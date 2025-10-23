Китай не хоче поразки Росії і не підтримує перемогу України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна перемагає, а Росія програє війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави сказав про це під час розмови з журналістами 23 жовтня.

За його словами, Пекін також не хоче посилення співпраці між ЄС та США, адже це послаблює Кремль та зменшує його вплив.

"Китай – це справді дуже важке питання, складне, у нас немає навіть постійного діалогу з Сі Цзіньпіном. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю РФ. Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне – Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі та у поразці Росії", - заявив президент України.

Зеленський також розповів про результати своєї зустрічі з Дональдом Трампом. Серед ключових рішень - санкції проти російського енергетичного сектору та відсутність будь-яких зустрічей в Угорщині без участі України. Поставка ракет "Томагавк" поки що не підтверджена.

"Кожен день відбувається щось нове. Я не знаю, може, вже завтра "Томагавки" будуть у нас", – сказав він.

Президент також відповів на "пропозицію" з боку Москви, передану через спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, щодо виходу ЗСУ з Донецької області в обмін на інші українські території. Зеленський чітко наголосив, що така "угода" неприйнятна.

"Обмін українських територій на українські території – це не обмін", – заявив глава держави.

Окрім того, Президент підкреслив, що Україна має власні технології та готова ділитися ними з країнами, які допомагали під час війни:

"Ми поділимося цим, і у нас буде спільне виробництво, спільний великий арсенал, і потрібно, щоб Росія знала про це".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала передану США зброю для далекобійних ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.

За його словами, американська далекобійна зброя застосовується лише для ударів по цілях ворога на тимчасово окупованих територіях.

"Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різні (види зброї – ред.), у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто, я б так сказав, на території бойових дій, або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні видання WSJ написало, що адміністрація Трампа скасувала обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками. Трамп згодом спростував це.

