1 996 21

Трамп назвал фейком статью WSJ о том, что США разрешили Украине наносить дальнобойные удары по России

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" публикацию издания The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь России.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности вглубь России, является ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ. США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, и к тому, что Украина с ними делает", - написал американский лидер.

допис

О чем писало издание The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменил "ключевое ограничение" на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками. Это позволит Киеву увеличить радиус ударов по целям в глубине территории России и усилить давление на Кремль.

Читайте также: США разрешили Украине бить по России некоторыми видами дальнобойных ракет, - WSJ

Автор: 

США (28114) Трамп Дональд (6919) Удары по РФ (609)
Топ комментарии
+11
Нас там нєт! Це все вейшнорці!
показать весь комментарий
22.10.2025 23:44 Ответить
+8
Первоклассного агента воспитал *****
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
показать весь комментарий
22.10.2025 23:46 Ответить
+7
Хороша тема, рф так і робила з іранськими шахедами просто перефарбовувала. Дональд продай нам томагавки ми їх перефарбуємо і назвемо песпатрон. Визнавати те, що продав немає потреби.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нас там нєт! Це все вейшнорці!
показать весь комментарий
22.10.2025 23:44 Ответить
а можна конспірологію включити - це Рютте його навчив ( перезомбірував) - туману війни запустити ...
показать весь комментарий
23.10.2025 01:09 Ответить
В цю гру можна грати удвох
показать весь комментарий
22.10.2025 23:45 Ответить
Хороша тема, рф так і робила з іранськими шахедами просто перефарбовувала. Дональд продай нам томагавки ми їх перефарбуємо і назвемо песпатрон. Визнавати те, що продав немає потреби.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:46 Ответить
пізно (назвати песпатрон)

погугліть новину, що хтось з зелених мразот оголосив, що в нас не буде Фламінго бо не дали Томагавки
показать весь комментарий
23.10.2025 00:08 Ответить
Первоклассного агента воспитал *****
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
показать весь комментарий
22.10.2025 23:46 Ответить
******* уже этой басенкой...
показать весь комментарий
23.10.2025 00:07 Ответить
Рудий сам - суцільний великий фейк !
показать весь комментарий
22.10.2025 23:46 Ответить
Значить США більше не цікавить - що то за ракети летять по кацапам , і хто їх виробник ?? Ну що ж і на цьому - спасибі .
А попередню адміністрацію це цікавило до речі .
показать весь комментарий
22.10.2025 23:47 Ответить
Е таке присливья - "Скажи хто твій друг і я скажу хто ти". За словами тампона вбивця жінок і дітей ***** його гарний друг, тому згідно цього присливья тампон вбивця.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:47 Ответить
Скажи хто твій друг - і ідіть обидва нах*й!
показать весь комментарий
23.10.2025 00:27 Ответить
Хтось з них ДВОХ, постійно бреше людям в США, упродовж 10 місяців!?!?
показать весь комментарий
22.10.2025 23:48 Ответить
Так говорили, що обмеження були від США, по scalp/storm shadow, бо там американські технології використані.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:57 Ответить
Ну і шоб два рази не вставати.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push US Sanctions Russia's Rosneft, Lukoil Amid Ukraine Peace Push

Iain Marlow

October 22, 2025 at 3:46 PM CDT

The US announced sanctions on Russia's biggest oil producers, the Trump administration's most consequential bid so far to pressure President Vladimir Putin over the war in Ukraine.
The Treasury Department blacklisted state-run oil giant https://www.bloomberg.com/quote/ROSN:RM Rosneft PJSC and https://www.bloomberg.com/quote/LKOH:RM Lukoil PJSC because of "Russia's lack of serious commitment to a peace process to end the war in Ukraine," according to a statement Wednesday. It said the move will degrade Russia's ability to raise revenue for its war machine.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:57 Ответить
Трамп назвав фейком статтю про те, що США вводять санкції)
показать весь комментарий
23.10.2025 00:00 Ответить
Дату, сайт, та час дивились? Трамп назвав фейком це: https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-lifts-key-restriction-on-ukraines-use-of-western-long-range-missiles-5a15c12d?st=iJ9yQS&reflink=desktopwebshare_permalink WSJ: U.S. Lifts Key Restriction on Ukraine's Use of Western Long-Range Missiles
показать весь комментарий
23.10.2025 00:06 Ответить
Погано, що то фейк, а новина була непогана. Хоча яке відношення до цих ракет має Трамп, це ракети Великої Британії і Франції.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:59 Ответить
Герхард

А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?

22.10.2025 22:51

Бляха!!!
Пора мені вже гроші заробляти "прогнозами та аналітикою". 😁
показать весь комментарий
23.10.2025 00:01 Ответить
будь які ракети можна придбати у Военторгу
показать весь комментарий
23.10.2025 00:07 Ответить
США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить", - написав американський лідер.

 Ось це саме головне в цій статті. Типу, які ракети, з военторгу, а ми що до них маємо.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:09 Ответить
Украіні давно пора мати свої ракети ( які Зе заборонив виготовляти ,
ставши президентом)
і не клянчити у союзників !!
показать весь комментарий
23.10.2025 00:22 Ответить
 
 