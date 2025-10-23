Зеленский и Фиала обсудили совместные оборонные проекты и усиление защиты украинского неба. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам. Чехия уже помогает нам в этом вопросе восстановления, и мы говорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей", - отметил Зеленский.

Кроме того, стороны говорили о реализации совместных оборонных проектов, инициативы по усилению защиты украинского неба.

"Имеем общую позицию: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону.

Искренне благодарю чешский народ, Премьер-министра за тепло, за солидарность и всю помощь, которую Украина испытывает ежедневно", - добавил президент.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".