Министр обороны Финляндии Хяккянен: Поражение России в Украине является ключом к сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что поражениероссийского вторжения в Украину имеет решающее значение для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Хяккянен приветствовал решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, назвав это "важным знаком решимости". Он подчеркнул, что за готовностью Запада сопротивляться российской агрессии внимательно наблюдают во всем мире, в том числе и Китай.

"Мы должны показать, что наша поддержка против насилия становится еще мощнее. Это не только об Украине. Это - против насилия, против войны, и это сигнал также для Китая и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Более жесткие санкции против РФ

Министр считает, что завершить войну можно только при условии более жестких санкций против российской экономики, усиления военной поддержки Украины и использования дальнобойного оружия для уничтожения заводов, которые производят дроны и ракеты.

Хяккянен предупредил, что любая слабость Запада может добавить Китаю смелости. По его словам, Россия уже не способна самостоятельно вести такую войну, но Китай существенно помогает ей финансово, экономически и промышленно.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Китай ведет активную подготовку к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и мире в целом.

