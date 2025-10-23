Макрон запевнив у готовності посилити тиск на Москву: Мир є надзвичайно важливим

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Брюсселі наголосив підтримці України та готовності посилити тиск на Москву, за відмову від негайного та безумовного припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.

"Пліч-о-пліч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі. Разом з нашими європейськими партнерами та в тісній взаємодії зі Сполученими Штатами Франція продовжує підтримувати Україну в пошуках шляхів до справедливого та тривалого миру. Оскільки Росія продовжує виступати проти негайного та безумовного припинення вогню, ми маємо намір посилити тиск на Москву", - наголосив Макрон.

Також читайте: Переговори щодо території України мають проводитися виключно Зеленським, - Макрон

У цьому зв'язку він привітав запровадження нових санкцій США проти РФ та заходів, що сьогодні були узгоджені Європейським Союзом.

"Мир є надзвичайно важливим", - додав Макрон.

Також читайте: Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й Путіна, - Макрон

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Брюсселі, під час якої обговорили, серед іншого, посилення тиску на Росію.

Що передувало?

Нагадаємо, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.