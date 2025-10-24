В Китае ответили на заявление Зеленского о поддержке РФ: Мы играем конструктивную роль в продвижении политического решения "кризиса"
В КНР заявили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь,
"В вопросе "украинского кризиса" Китай всегда придерживался четкой и последовательной позиции, соответствующей сути вопроса", - сказал Го, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об отсутствии постоянного диалога между руководством Украины и Китая и предоставлении Пекином помощи России, благодаря которой страна-агрессор имеет способность продолжать войну против Украины.
Представитель добавил, что Китай всегда поддерживал прекращение огня и мирные переговоры, и его усилия получили "широкое признание в международном сообществе".
Он отметил, что такая позиция Пекина останется неизменной и китайская сторона и в дальнейшем будет выступать с соответствующими призывами к мирному урегулированию.
"Мы будем продолжать стоять на правильной стороне мира и диалога, выступать за деэскалацию ситуации и играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса", - заявил Го.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.
