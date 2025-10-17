Трамп переконаний, що зустрінеться із Сі Цзіньпіном попри митні суперечки: "Ми маємо укласти справедливу угоду"
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що через декілька тижнів він зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити 100% мита на китайські товари.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Business, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Побачимо, що буде з Китаєм. Як ви знаєте, у мене завжди були чудові відносини (з Сі Цзіньпіном, - ред.), але вони завжди шукають межу. Ми зустрінемося через пару тижнів. Ми зустрінемося в Південній Кореї з Сі та іншими людьми", - заявив Трамп.
Американський лідер додав, що зрештою "ми маємо укласти справедливу угоду".
"У нас дуже сильний супротивник, і вони поважають лише силу, справді поважають", - сказав очільник США.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
frank sonatra
показати весь коментар17.10.2025 18:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ukrainian Tarot
показати весь коментар17.10.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чермандер
показати весь коментар17.10.2025 19:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль