Трамп назвал фейком статью WSJ о том, что США разрешили Украине наносить дальнобойные удары по России
Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" публикацию издания The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь России.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности вглубь России, является ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ. США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, и к тому, что Украина с ними делает", - написал американский лидер.
О чем писало издание The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменил "ключевое ограничение" на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками. Это позволит Киеву увеличить радиус ударов по целям в глубине территории России и усилить давление на Кремль.
погугліть новину, що хтось з зелених мразот оголосив, що в нас не буде Фламінго бо не дали Томагавки
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
А попередню адміністрацію це цікавило до речі .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push US Sanctions Russia's Rosneft, Lukoil Amid Ukraine Peace Push
Iain Marlow
October 22, 2025 at 3:46 PM CDT
The US announced sanctions on Russia's biggest oil producers, the Trump administration's most consequential bid so far to pressure President Vladimir Putin over the war in Ukraine.
The Treasury Department blacklisted state-run oil giant https://www.bloomberg.com/quote/ROSN:RM Rosneft PJSC and https://www.bloomberg.com/quote/LKOH:RM Lukoil PJSC because of "Russia's lack of serious commitment to a peace process to end the war in Ukraine," according to a statement Wednesday. It said the move will degrade Russia's ability to raise revenue for its war machine.
А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?
22.10.2025 22:51
Бляха!!!
Пора мені вже гроші заробляти "прогнозами та аналітикою". 😁
Ось це саме головне в цій статті. Типу, які ракети, з военторгу, а ми що до них маємо.
ставши президентом)
і не клянчити у союзників !!