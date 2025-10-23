УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9168 відвідувачів онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ Поставки зброї для України
1 015 23

Україна ніколи не била далекобійною американською зброєю по Росії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала передану США зброю для далекобійних ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.

Про це голова держави сказав під час брифінгу на полях саміту лідерів Європейського союзу у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Україна б'є далекобійним озброєнням США по цілях на ТОТ

Він прокоментував інформацію газети Wall Street Journal про те, що у Трампа дозволили Україні бити далекобійними ракетами вглиб РФ.

За його словами, американська далекобійна зброя застосовується лише для ударів по цілях ворога на тимчасово окупованих територіях.

"Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різні (види зброї – ред.), у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто, я б так сказав, на території бойових дій, або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

Він додав, що в України "є чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, ми їх задіємо — від 150 до 3000 км".

"Питання в тому, як отримати додаткове фінансування, щоб масово виробляти наші далекобійні можливості", - резюмував президент.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало

Нагадаємо, напередодні видання WSJ написало, що адміністрація Трампа скасувала обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками. Трамп згодом спростував це.

Також дивіться: Заморожені активи РФ, посилення ППО та відновлення енергетики: Зеленський зустрівся з Мерцом. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25928) зброя (7809) США (24594) Удари по РФ (620) війна в Україні (6678)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Що саме летить на 3000 км? Вовагавк, Скумбріон чи Балаболістика?
показати весь коментар
23.10.2025 18:17 Відповісти
+3
піаніна
показати весь коментар
23.10.2025 18:19 Відповісти
+3
Тю. Как когда ракеты передали - то они уже не американские, а украинские. Когда вам например ботинки подарят - они ваши, или фабрики, которая их сделала? 🤔
показати весь коментар
23.10.2025 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Можливо вже завтра Томагавки будуть у нас, я не знаю, - Зеленський
показати весь коментар
23.10.2025 18:17 Відповісти
❗️О 22:00 Трамп виступить з важливим оголошенням, - Білий Дім.
показати весь коментар
23.10.2025 18:18 Відповісти
Що саме летить на 3000 км? Вовагавк, Скумбріон чи Балаболістика?
показати весь коментар
23.10.2025 18:17 Відповісти
піаніна
показати весь коментар
23.10.2025 18:19 Відповісти
Фламіналяниця
показати весь коментар
23.10.2025 18:22 Відповісти
Фламінго, але тільки ті, які перефарбовані в зелений колір.....
показати весь коментар
23.10.2025 18:30 Відповісти
Твоя бы воля, ты бы по своей любимой параше вообще ничем не бил...
показати весь коментар
23.10.2025 18:22 Відповісти
Тю. Как когда ракеты передали - то они уже не американские, а украинские. Когда вам например ботинки подарят - они ваши, или фабрики, которая их сделала? 🤔
показати весь коментар
23.10.2025 18:23 Відповісти
Кстати турки так и говорили - это не наши Байрактары, а украинские
показати весь коментар
23.10.2025 18:24 Відповісти
А Шахеди весь час підкреслюють, що іранські.
показати весь коментар
23.10.2025 18:53 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 18:23 Відповісти
Шо воно меле?Що США передавали,якусь далекобійну зброю?
показати весь коментар
23.10.2025 18:28 Відповісти
Говорить, щоб знизити роздратування американських партнерів від подібних питаннь преси. Дочакався офіційного заперечення даного питання з Білого Дому і піддакнув.
показати весь коментар
23.10.2025 18:48 Відповісти
Нет у всу дальнобойных ракет, 290 км это не дальнобойные ракеты а малой дальности.
Крымский мост стоИт.
Украина в руинах горит, укров массово истребляют.
А в России ничего подобного.
НПЗ жгёт Путин.
Зеля и евролеввки дурят и уничтожают укров.
Территории нихера не освобождены, и продолжают теряться.
Каждый день, четвёртый год подряд.
показати весь коментар
23.10.2025 18:30 Відповісти
Зато Байдена в жопу целовал.
Где лендлиз ? В жопе Байдена.
показати весь коментар
23.10.2025 18:38 Відповісти
Стоп - а удари атакамсами? А засідка за допомогою петріотів? А хімарси?

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-zsu-vpershe-vdarili-atacms-po-teritoriji-rosiji-12824994.html
https://censor.net/ua/news/3458098/ignat_13_travnya_zsu_uspishno_vykorystaly_zrk_patriot_dlya_znyschennya_rosiyiskoyi_aviatsiyi_u_nebi
https://tsn.ua/ato/zsu-zavdali-udaru-himars-po-shtabu-810-yi-brigadi-morskoyi-pihoti-rf-u-lgovi-2730927.html
показати весь коментар
23.10.2025 18:41 Відповісти
Петріоти не били по території - вони били по літаках і гелікоптерах над територією.
показати весь коментар
23.10.2025 18:43 Відповісти
атакамси і хімарси можна купити в любому магазині воєнторгу.
Це всі знають.
А удари наносили якісь невідомі нікому чоловічики з території білоруської області.
показати весь коментар
23.10.2025 18:56 Відповісти
Ну то не потрібно бити американською, потрібно бити українською
показати весь коментар
23.10.2025 18:46 Відповісти
ЖОДНОГО ЖИДА НЕ ПОВИННО БУТИ НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
показати весь коментар
23.10.2025 18:49 Відповісти
Та Україна взагалі ніколи не била по рашці.
То все невідомі хороші люди які закупилися у якомусь "воєнторзі".
показати весь коментар
23.10.2025 18:53 Відповісти
Є що бити,непочатий край,по військових об'єктах тот.Залізниця Ростов-Крим,два мости в Чонгарі,по яких рухається рос.логістика-ніби зачаровані від ударів ракет.
показати весь коментар
23.10.2025 18:57 Відповісти
 
 