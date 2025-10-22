УКР
Трамп назвав фейком статтю WSJ про те, що США дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" публікацію виданння The Wall Street Journal про те, що США нібито дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для ударів углиб Росії.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності вглиб Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ. США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить", - написав американський лідер.

допис

Про що писало видання The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала "ключове обмеження" на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволить Києву збільшити радіус ударів по цілях у глибині території Росії та посилити тиск на Кремль.

Читайте також: США дозволили Україні бити по Росії деякими видами далекобійних ракет, - WSJ

США (24594) Трамп Дональд (7485) Удари по РФ (615)
+11
Нас там нєт! Це все вейшнорці!
22.10.2025 23:44 Відповісти
+9
Первоклассного агента воспитал *****
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
22.10.2025 23:46 Відповісти
+7
Хороша тема, рф так і робила з іранськими шахедами просто перефарбовувала. Дональд продай нам томагавки ми їх перефарбуємо і назвемо песпатрон. Визнавати те, що продав немає потреби.
22.10.2025 23:46 Відповісти
а можна конспірологію включити - це Рютте його навчив ( перезомбірував) - туману війни запустити ...
показати весь коментар
23.10.2025 01:09 Відповісти
Там не конспірологія а класика жанру - хто останній з тілом розмовляв, той і правий. А взагалі, я б не намагався слова Трампа трактувати буквально. Там ще той потік підсвідомості, не гірше ніж у Бубочки.
показати весь коментар
23.10.2025 01:31 Відповісти
В цю гру можна грати удвох
показати весь коментар
22.10.2025 23:45 Відповісти
Хороша тема, рф так і робила з іранськими шахедами просто перефарбовувала. Дональд продай нам томагавки ми їх перефарбуємо і назвемо песпатрон. Визнавати те, що продав немає потреби.
показати весь коментар
22.10.2025 23:46 Відповісти
пізно (назвати песпатрон)

погугліть новину, що хтось з зелених мразот оголосив, що в нас не буде Фламінго бо не дали Томагавки
показати весь коментар
23.10.2025 00:08 Відповісти
Первоклассного агента воспитал *****
Точнее - нарыл на Дональда
Компромат запредельного морального падения
И Дональд готов на все
Только чтобы этот компромат НИКОГДА не был опубликован
Одно противно
Что перед этой американской мразью
Все ****....
Стелятся
В глазки заглядывают
Дожили - ***** рулят миром.....
22.10.2025 23:46 Відповісти
******* уже этой басенкой...
показати весь коментар
23.10.2025 00:07 Відповісти
Рудий сам - суцільний великий фейк !
показати весь коментар
22.10.2025 23:46 Відповісти
Значить США більше не цікавить - що то за ракети летять по кацапам , і хто їх виробник ?? Ну що ж і на цьому - спасибі .
А попередню адміністрацію це цікавило до речі .
показати весь коментар
22.10.2025 23:47 Відповісти
Е таке присливья - "Скажи хто твій друг і я скажу хто ти". За словами тампона вбивця жінок і дітей ***** його гарний друг, тому згідно цього присливья тампон вбивця.
показати весь коментар
22.10.2025 23:47 Відповісти
Скажи хто твій друг - і ідіть обидва нах*й!
показати весь коментар
23.10.2025 00:27 Відповісти
Хтось з них ДВОХ, постійно бреше людям в США, упродовж 10 місяців!?!?
показати весь коментар
22.10.2025 23:48 Відповісти
Так говорили, що обмеження були від США, по scalp/storm shadow, бо там американські технології використані.
показати весь коментар
22.10.2025 23:57 Відповісти
Ну і шоб два рази не вставати.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push US Sanctions Russia's Rosneft, Lukoil Amid Ukraine Peace Push

Iain Marlow

October 22, 2025 at 3:46 PM CDT

The US announced sanctions on Russia's biggest oil producers, the Trump administration's most consequential bid so far to pressure President Vladimir Putin over the war in Ukraine.
The Treasury Department blacklisted state-run oil giant https://www.bloomberg.com/quote/ROSN:RM Rosneft PJSC and https://www.bloomberg.com/quote/LKOH:RM Lukoil PJSC because of "Russia's lack of serious commitment to a peace process to end the war in Ukraine," according to a statement Wednesday. It said the move will degrade Russia's ability to raise revenue for its war machine.
22.10.2025 23:57 Відповісти
Трамп назвав фейком статтю про те, що США вводять санкції)
показати весь коментар
23.10.2025 00:00 Відповісти
Дату, сайт, та час дивились? Трамп назвав фейком це: https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-lifts-key-restriction-on-ukraines-use-of-western-long-range-missiles-5a15c12d?st=iJ9yQS&reflink=desktopwebshare_permalink WSJ: U.S. Lifts Key Restriction on Ukraine's Use of Western Long-Range Missiles
показати весь коментар
23.10.2025 00:06 Відповісти
Погано, що то фейк, а новина була непогана. Хоча яке відношення до цих ракет має Трамп, це ракети Великої Британії і Франції.
показати весь коментар
22.10.2025 23:59 Відповісти
Герхард

А Тампу завтра важко буде сказати, що це фігня якась і нічого такого ніхто не вирішував?

22.10.2025 22:51

Бляха!!!
Пора мені вже гроші заробляти "прогнозами та аналітикою". 😁
показати весь коментар
23.10.2025 00:01 Відповісти
будь які ракети можна придбати у Военторгу
показати весь коментар
23.10.2025 00:07 Відповісти
США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить", - написав американський лідер.

 Ось це саме головне в цій статті. Типу, які ракети, з военторгу, а ми що до них маємо.
показати весь коментар
23.10.2025 00:09 Відповісти
Украіні давно пора мати свої ракети ( які Зе заборонив виготовляти ,
ставши президентом)
і не клянчити у союзників !!
показати весь коментар
23.10.2025 00:22 Відповісти
Авжеж, "краснов" не дозволить ображати ракетними обстрілами свого шефа.
показати весь коментар
23.10.2025 01:24 Відповісти
 
 