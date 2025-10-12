Вэнс о торговой напряженности между США и Китаем: "У Трампа гораздо больше карт"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения между Вашингтоном и Пекином призвал Китай "избрать путь разума".
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют", - сказал Вэнс.
"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными",- добавил вице-президент США.
Напомним, что 10 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовятся ввести 100% пошлины на все товары из Китая, а также установить контроль на экспорт критически важного программного обеспечения.
Это школа Дональда Трампа,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
.
Тоді буде звучати логічно---Трамп має значно більше козирів.
Деменційному діду в США все рівно, а от як на це дивляться пересічні американці?
Мабуть, так як на фуйла в орді.
чиновникам и политикамслуживым, боярам, духовенству и дворянству рф, все меньше сдерживают себя в том что на самом деле думают.
Світовий політичний істеблішмент.
Я фігєю
Америку. А в самих штатах верує китайська мафія. Населення и 7разів
більше. Темпи розвидку вище. У Китая є ще партнери, яких нема у США.