбафюрера, той йому покаже чотири карти.
12.10.2025 22:34 Ответить
В ОПі козирів кілограм на девʼяносто.
12.10.2025 22:58 Ответить
Картярі якісь...
12.10.2025 22:19 Ответить
🤣🤣🤣
12.10.2025 22:50 Ответить
Трамп зайде з козирних - торгове сальдо у США мінус 400 млд - якшо вони обкладкть митом товари з Китаю - тим буде непереливки
12.10.2025 22:19 Ответить
Мова йде не про карти як такі ,а скоріше підрозумівається козирі в колоді карт..
Тоді буде звучати логічно---Трамп має значно більше козирів.
12.10.2025 22:19 Ответить
А я вважаю - в кого більше ядерних бомб - в того і більше козирів.
Деменційному діду в США все рівно, а от як на це дивляться пересічні американці?
Мабуть, так як на фуйла в орді.
12.10.2025 22:36 Ответить
політики почали грати в наперстки, коли відв'язали вартість долара та й інших грошей від золота))
12.10.2025 22:26 Ответить
Дивлячись як Китай скуповує золото, продає облігації держборгу США, у Трампа карт більше, але вони усі ніякі... бо весь добробут США останні роки базується на безконтрольній емісії долара і рості боргів... і якщо не буде кому їх втюховати все стане геть сумно...
12.10.2025 22:23 Ответить
Поки в США федеральний резерв друкує долари, як фізично так і віртуально - Америка як жила за чужий кошт - так і буде далі жити. Будуть міняти віртуальні гроші на реальні товари.
12.10.2025 22:42 Ответить
козирних карт в США та Трампа ніхто так і не побачив. з 2014 року. одні понти. РФ поводило по губам штатм і в Україні і в афгані .
12.10.2025 22:23 Ответить
Играйте лучше в домино(жопа к жопке).
12.10.2025 22:25 Ответить
То як воно виглядатиме?
12.10.2025 23:02 Ответить
шо це взагалі за терміналогія бандюків Білого дому , на пілоні США ? ...
12.10.2025 22:29 Ответить
Это нынешний уровень политики в США, да и многих других стран... хотя, он во многом всегда таков был, просто раньше старались на публику это не выносить, сейчас же, особенно это видно по чиновникам и политикам служивым, боярам, духовенству и дворянству рф, все меньше сдерживают себя в том что на самом деле думают.
12.10.2025 22:44 Ответить
Делікатний танець з партнером і козирні карти.
Світовий політичний істеблішмент.

Я фігєю
12.10.2025 22:55 Ответить
При грі у дурня програє той у кого більше карт
12.10.2025 22:32 Ответить
Нічого поганого - коли Трамп гаркне - Сі! - твоя карта бита - то й кацапам кранти
12.10.2025 22:38 Ответить
Китай окупував Азію, половину Африки, грабує Південну та Центральну
Америку. А в самих штатах верує китайська мафія. Населення и 7разів
більше. Темпи розвидку вище. У Китая є ще партнери, яких нема у США.
12.10.2025 22:51 Ответить
Хоч ми й надрукували багато козирних карт але китайці танцюють краще - каже Венс.
12.10.2025 22:52 Ответить
Ну тоді "кта дєвушку танцуєт", той і з картами)
12.10.2025 22:58 Ответить
"а зараз я покажу вам направлєнія, мій друг, чудовий бульбохуйло карти свої надав" ))
12.10.2025 22:57 Ответить
Тупі понти, так введіть мита 100% і проживіть з ними бодай рік)) і отримаєте інфляцію 30-50% річних))
12.10.2025 23:06 Ответить
 
 