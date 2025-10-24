УКР
У Китаї відповіли на заяву Зеленського щодо підтримки РФ: Ми відіграємо конструктивну роль у просуванні політичного вирішення "кризи"

Китай про заяву Зеленського

У КНР заявили, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь,

"У питанні "української кризи" Китай завжди дотримувався чіткої і послідовної позиції, що відповідає суті питання", - сказав Ґо, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про відсутність постійного діалогу між керівництвом України і Китаю та надання Пекіном допомоги Росії, завдяки якій країна-агресорка має здатність продовжувати війну проти України.

Також читайте: Китай просить США не закривати небо над Росією для своїх літаків

Речник додав, що Китай завжди підтримував припинення вогню та мирні переговори, і його зусилля отримали "широке визнання у міжнародній спільноті".

Він зауважив, що така позиція Пекіна залишиться незмінною і китайська сторона й надалі виступатиме із відповідними закликами до мирного врегулювання.

"Ми продовжуватимемо стояти на правильному боці миру та діалогу, виступати за деескалацію ситуації та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи", - заявив Ґо.

Читайте: Китай продовжує купувати нафту у РФ, тим самим фінансуючи війну проти України, - Бессент

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна перемагає, а Росія програє війну.

Автор: 

Китай (4980) росія (68619) війна в Україні (6691)
+9
Після слова "криза", хочеться послати китай на йух...
показати весь коментар
24.10.2025 12:39 Відповісти
+7
Конструктивно передают компоненты вооружения! Твари узкорылые!
показати весь коментар
24.10.2025 12:38 Відповісти
+4
Когда покончим с Россией, придется и с Китаем что-то решать.
показати весь коментар
24.10.2025 12:41 Відповісти
Конструктивно передают компоненты вооружения! Твари узкорылые!
показати весь коментар
24.10.2025 12:38 Відповісти
Можливо навіть не окремі компоненти, а цілі конструктори.
показати весь коментар
24.10.2025 13:22 Відповісти
Після слова "криза", хочеться послати китай на йух...
показати весь коментар
24.10.2025 12:39 Відповісти
Так власне у Китаї криза. Системна. Мозок, емпатія, міжнародне право - все у кризі.
показати весь коментар
24.10.2025 13:23 Відповісти
Якщо хочеться то які проблеми - 操你妈
показати весь коментар
24.10.2025 13:24 Відповісти
Когда покончим с Россией, придется и с Китаем что-то решать.
показати весь коментар
24.10.2025 12:41 Відповісти
Китай банальний "барига" , а війна їм вигідна з ціллю "прибарахлитися". Тому так, ніби і проти війни, а насправді пофіг. А враховуючи те, що на раїсі, під час війни, Китай практично замістив собою автомобільну галузь, то чим погано китайцям?
показати весь коментар
24.10.2025 12:43 Відповісти
Китайці відповіли на заяви Янєлоха точно так як і він відповідає перед громадянами України.
Як відносишся до себе (своєї країни) так і інші відносяться до тебе.
показати весь коментар
24.10.2025 12:47 Відповісти
В городі бузина...
показати весь коментар
24.10.2025 13:34 Відповісти
хто б поснив цим китайцям, що кожен раз, коли вони говорять слово "криза", вони виставляють себе дебілами, які не розуміють що відбувається. Усі бачать, що вони просто прикидаються ідіотами, але китайці відчайдушно намагаються виглядати справжніми дебілами. Ні, котики косорилі, китайську підлість дурістю не пояснити
показати весь коментар
24.10.2025 12:47 Відповісти
говорить можно одно, а делать совсем другое. этим и занимаются хитрожопые китаезские камуняки
показати весь коментар
24.10.2025 12:48 Відповісти
Говорили-балакали, а китайці всралися і заплакали!?!?
У них і досі свято, на кривавій площі Тяньамень!!
показати весь коментар
24.10.2025 12:50 Відповісти
Китай поступово поглине рашку,по крайній мірі Сибір і Далекий Схід.
Сидіти на березі річки і чекати коли труп пропливе
показати весь коментар
24.10.2025 12:51 Відповісти
Вже те, що ці ублюдки називають цю війну "українською кризою" в угоду кацапам, невілює всі висери їхнього мзс
показати весь коментар
24.10.2025 12:52 Відповісти
Шоб у вас, смердючи кожаноїди та пожирателі хробаків з щурами, так криза була років 200 поспіль. Мало вас з вашим сраним Мао японці гоняли., МАЛО.
показати весь коментар
24.10.2025 12:55 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 13:14 Відповісти
 
 