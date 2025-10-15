В этом году Украина получит 1,8 млн снарядов в рамках "чешской инициативы", - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По словам Фиалы, Чехия уже организовала поставки 3,7 миллиона боеприпасов, из которых 1,3 миллиона - в этом году.

Финансирование инициативы поступает из разных источников: от доходов от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых закупок Украины.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что иностранные доноры предоставили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов), тогда как вклад самой Чехии составляет 1,7 млрд крон.

Поставки боеприпасов в 2024-2025 годах, по данным издания, помогли уменьшить дисбаланс между украинскими и российскими силами на фронте. Пока неизвестно, продолжится ли инициатива после формирования нового правительства Чехии.

