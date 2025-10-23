Макрон заверил в готовности усилить давление на Москву: Мир чрезвычайно важен
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Брюсселе отметил поддержку Украины и готовность усилить давление на Москву, за отказ от немедленного и безусловного прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.
"Бок о бок с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. Вместе с нашими европейскими партнерами и в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами Франция продолжает поддерживать Украину в поисках путей к справедливому и прочному миру. Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безусловного прекращения огня, мы намерены усилить давление на Москву", - подчеркнул Макрон.
В этой связи он приветствовал введение новых санкций США против РФ и мер, которые сегодня были согласованы Европейским Союзом.
"Мир является чрезвычайно важным", - добавил Макрон.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили, среди прочего, усиление давления на Россию.
Что предшествовало?
Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
урок РИГАМ як забрати гроші у зільоному болоті й поділитися з ЗСУ