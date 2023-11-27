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Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ

patriot

13 травня 2023 року ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення п’яти бортів російської авіації у небі над Брянською областю РФ.

Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Новинарні", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "Брянська різня", - каже Ігнат.

Він також зауважив, що пізніше Patriot було використано і в Одесі. Тоді ЗСУ за його допомогою над Чорним морем збили ще один Су-35.

"Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" - резюмував Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

армія рф (17143) Брянськ (131) Ігнат (786) Patriot (297)


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Топ коментарі
+25
Але "ляпати язиком" про використання американської зброї над територією рашки не варто.
Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
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27.11.2023 18:45
+21
Німецькі митники блокують усі польські фури та легкові авто на німецько-польському кордоні. У поляків зараз все відбувається так, як вони робили з українськими фарами. Цікава ситуація.

https://t.me/BerezaJuice/39163 Відео великої колони польських машин опублікував у своєму інстаграмі очевидець - український перевізник Сергій Владі
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27.11.2023 18:38
+10
Цікаво як зелені стільки часу про таке мовчали? Хіба що може я щось пропустив
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27.11.2023 18:40
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Німецькі митники блокують усі польські фури та легкові авто на німецько-польському кордоні. У поляків зараз все відбувається так, як вони робили з українськими фарами. Цікава ситуація.

https://t.me/BerezaJuice/39163 Відео великої колони польських машин опублікував у своєму інстаграмі очевидець - український перевізник Сергій Владі
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27.11.2023 18:38 Відповісти
Цим мали б зайнятись українці в Німеччині або Польщі, але мабуть зайняті інтеграцією в своє нове суспільство(
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27.11.2023 18:40 Відповісти
О, пше є...даруйте - Я-Я
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27.11.2023 18:40 Відповісти
5 московська колона не може такому не радіти..
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27.11.2023 18:54 Відповісти
Ну они там не то что бы блокируют... Скорее уж очень тщательно проверяют и это занимает очень много времени. И главное все по закону, не придерешься)
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27.11.2023 18:56 Відповісти
Називається - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA "Італійський страйк" ...
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27.11.2023 19:03 Відповісти
Яке відношення має цей фейк до теми ?
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27.11.2023 19:19 Відповісти
А ты на 100% уверен, что это фейк?
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27.11.2023 21:22 Відповісти
Так,бо я прочитала на німецькій мові про що мова. А автору фейка прошу просто документи надрукувати, а не хтось комусь сказав
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27.11.2023 22:31 Відповісти
Спасибо немцам за то, что напоминают нашим польским друзьям о их босоногом детстве в ЕС )
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27.11.2023 21:20 Відповісти
Ми вже здогадались, на Петріоті були намальовані ці літачки.
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27.11.2023 18:39 Відповісти
Але "ляпати язиком" про використання американської зброї над територією рашки не варто.
Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
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27.11.2023 18:45 Відповісти
А то в сша сліпі і нічого не знають ..
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27.11.2023 19:03 Відповісти
про "Брянську різню" не знали!!!
Ігнат надіється, що його вислів попаде "в історію"......
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27.11.2023 19:16 Відповісти
американці сказали: https://www.youtube.com/watch?v=6ur2rFO88AU https://www.youtube.com/watch?v=6ur2rFO88AU

поїхали, польот нормальний
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27.11.2023 19:22 Відповісти
Технічно кажучи, зброя була використана на території України, але потім сама вже заблукала, ЗСУ поруч не було.
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27.11.2023 19:35 Відповісти
тоже мне Бином Ньютона. То, что это работал Патриот, писали все кому не лень в тот же день с обеих сторон. В те же дни Патриот сбил несколько баллистических ракет под Киевом
Кароче, шоб знали кацапчики, шо у нас есть)
Запрет был атаковать наземные цели западным оружием, про воздушные цели речь не шла
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27.11.2023 23:17 Відповісти
а можно один разочок підтягнути на правобережну Херсонщину? Чи здадуть по дорозі три рази?
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27.11.2023 18:39 Відповісти
Там був ефект неочікуваності, як з атакамсами.
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27.11.2023 19:38 Відповісти
там був ефект непомітного перекидання комплексу під Новгород-Сіверський, та можливість його непомітного відведення в глибину теріторії. А над Дніпром шугають "орлани", ОС яких бачить вглиб теріторії на сто кілометрів. Щоправда у ясну погоду звичайно.
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27.11.2023 21:35 Відповісти
При чинному законодавстві і 33 рази здати можуть .
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28.11.2023 00:17 Відповісти
є довбойоби, якиіх ніяке законодавство не зупинить.
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28.11.2023 00:21 Відповісти
Є . Але багато інших тричи подумали , якби знали , що " вишка" світить .
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28.11.2023 00:25 Відповісти
Цікаво як зелені стільки часу про таке мовчали? Хіба що може я щось пропустив
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27.11.2023 18:40 Відповісти
Думали, як Дерьмака видати за навідника...
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27.11.2023 18:44 Відповісти
"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям ...." - подання на ГЕРОЯ, мабудь, готовлять...))))
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27.11.2023 18:53 Відповісти
може уже пора почати знищувати ворожі літаки, які КАБи кидають??? А не "мемуари" згадувати.....
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27.11.2023 18:42 Відповісти
Чим?

