Зеленський і Фіала обговорили спільні оборонні проєкти та посилення захисту українського неба. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. Чехія вже допомагає нам у цьому питанні відновлення, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей", - зазначив Зеленський.
Крім того, сторони говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи стосовно посилення захисту українського неба.
"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону.
Щиро дякую чеському народові, Премʼєр-міністру за тепло, за солідарність і всю допомогу, яку Україна відчуває щодня", - додав президент.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".
