401 2

Зеленський і Фіала обговорили спільні оборонні проєкти та посилення захисту українського неба. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. Чехія вже допомагає нам у цьому питанні відновлення, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей", - зазначив Зеленський.

Крім того, сторони говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи стосовно посилення захисту українського неба.

Також читайте: Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16, - прем’єр Фіала

"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону.

Щиро дякую чеському народові, Премʼєр-міністру за тепло, за солідарність і всю допомогу, яку Україна відчуває щодня", - додав президент.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".

Потужно, обговорили обговорювати
показати весь коментар
23.10.2025 15:32 Відповісти
Члєнограй -де мільйон дронів?
показати весь коментар
23.10.2025 15:41 Відповісти
 
 