Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ
13 травня 2023 року ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення п’яти бортів російської авіації у небі над Брянською областю РФ.
Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Новинарні", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "Брянська різня", - каже Ігнат.
Він також зауважив, що пізніше Patriot було використано і в Одесі. Тоді ЗСУ за його допомогою над Чорним морем збили ще один Су-35.
"Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" - резюмував Ігнат.
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Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
Ігнат надіється, що його вислів попаде "в історію"......
поїхали, польот нормальний
Кароче, шоб знали кацапчики, шо у нас есть)
Запрет был атаковать наземные цели западным оружием, про воздушные цели речь не шла
Саме для цього й потрібні F-16 із далекобійними ракетами
чому з 13 травня?
"чому з 13 травня?" - тому що........
агов хлопці нам не ф35 передають.
Рівно два роки тому Коростильов пропонував ЗЄлєнському створити власний ЗРК дальністю 100 км за 40 млн дол.
Час просрали, гроші вкрали... 👿