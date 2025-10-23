РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Давление на Россию
248 4

Макрон заверил в готовности усилить давление на Москву: Мир чрезвычайно важен

Макрон о давлении на Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Брюсселе отметил поддержку Украины и готовность усилить давление на Москву, за отказ от немедленного и безусловного прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Бок о бок с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. Вместе с нашими европейскими партнерами и в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами Франция продолжает поддерживать Украину в поисках путей к справедливому и прочному миру. Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безусловного прекращения огня, мы намерены усилить давление на Москву", - подчеркнул Макрон.

Также читайте: Переговоры по территории Украины должны проводиться исключительно Зеленским, - Макрон

В этой связи он приветствовал введение новых санкций США против РФ и мер, которые сегодня были согласованы Европейским Союзом.

"Мир является чрезвычайно важным", - добавил Макрон.

Также читайте: Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

Макрон о давлении на Москву

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили, среди прочего, усиление давления на Россию.

Что предшествовало?

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) россия (97770) Макрон Эмманюэль (1473)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=RXHhC0YQfo8

урок РИГАМ як забрати гроші у зільоному болоті й поділитися з ЗСУ
показать весь комментарий
23.10.2025 18:50 Ответить
💩росія лишиться без унітазів, біде та іншої сантехніки - поставки заборонив Євросоюз у 19-му пакеті санкцій
показать весь комментарий
23.10.2025 18:52 Ответить
 
 