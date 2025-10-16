Китай назвал "типичным запугиванием" заявления США о введении 500% пошлины за покупку нефти у РФ
В Китае считают последние заявления США о введении против Пекина пошлин до 500% за покупку российской нефти "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением".
Об этом на брифинге заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, информирует Цензор.НЕТ.
"Китай неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Обычная торговля и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, является легитимным и законным. То, что делают США, является типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением, что серьезно нарушит международные экономические и торговые правила и будет угрожать безопасности и стабильности глобальных промышленных цепей поставок", - сказал он.
Также Линь Цзянь в очередной раз назвал войну РФ против Украины "кризисом", отметив, что позиция КНР по этому вопросу является "объективной и справедливой".
"Что касается кризиса в Украине, Китай настроен на содействие переговоров о мире. Обычное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть разрушено или нарушено... Если законным правам и интересам Китая будет нанесен ущерб, Китай примет контрмеры, чтобы твердо защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - резюмировал представитель китайского МИД.
Напомним, 15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть в РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але сприяє продовженню війни, фактично фінансуючи війну.
Індія уже прозріла, тепер треба провести виховну роботу з товаришами з КПК )