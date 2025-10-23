Україна ніколи не била далекобійною американською зброєю по Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала передану США зброю для далекобійних ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.
Про це голова держави сказав під час брифінгу на полях саміту лідерів Європейського союзу у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
Україна б'є далекобійним озброєнням США по цілях на ТОТ
Він прокоментував інформацію газети Wall Street Journal про те, що у Трампа дозволили Україні бити далекобійними ракетами вглиб РФ.
За його словами, американська далекобійна зброя застосовується лише для ударів по цілях ворога на тимчасово окупованих територіях.
"Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різні (види зброї – ред.), у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто, я б так сказав, на території бойових дій, або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації", - зазначив Зеленський.
Він додав, що в України "є чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, ми їх задіємо — від 150 до 3000 км".
"Питання в тому, як отримати додаткове фінансування, щоб масово виробляти наші далекобійні можливості", - резюмував президент.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні видання WSJ написало, що адміністрація Трампа скасувала обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками. Трамп згодом спростував це.
Крымский мост стоИт.
Украина в руинах горит, укров массово истребляют.
А в России ничего подобного.
НПЗ жгёт Путин.
Зеля и евролеввки дурят и уничтожают укров.
Территории нихера не освобождены, и продолжают теряться.
Каждый день, четвёртый год подряд.
Где лендлиз ? В жопе Байдена.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-zsu-vpershe-vdarili-atacms-po-teritoriji-rosiji-12824994.html
https://censor.net/ua/news/3458098/ignat_13_travnya_zsu_uspishno_vykorystaly_zrk_patriot_dlya_znyschennya_rosiyiskoyi_aviatsiyi_u_nebi
https://tsn.ua/ato/zsu-zavdali-udaru-himars-po-shtabu-810-yi-brigadi-morskoyi-pihoti-rf-u-lgovi-2730927.html
Це всі знають.
А удари наносили якісь невідомі нікому чоловічики з території білоруської області.
То все невідомі хороші люди які закупилися у якомусь "воєнторзі".