В этом году Украина получит 1,8 млн снарядов в рамках "чешской инициативы", - Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По словам Фиалы, Чехия уже организовала поставки 3,7 миллиона боеприпасов, из которых 1,3 миллиона - в этом году.
Финансирование инициативы поступает из разных источников: от доходов от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых закупок Украины.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что иностранные доноры предоставили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов), тогда как вклад самой Чехии составляет 1,7 млрд крон.
Поставки боеприпасов в 2024-2025 годах, по данным издания, помогли уменьшить дисбаланс между украинскими и российскими силами на фронте. Пока неизвестно, продолжится ли инициатива после формирования нового правительства Чехии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А стефанчуки-зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ та групою осіб в Урядовому кварталі з ротою держсекретарів в КМУ, за два роки землю «ніяк не можуть виділити» під будівництво заводу *********** в Україні!!
А в Німеччині, за цей же час, такий же завод уже збудували і він випускає **********!! А стефанчукам-зеленському, мабуть таки Оманські з ******, заважають??? Гроші на велике крадівництво у ТУРБОРЕЖИМІ моноШоблою з ВРУ виділялися!!
А щодо дієвого захисту України, як цей завод, так за два роки вони тільки язиками лайно перемішують…… За таку бездіяльність на користь *****, увесь Уряд мав бути покараним!!
Західні Партнери, все це спостерігають!