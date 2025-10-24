РУС
В Китае ответили на заявление Зеленского о поддержке РФ: Мы играем конструктивную роль в продвижении политического решения "кризиса"

Китай о заявлении Зеленского

В КНР заявили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь,

"В вопросе "украинского кризиса" Китай всегда придерживался четкой и последовательной позиции, соответствующей сути вопроса", - сказал Го, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об отсутствии постоянного диалога между руководством Украины и Китая и предоставлении Пекином помощи России, благодаря которой страна-агрессор имеет способность продолжать войну против Украины.

Китай просит США не закрывать небо над Россией для своих самолетов

Представитель добавил, что Китай всегда поддерживал прекращение огня и мирные переговоры, и его усилия получили "широкое признание в международном сообществе".

Он отметил, что такая позиция Пекина останется неизменной и китайская сторона и в дальнейшем будет выступать с соответствующими призывами к мирному урегулированию.

"Мы будем продолжать стоять на правильной стороне мира и диалога, выступать за деэскалацию ситуации и играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса", - заявил Го.

Китай продолжает покупать нефть у РФ, тем самым финансируя войну против Украины, - Бессент

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.

+14
Після слова "криза", хочеться послати китай на йух...
24.10.2025 12:39 Ответить
+12
Конструктивно передают компоненты вооружения! Твари узкорылые!
24.10.2025 12:38 Ответить
+5
Китай банальний "барига" , а війна їм вигідна з ціллю "прибарахлитися". Тому так, ніби і проти війни, а насправді пофіг. А враховуючи те, що на раїсі, під час війни, Китай практично замістив собою автомобільну галузь, то чим погано китайцям?
24.10.2025 12:43 Ответить
Конструктивно передают компоненты вооружения! Твари узкорылые!
24.10.2025 12:38 Ответить
Можливо навіть не окремі компоненти, а цілі конструктори.
24.10.2025 13:22 Ответить
Після слова "криза", хочеться послати китай на йух...
24.10.2025 12:39 Ответить
Так власне у Китаї криза. Системна. Мозок, емпатія, міжнародне право - все у кризі.
24.10.2025 13:23 Ответить
Якщо хочеться то які проблеми - 操你妈
24.10.2025 13:24 Ответить
Когда покончим с Россией, придется и с Китаем что-то решать.
24.10.2025 12:41 Ответить
Китай банальний "барига" , а війна їм вигідна з ціллю "прибарахлитися". Тому так, ніби і проти війни, а насправді пофіг. А враховуючи те, що на раїсі, під час війни, Китай практично замістив собою автомобільну галузь, то чим погано китайцям?
24.10.2025 12:43 Ответить
Китайці відповіли на заяви Янєлоха точно так як і він відповідає перед громадянами України.
Як відносишся до себе (своєї країни) так і інші відносяться до тебе.
24.10.2025 12:47 Ответить
хто б поснив цим китайцям, що кожен раз, коли вони говорять слово "криза", вони виставляють себе дебілами, які не розуміють що відбувається. Усі бачать, що вони просто прикидаються ідіотами, але китайці відчайдушно намагаються виглядати справжніми дебілами. Ні, котики косорилі, китайську підлість дурістю не пояснити
24.10.2025 12:47 Ответить
Не будьте наївною - вони все прекрасно розуміють . До речі концепцію "старшого" брата шо вчить розуму "молодшого" китайці використовували ше дві тисячі років тому по відношенню до корейців .
24.10.2025 13:52 Ответить
так я саме про це і написала. Але коли вони оту фігню твердять, то вони схожі не на старшого брата, а на дебільного
24.10.2025 14:30 Ответить
говорить можно одно, а делать совсем другое. этим и занимаются хитрожопые китаезские камуняки
24.10.2025 12:48 Ответить
Говорили-балакали, а китайці всралися і заплакали!?!?
У них і досі свято, на кривавій площі Тяньамень!!
24.10.2025 12:50 Ответить
Китай поступово поглине рашку,по крайній мірі Сибір і Далекий Схід.
Сидіти на березі річки і чекати коли труп пропливе
24.10.2025 12:51 Ответить
Вже те, що ці ублюдки називають цю війну "українською кризою" в угоду кацапам, невілює всі висери їхнього мзс
24.10.2025 12:52 Ответить
Шоб у вас, смердючи кожаноїди та пожирателі хробаків з щурами, так криза була років 200 поспіль. Мало вас з вашим сраним Мао японці гоняли., МАЛО.
24.10.2025 12:55 Ответить
24.10.2025 13:14 Ответить
 
 