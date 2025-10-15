Цього року Україна отримає 1,8 млн снарядів у межах "чеської ініціативи", - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у 2025 році Україна отримає 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах "Чеської ініціативи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Фіали, Чехія вже організувала постачання 3,7 мільйона боєприпасів, з яких 1,3 мільйона - цього року.

Фінансування ініціативи надходить із різних джерел: від доходів від заморожених російських активів, двостороннього співробітництва та прямих закупівель України.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова уточнила, що іноземні донори надали 93,3 млрд крон (4,5 млрд доларів), тоді як внесок самої Чехії становить 1,7 млрд крон.

Поставки боєприпасів у 2024-2025 роках, за даними видання, допомогли зменшити дисбаланс між українськими та російськими силами на фронті. Поки що невідомо, чи продовжиться ініціатива після формування нового уряду Чехії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