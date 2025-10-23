УКР
Макрон запевнив у готовності посилити тиск на Москву: Мир є надзвичайно важливим

Макрон про тиск на Москву

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Брюсселі наголосив підтримці України та готовності посилити тиск на Москву, за відмову від негайного та безумовного припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.

"Пліч-о-пліч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі. Разом з нашими європейськими партнерами та в тісній взаємодії зі Сполученими Штатами Франція продовжує підтримувати Україну в пошуках шляхів до справедливого та тривалого миру. Оскільки Росія продовжує виступати проти негайного та безумовного припинення вогню, ми маємо намір посилити тиск на Москву", - наголосив Макрон.

У цьому зв'язку він привітав запровадження нових санкцій США проти РФ та заходів, що сьогодні були узгоджені Європейським Союзом.

"Мир є надзвичайно важливим", - додав Макрон.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Брюсселі, під час якої обговорили, серед іншого, посилення тиску на Росію.

Що передувало?

Нагадаємо, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25928) росія (68591) Макрон Емманюель (1629)
https://www.youtube.com/watch?v=RXHhC0YQfo8

урок РИГАМ як забрати гроші у зільоному болоті й поділитися з ЗСУ
показати весь коментар
23.10.2025 18:50 Відповісти
ВСІХ ЖИДІВ ЧЕКІСТІВ-СТАЛІНІСТІВ ПОТРІБНО ГНАТИ З УКРАЇНИ, ЖОДНОГО ЖИДА НЕ ПОВИННО БУТИ НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
показати весь коментар
23.10.2025 18:52 Відповісти
💩росія лишиться без унітазів, біде та іншої сантехніки - поставки заборонив Євросоюз у 19-му пакеті санкцій
показати весь коментар
23.10.2025 18:52 Відповісти
Каждый день, Четвёртый год подряд одни и тоже обещания и победные реляции.
Перелёты встречи рукопожатия саммиты рамштайны....
А Украину и укров продолжают уничтожать.
Ничерта ничего хорошего, всё только ухудшается.
А в России нет руин городов сёл и промышленности.
Путин не в бункере.
показати весь коментар
23.10.2025 19:02 Відповісти
 
 