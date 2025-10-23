Білий дім підтвердив зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, переговори відбудуться у південнокорейському місті Пусан під час саміту АТЕС.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолай Левітт. Вона уточнила, що розмова пройде на полях саміту за участі лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Після Пусана Трамп відвідає ще дві країни - Малайзію та Японію. Там він також планує провести окремі зустрічі з керівництвом цих держав.
У середу, 22 жовтня, Міністерство закордонних справ КНР заявило, що не володіє інформацією стосовно зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна наприкінці жовтня у Південній Кореї.
Водночас в китайському МЗС зазначили, що лідери підтримують тісний зв’язок між собою.
Що передувало
15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.
Очільник Білого дому раніше висловився, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.
