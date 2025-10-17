УКР
Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном Митна війна США та Китаю
Трамп переконаний, що зустрінеться із Сі Цзіньпіном попри митні суперечки: "Ми маємо укласти справедливу угоду"

Трамп та Сі

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що через декілька тижнів він зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити 100% мита на китайські товари. 

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Business, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Побачимо, що буде з Китаєм. Як ви знаєте, у мене завжди були чудові відносини (з Сі Цзіньпіном, - ред.), але вони завжди шукають межу. Ми зустрінемося через пару тижнів. Ми зустрінемося в Південній Кореї з Сі та іншими людьми", - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що зрештою "ми маємо укласти справедливу угоду".

"У нас дуже сильний супротивник, і вони поважають лише силу, справді поважають", - сказав очільник США.

Читайте також: Трамп пригрозив Китаю масштабними митами: Я планував зустрітися з Сі Цзіньпіном, але, здається, немає сенсу

Китай (4966) мито (1199) США (24542) Сі Цзіньпін (367) Трамп Дональд (7375)
При будь-якій спробі Трампа вступити в статеві відносини з Сі Цзіньппіном, він відчуває в своїй задній частині тіла щось тверде , товсте і довге.
показати весь коментар
17.10.2025 18:54 Відповісти
Важко боротися з куратором свого куратора, але дід не здається
показати весь коментар
17.10.2025 18:58 Відповісти
Подобається це комусь, чи ні, але США і Китай взаємозалежні друг від друга.
показати весь коментар
17.10.2025 19:07 Відповісти
 
 