Новини Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
Білий дім підтвердив зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном

Трамп, Сі Цзіньпін: запланована зустріч на 30 жовтня

Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, переговори відбудуться у південнокорейському місті Пусан під час саміту АТЕС.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолай Левітт. Вона уточнила, що розмова пройде на полях саміту за участі лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Після Пусана Трамп відвідає ще дві країни - Малайзію та Японію. Там він також планує провести окремі зустрічі з керівництвом цих держав. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп ще більше розчарувався у Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - Axios

У середу, 22 жовтня, Міністерство закордонних справ КНР заявило, що не володіє інформацією стосовно зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна наприкінці жовтня у Південній Кореї.

Водночас в китайському МЗС зазначили, що лідери підтримують тісний зв’язок між собою.

Читайте: Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті

Що передувало

15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Очільник Білого дому раніше висловився, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Мир дружба жвачка?
23.10.2025 21:30 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Для бубочки цей вираз теж підходить
23.10.2025 21:31 Відповісти
А мож трампон и пиню прокинет, как и путю , и никуда не поедет
23.10.2025 21:40 Відповісти
1. Тарифи +110%, ринок пішов в один бік
2. Скасувати, пішов у протилежний
3. Ще кілька таких ітерацій
.....
9. PROFIT!!!!!1
23.10.2025 21:42 Відповісти
Жовтопикий покидьок Сі не збирається втихомирювати свою скажену кацапську собаку. Нехай трампон і не надіється.
23.10.2025 21:44 Відповісти
Трампон тому і відмінив Будапешт - навіщо говорити з лакєєм, коли можна зустрітись з господарем
23.10.2025 22:09 Відповісти
 
 