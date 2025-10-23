РУС
1 070 13

Китай не хочет поражения России и не поддерживает победу Украины, - Зеленский

Зеленский о нежелании Китая помочь Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сказал об этом во время разговора с журналистами 23 октября.

По его словам, Пекин также не хочет усиления сотрудничества между ЕС и США, ведь это ослабляет Кремль и уменьшает его влияние.

"Китай - это действительно очень тяжелый вопрос, сложный, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что он не будет продавать оружие РФ. Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно - Китай помогает России. Не помогает Украине, и не заинтересован в нашей победе и в поражении России", - заявил президент Украины.

Зеленский также рассказал о результатах своей встречи с Дональдом Трампом. Среди ключевых решений - санкции против российского энергетического сектора и отсутствие каких-либо встреч в Венгрии без участия Украины. Поставка ракет "Томагавк" пока не подтверждена.

"Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра "Томагавки" будут у нас", - сказал он.

Президент также ответил на "предложение" со стороны Москвы, переданное через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, по выходу ВСУ из Донецкой области в обмен на другие украинские территории. Зеленский четко подчеркнул, что такое "соглашение" неприемлемо.

"Обмен украинских территорий на украинские территории - это не обмен", - заявил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина имеет собственные технологии и готова делиться ими со странами, которые помогали во время войны:

"Мы поделимся этим, и у нас будет совместное производство, совместный большой арсенал, и нужно, чтобы Россия знала об этом".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала переданное США оружие для дальнобойных ударов по целям на территории страны-агрессора России.

По его словам, американское дальнобойное оружие применяется только для ударов по целям врага на временно оккупированных территориях.

"Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Это важно. Мы использовали разные (виды оружия. - Ред.), у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, накануне издание WSJ написало, что администрация Трампа отменила ограничения на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками. Трамп впоследствии опроверг это.

Зеленский Владимир (22365) Китай (3225) путин владимир (32368) россия (97770) Томагавк (56) война в Украине (6626)
+10
зеЛайно виконай хоч одну свою обіцянку своїм безмозгим виборцям,.Ти обіцяв якщо не зможеш закінчити війну то ти підеш,йди вже мразота,йди по доброму поки маєш шанс.
23.10.2025 18:58 Ответить
23.10.2025 18:58 Ответить
+3
а деж дівся арахламідія нащадок карла маркса з фрідріхом енгельсом , зі своєю закоханністю у червонодупий китай ? ...
23.10.2025 18:58 Ответить
23.10.2025 18:58 Ответить
+2
Китай про це ще рік назад прямо заявляв!
Тільки дійшло?
23.10.2025 19:06 Ответить
23.10.2025 19:06 Ответить
Комментировать
зеЛайно виконай хоч одну свою обіцянку своїм безмозгим виборцям,.Ти обіцяв якщо не зможеш закінчити війну то ти підеш,йди вже мразота,йди по доброму поки маєш шанс.
23.10.2025 18:58 Ответить
23.10.2025 18:58 Ответить
Нема в нього шансів і не буде, але воно цього не може (мабуть точніше сказати не хоче, бо навіть вуж на скоровороді до останнього сподівається вислизнути) зрозуміти - в Омані він заліз на наковальню і лише питання часу та розвитку подій від чийого молотка крякне.
23.10.2025 19:18 Ответить
23.10.2025 19:18 Ответить
а деж дівся арахламідія нащадок карла маркса з фрідріхом енгельсом , зі своєю закоханністю у червонодупий китай ? ...
23.10.2025 18:58 Ответить
23.10.2025 18:58 Ответить
Оце містер Очевидність блін...для тих, хто слідкує за заявами з пекіну, вже давно очевидно, що Китай не допустить поразки ереф.
23.10.2025 19:05 Ответить
23.10.2025 19:05 Ответить
Знову гуманітарку привезли..пре зе! сьогодні нєподєцкі..
23.10.2025 19:05 Ответить
23.10.2025 19:05 Ответить
Китай про це ще рік назад прямо заявляв!
Тільки дійшло?
23.10.2025 19:06 Ответить
23.10.2025 19:06 Ответить
Дати поразку рашці можуть хіба що Китай та США.Зелі до таких питань- приший кобилі хвіст.
Де або закінчить,або піде?
23.10.2025 19:11 Ответить
23.10.2025 19:11 Ответить
Тому потрібно робити висновки і українцям і їх союзникам. Світ без Китая виживе а китай без прожажу свого хлама - ні.
23.10.2025 19:18 Ответить
23.10.2025 19:18 Ответить
Да это даже козлу ясно.
23.10.2025 19:27 Ответить
23.10.2025 19:27 Ответить
Давай ще з Китаєм в хламіну посперечайся і покажи свої біг боллс, щоб вони вже не прекрито і зі всією наснагою поставляли війскову допомогу московії. Ну що за дибілізм. Сиді тихо і мовчи,вчися у свого земляка Нетаньяху.
23.10.2025 19:32 Ответить
23.10.2025 19:32 Ответить
Тупий йосько-клован нажив собі ще одного ворога.
23.10.2025 19:35 Ответить
23.10.2025 19:35 Ответить
Все вірно сказав Президент України , але китайцям (і всьому світу) треба донести одну просту думку - рашка війну ВЖЕ програла і тепер питання лише в одному - які , для неї , будуть наслідки ...?
23.10.2025 19:40 Ответить
23.10.2025 19:40 Ответить
Це вони у бідона навчилися? Так він програв сам. У всіх сенсах.
23.10.2025 19:42 Ответить
23.10.2025 19:42 Ответить
 
 