Саме для цього й потрібні F-16 із далекобійними ракетами
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27.11.2023 18:47 Відповісти
із 13 травня уже свої літаки можна було переобладнати під такі ракети!!!!
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27.11.2023 18:49 Відповісти
під які?
чому з 13 травня?
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27.11.2023 18:53 Відповісти
"під які? " - під такі............
"чому з 13 травня?" - тому що........
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27.11.2023 19:06 Відповісти
до пердели цей ф16 блок 4, коли у параші каббомбери прикривають ссу 35 з ідентичними далекобійними ракетами.
агов хлопці нам не ф35 передають.
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27.11.2023 19:17 Відповісти
Сподіваємось, щє Гріпени будуть з Таурусами колись (не на початку 2024)
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27.11.2023 19:39 Відповісти
Прийшов час для спогадів?
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27.11.2023 18:43 Відповісти
Боже ж ти мій і що ,Байден не впав в обморок? Це ж терирорія рассєї.!!!
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27.11.2023 18:47 Відповісти
Впасти не впав, але без погодження із нашим основним союзником - США, ляпати язиком не варто
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27.11.2023 18:49 Відповісти
Так усі думали,що мацква від походу повара упаде, і що це поварята борти знищили....
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27.11.2023 19:11 Відповісти
Брянськ - це Україна!
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27.11.2023 18:50 Відповісти
Згоден ,але думаю Пентагон доповів Байдену інакше.
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27.11.2023 18:53 Відповісти
не доповів.., нащо воно йому..
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27.11.2023 18:55 Відповісти
Не сумнівайся, доповів з його можливостями все бачити космосу -це як два пальця.....
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27.11.2023 19:01 Відповісти
Велике дякуємо нашим військовим і їх командирам. Але чому радіти, що збили кацапські літаки завдяки американській системі Patriot, а де ж до цього часу наші ситеми "Кільчень", чи можливо Боневтік з командою придумав щось новеньке? А якби їх США нам не дали, то чим би збивали ворожі літаки, які кожного дня закидали бомби по мирним містам і селам в прикордонній зоні? А клістрони із систем С-300 влада повернула? А навіщо вилучали? Про це не бажають повідомити українцям?
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27.11.2023 18:48 Відповісти
не на часі........
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27.11.2023 18:50 Відповісти
+💯!

Рівно два роки тому Коростильов пропонував ЗЄлєнському створити власний ЗРК дальністю 100 км за 40 млн дол.

Час просрали, гроші вкрали... 👿
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27.11.2023 18:52 Відповісти
Ага, на снаряди артилерійські потужностей не вистачає а на "кільчень" вистачить? Так і запишемо...
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27.11.2023 20:38 Відповісти
А про це обов'язково зараз говорити?
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27.11.2023 18:53 Відповісти
А чим ще можна перебити дурні заяви безмозглої? Отримав команду від єрмака запустити в інтеренетний простір цю тему, щоб нарід переключився і почав гордитися владою, бо ж вона ж "рулює".
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27.11.2023 19:01 Відповісти
а він взагалі служив ?? чи теж ухилянт???
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27.11.2023 19:08 Відповісти
думали, гадали як найвеличніше керівництво до цієї операції приклеїть, та так і не знайшовши просто опубліковали.
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27.11.2023 18:55 Відповісти
Тоді питання до Ігната. Чому далі не продовжуємо нищити мордорівських стерв'ятників там само. Спитайте жителів Сумщини і Чернігівщини скільки КАБів вони отримали з Брянщини з тих пір і до сьогодні.
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27.11.2023 19:24 Відповісти
Тому що кацапи тепер цього постійно очікують нажаль. Хоча думаю поодинокі збиття щє будуть, але не косяками.
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27.11.2023 19:40 Відповісти
Не буде там поодинокого збиття. КАБи кидають з відстані 50-60 км з брянщини . Стражають прикордонні населені пункти. Дістати їх нічим. А патріоти тягати туди-сюди ніхто не буде ,тим більше що їх обмаль .Хіба що проблему вирішать ф-16 ,але це не скоро.
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27.11.2023 19:54 Відповісти
а закидувати взад брянщину??
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27.11.2023 23:42 Відповісти
Позбивають останні наші су-24 ,там можуть стояти їхні с-400. Тим більше що зараз русня вивезла їх із калінінграду на свій материк.
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28.11.2023 08:25 Відповісти
Так, пам'ятаємо. Славетна була подія. Усім причетним, вдячність і повага.
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27.11.2023 19:34 Відповісти
Це добре, плюсую. але є одне "але": партнери нам дають зброю з умовою, щоб ми не використовували її за межами України (тимчасово окуповані землі - це Україна). Чи це стосується лише наступальної зброї - а Патріот - вочевидь оборонна?
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27.11.2023 20:37 Відповісти
Я гадаю що банкова навмисно розсекретила цю інформацію перед приннятям конгресу допомоги нам. ZEшобло робить все щоб посратися з партнерами.
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27.11.2023 21:05 Відповісти
Накуя пі3@деть?
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27.11.2023 21:07 Відповісти
Тому що марьяну, конкурєнтку по держ таємницям схавалі, а їм тепер кіздєть можно на любу тєму.
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27.11.2023 21:32 Відповісти
13 мая войдет в историю как день авиации расии
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27.11.2023 23:22 Відповісти
Тогда очень умно и грамотно было разработана операция по обманыванию и втягиванию в лавушку противника. Тогда россияни за один день потеряли 5 летательных апарата на вражеской територий.
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28.11.2023 07:02 Відповісти
...... тоді просто "жовторотики" літали!!!
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28.11.2023 09:32 Відповісти
 
 