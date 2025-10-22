Трамп назвав фейком статтю WSJ про те, що США дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" публікацію виданння The Wall Street Journal про те, що США нібито дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для ударів углиб Росії.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності вглиб Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ. США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить", - написав американський лідер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що писало видання The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала "ключове обмеження" на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволить Києву збільшити радіус ударів по цілях у глибині території Росії та посилити тиск на Кремль.

Читайте також: США дозволили Україні бити по Росії деякими видами далекобійних ракет, - WSJ