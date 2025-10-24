У Китаї відповіли на заяву Зеленського щодо підтримки РФ: Ми відіграємо конструктивну роль у просуванні політичного вирішення "кризи"
У КНР заявили, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь,
"У питанні "української кризи" Китай завжди дотримувався чіткої і послідовної позиції, що відповідає суті питання", - сказав Ґо, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про відсутність постійного діалогу між керівництвом України і Китаю та надання Пекіном допомоги Росії, завдяки якій країна-агресорка має здатність продовжувати війну проти України.
Речник додав, що Китай завжди підтримував припинення вогню та мирні переговори, і його зусилля отримали "широке визнання у міжнародній спільноті".
Він зауважив, що така позиція Пекіна залишиться незмінною і китайська сторона й надалі виступатиме із відповідними закликами до мирного врегулювання.
"Ми продовжуватимемо стояти на правильному боці миру та діалогу, виступати за деескалацію ситуації та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи", - заявив Ґо.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна перемагає, а Росія програє війну.
