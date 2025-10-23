РУС
Украина никогда не била дальнобойным американским оружием по России, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала переданное США оружие для дальнобойных ударов по целям на территории страны-агрессора России.

Об этом глава государства сказал во время брифинга на полях саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Украина бьет дальнобойным вооружением США по целям на ВОТ

Он прокомментировал информацию газеты Wall Street Journal о том, что у Трампа разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ.

По его словам, американское дальнобойное оружие применяется только для ударов по целям врага на временно оккупированных территориях.

"Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Это важно. Мы использовали разные (виды оружия. - Ред.), у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что у Украины "есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем - от 150 до 3000 км".

"Вопрос в том, как получить дополнительное финансирование, чтобы массово производить наши дальнобойные возможности", - резюмировал президент.

Что предшествовало

Напомним, накануне издание WSJ написало, что администрация Трампа отменила ограничения на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками. Трамп впоследствии опроверг это.

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) оружие (10505) США (28125) Удары по РФ (614) война в Украине (6626)
Топ комментарии
+6
Що саме летить на 3000 км? Вовагавк, Скумбріон чи Балаболістика?
23.10.2025 18:17 Ответить
+5
піаніна
23.10.2025 18:19 Ответить
+4
Тю. Как когда ракеты передали - то они уже не американские, а украинские. Когда вам например ботинки подарят - они ваши, или фабрики, которая их сделала? 🤔
23.10.2025 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Можливо вже завтра Томагавки будуть у нас, я не знаю, - Зеленський
23.10.2025 18:17 Ответить
❗️О 22:00 Трамп виступить з важливим оголошенням, - Білий Дім.
23.10.2025 18:18 Ответить
Фламіналяниця
23.10.2025 18:22 Ответить
Фламінго, але тільки ті, які перефарбовані в зелений колір.....
23.10.2025 18:30 Ответить
Твоя бы воля, ты бы по своей любимой параше вообще ничем не бил...
23.10.2025 18:22 Ответить
Кстати турки так и говорили - это не наши Байрактары, а украинские
23.10.2025 18:24 Ответить
А Шахеди весь час підкреслюють, що іранські.
23.10.2025 18:53 Ответить
23.10.2025 18:23 Ответить
Шо воно меле?Що США передавали,якусь далекобійну зброю?
23.10.2025 18:28 Ответить
Говорить, щоб знизити роздратування американських партнерів від подібних питаннь преси. Дочакався офіційного заперечення даного питання з Білого Дому і піддакнув.
23.10.2025 18:48 Ответить
Стоп - а удари атакамсами? А засідка за допомогою петріотів? А хімарси?

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-zsu-vpershe-vdarili-atacms-po-teritoriji-rosiji-12824994.html
https://censor.net/ua/news/3458098/ignat_13_travnya_zsu_uspishno_vykorystaly_zrk_patriot_dlya_znyschennya_rosiyiskoyi_aviatsiyi_u_nebi
https://tsn.ua/ato/zsu-zavdali-udaru-himars-po-shtabu-810-yi-brigadi-morskoyi-pihoti-rf-u-lgovi-2730927.html
23.10.2025 18:41 Ответить
Петріоти не били по території - вони били по літаках і гелікоптерах над територією.
23.10.2025 18:43 Ответить
атакамси і хімарси можна купити в любому магазині воєнторгу.
Це всі знають.
А удари наносили якісь невідомі нікому чоловічики з території білоруської області.
23.10.2025 18:56 Ответить
Ну то не потрібно бити американською, потрібно бити українською
23.10.2025 18:46 Ответить
Та Україна взагалі ніколи не била по рашці.
То все невідомі хороші люди які закупилися у якомусь "воєнторзі".
23.10.2025 18:53 Ответить
Є що бити,непочатий край,по військових об'єктах тот.Залізниця Ростов-Крим,два мости в Чонгарі,по яких рухається рос.логістика-ніби зачаровані від ударів ракет.
23.10.2025 18:57 Ответить
 
 