Цього року Україна отримає 1,8 млн снарядів у межах "чеської ініціативи", - Фіала

петр,фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Фіали, Чехія вже організувала постачання 3,7 мільйона боєприпасів, з яких 1,3 мільйона - цього року.

Фінансування ініціативи надходить із різних джерел: від доходів від заморожених російських активів, двостороннього співробітництва та прямих закупівель України.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова уточнила, що іноземні донори надали 93,3 млрд крон (4,5 млрд доларів), тоді як внесок самої Чехії становить 1,7 млрд крон.

Поставки боєприпасів у 2024-2025 роках, за даними видання, допомогли зменшити дисбаланс між українськими та російськими силами на фронті. Поки що невідомо, чи продовжиться ініціатива після формування нового уряду Чехії.

боєприпаси (2368) Чехія (1734) Фіала Петр (116)
Тепер потрібно 1.8 міл. Дронів зауважте це
15.10.2025 17:42 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!!
А стефанчуки-зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ та групою осіб в Урядовому кварталі з ротою держсекретарів в КМУ, за два роки землю «ніяк не можуть виділити» під будівництво заводу *********** в Україні!!
А в Німеччині, за цей же час, такий же завод уже збудували і він випускає **********!! А стефанчукам-зеленському, мабуть таки Оманські з ******, заважають??? Гроші на велике крадівництво у ТУРБОРЕЖИМІ моноШоблою з ВРУ виділялися!!
А щодо дієвого захисту України, як цей завод, так за два роки вони тільки язиками лайно перемішують…… За таку бездіяльність на користь *****, увесь Уряд мав бути покараним!!
Західні Партнери, все це спостерігають!
15.10.2025 17:44 Відповісти
Аби ж ще ми стільки зробили...
15.10.2025 17:48 Відповісти
Чехи, на відміну від словаків і Фіцо особисто, добре памятають Прагу 1968 року і не хочуть бачити і чути фюрера свинорейху ***** і його *************. І тому чим можуть, тим і допомогають Україні. Тяжко навіть уявити, що було-би без їхньої допомоги по снарядам для ВСУ. І тому щира їм подяка за допомогу.
15.10.2025 17:52 Відповісти
 
 