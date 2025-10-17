Трамп убежден, что встретится с Си Цзиньпином, несмотря на таможенные споры: "Мы должны заключить справедливое соглашение"
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что через несколько недель он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне угроз ввести 100% пошлины на китайские товары.
Об этом он сказал в интервью Fox News Business, сообщает Цензор.НЕТ.
"Посмотрим, что будет с Китаем. Как вы знаете, у меня всегда были отличные отношения (с Си Цзиньпином, - ред.), но они всегда ищут грань. Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с Си и другими людьми", - заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что, в конце концов, "мы должны заключить справедливое соглашение".
"У нас очень сильный противник, и они уважают только силу, действительно уважают", - сказал глава США.
