Китай назвал "типичным запугиванием" заявления США о введении 500% пошлины за покупку нефти у РФ

В Китае считают последние заявления США о введении против Пекина пошлин до 500% за покупку российской нефти "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением".

Об этом на брифинге заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, информирует Цензор.НЕТ.

"Китай неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Обычная торговля и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, является легитимным и законным. То, что делают США, является типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением, что серьезно нарушит международные экономические и торговые правила и будет угрожать безопасности и стабильности глобальных промышленных цепей поставок", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и КНДР экономически поглощают восточные регионы России, - СВР

Также Линь Цзянь в очередной раз назвал войну РФ против Украины "кризисом", отметив, что позиция КНР по этому вопросу является "объективной и справедливой".

"Что касается кризиса в Украине, Китай настроен на содействие переговоров о мире. Обычное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть разрушено или нарушено... Если законным правам и интересам Китая будет нанесен ущерб, Китай примет контрмеры, чтобы твердо защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - резюмировал представитель китайского МИД.

Читайте также: Трамп предлагает направить средства от 500% пошлин на Китай для закупки вооружения Украине, - The Telegraph

Напомним, 15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть в РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.