Украина никогда не била дальнобойным американским оружием по России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала переданное США оружие для дальнобойных ударов по целям на территории страны-агрессора России.

Об этом глава государства сказал во время брифинга на полях саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Украина бьет дальнобойным вооружением США по целям на ВОТ

Он прокомментировал информацию газеты Wall Street Journal о том, что у Трампа разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ.

По его словам, американское дальнобойное оружие применяется только для ударов по целям врага на временно оккупированных территориях.

"Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Это важно. Мы использовали разные (виды оружия. - Ред.), у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что у Украины "есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем - от 150 до 3000 км".

"Вопрос в том, как получить дополнительное финансирование, чтобы массово производить наши дальнобойные возможности", - резюмировал президент.

Что предшествовало

Напомним, накануне издание WSJ написало, что администрация Трампа отменила ограничения на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками. Трамп впоследствии опроверг это.

