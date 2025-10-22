Трамп назвав фейком статтю WSJ про те, що США дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по Росії
Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" публікацію виданння The Wall Street Journal про те, що США нібито дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для ударів углиб Росії.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності вглиб Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ. США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить", - написав американський лідер.
Про що писало видання The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала "ключове обмеження" на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволить Києву збільшити радіус ударів по цілях у глибині території Росії та посилити тиск на Кремль.
погугліть новину, що хтось з зелених мразот оголосив, що в нас не буде Фламінго бо не дали Томагавки
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
А попередню адміністрацію це цікавило до речі .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push US Sanctions Russia's Rosneft, Lukoil Amid Ukraine Peace Push
Iain Marlow
October 22, 2025 at 3:46 PM CDT
The US announced sanctions on Russia's biggest oil producers, the Trump administration's most consequential bid so far to pressure President Vladimir Putin over the war in Ukraine.
The Treasury Department blacklisted state-run oil giant https://www.bloomberg.com/quote/ROSN:RM Rosneft PJSC and https://www.bloomberg.com/quote/LKOH:RM Lukoil PJSC because of "Russia's lack of serious commitment to a peace process to end the war in Ukraine," according to a statement Wednesday. It said the move will degrade Russia's ability to raise revenue for its war machine.
А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?
22.10.2025 22:51
Бляха!!!
Пора мені вже гроші заробляти "прогнозами та аналітикою". 😁
Ось це саме головне в цій статті. Типу, які ракети, з военторгу, а ми що до них маємо.
ставши президентом)
і не клянчити у союзників !!