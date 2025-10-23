Китай не хочет поражения России и не поддерживает победу Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сказал об этом во время разговора с журналистами 23 октября.

По его словам, Пекин также не хочет усиления сотрудничества между ЕС и США, ведь это ослабляет Кремль и уменьшает его влияние.

"Китай - это действительно очень тяжелый вопрос, сложный, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что он не будет продавать оружие РФ. Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно - Китай помогает России. Не помогает Украине, и не заинтересован в нашей победе и в поражении России", - заявил президент Украины.

Зеленский также рассказал о результатах своей встречи с Дональдом Трампом. Среди ключевых решений - санкции против российского энергетического сектора и отсутствие каких-либо встреч в Венгрии без участия Украины. Поставка ракет "Томагавк" пока не подтверждена.

"Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра "Томагавки" будут у нас", - сказал он.

Президент также ответил на "предложение" со стороны Москвы, переданное через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, по выходу ВСУ из Донецкой области в обмен на другие украинские территории. Зеленский четко подчеркнул, что такое "соглашение" неприемлемо.

"Обмен украинских территорий на украинские территории - это не обмен", - заявил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина имеет собственные технологии и готова делиться ими со странами, которые помогали во время войны:

"Мы поделимся этим, и у нас будет совместное производство, совместный большой арсенал, и нужно, чтобы Россия знала об этом".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала переданное США оружие для дальнобойных ударов по целям на территории страны-агрессора России.

По его словам, американское дальнобойное оружие применяется только для ударов по целям врага на временно оккупированных территориях.

"Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие. Это важно. Мы использовали разные (виды оружия. - Ред.), у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, накануне издание WSJ написало, что администрация Трампа отменила ограничения на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками. Трамп впоследствии опроверг это.

