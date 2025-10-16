РУС
Китай назвал "типичным запугиванием" заявления США о введении 500% пошлины за покупку нефти у РФ

МИД Китая прокомментировал возможные 500% пошлины от США

В Китае считают последние заявления США о введении против Пекина пошлин до 500% за покупку российской нефти "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением".

Об этом на брифинге заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, информирует Цензор.НЕТ.

"Китай неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Обычная торговля и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, является легитимным и законным. То, что делают США, является типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением, что серьезно нарушит международные экономические и торговые правила и будет угрожать безопасности и стабильности глобальных промышленных цепей поставок", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и КНДР экономически поглощают восточные регионы России, - СВР

Также Линь Цзянь в очередной раз назвал войну РФ против Украины "кризисом", отметив, что позиция КНР по этому вопросу является "объективной и справедливой".

"Что касается кризиса в Украине, Китай настроен на содействие переговоров о мире. Обычное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть разрушено или нарушено... Если законным правам и интересам Китая будет нанесен ущерб, Китай примет контрмеры, чтобы твердо защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - резюмировал представитель китайского МИД.

Читайте также: Трамп предлагает направить средства от 500% пошлин на Китай для закупки вооружения Украине, - The Telegraph

Напомним, 15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть в РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.

Китай (3216) нефть (2036) пошлина (528) США (28078)
Негуйово себе Китай чухає - вже й полякати не можна
16.10.2025 16:45 Ответить
Вам никто не запрещает покупать ничего , просто для вас это будет дороже чем раньше
16.10.2025 16:46 Ответить
Жовтопикі,узькоокі ще недавно горобців їли,а вже права качають,а якщо ще і Европа уведе мита тоді вже горобцями не обійдеться!
16.10.2025 16:48 Ответить
Ви мабуть з парашії - там ********** всіляко обзивати "нєрузкіх"...
16.10.2025 17:07 Ответить
Сподіваюсь що спільними зусиллями Китай все таки посадять на його хитро виграну задницю.Інакше він посадить по черзі всіх...
16.10.2025 16:49 Ответить
Китай не буде платити 500% мита. Це абсурд. Торгівля з США зупиниться. Це не вигідно всім.
16.10.2025 16:53 Ответить
"Китай налаштований на сприяння переговорів про мир..."
Але сприяє продовженню війни, фактично фінансуючи війну.
Індія уже прозріла, тепер треба провести виховну роботу з товаришами з КПК )
16.10.2025 16:55 Ответить
Трамп не любить Китай. Обґрунтовано вважає що в недалекому майбутньому Китай поховає західні економіки. Примушує своїх білих соратників боротися з жовтою загрозою. Європейці щоразу посилають його нах. Америка потрібна Європі тільки в якості ручного пса.
