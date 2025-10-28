УКР
Китай передав Росії верстати для виробництва зброї і допомагає обходити санкції, - Зеленський

Зеленський засудив допомогу Китаю для Росії у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб Китай припинив постачання Росії зброї та чинив тиск на Москву з метою завершення війни проти України.

Про це глава держави сказав під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Китай постачає зброю Росії

"Мої сигнали дуже прості. У нас були телефонні розмови з Сі Цзіньпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати "руськім" не буде. Ми (однак) бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російській Федерації. Ми бачимо, що (КНР) допомагає обходити санкції. Ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових", - розповів Зеленський.

Він додав, що хотів би, аби Китай тиснув на Росію для завершення війни та не надавав жодної допомоги для її продовження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай після санкцій США може скоротити імпорт із РФ, Індія вже дала відповідні сигнали, - Зеленський

Допомога Китаю для Росії

  • Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази співпраці Китаю та РФ в постачанні зброї. За його словами, під китайською зброєю в Росії він має на увазі порох та артилерію. Крім того, Китай нібито допомагає виготовляти зброю в самій РФ.
  • Однак речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь відповів, що Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай має що сказати, щоб допомогти завершити війну в Україні, - держсекретар Ватикану Паролін

Зеленський Володимир (25981) Китай (4988) росія (68691) війна в Україні (6740)
Дякуємо артисту за доклад.
показати весь коментар
28.10.2025 17:55 Відповісти
Зєля "розмовляв з Дзинь-Піньом". Але коммі_китай не лише не визнав агресію параші проти сусідньої держави -- він всіляко допомагає їй продовжувати цю агресію.

Може з цього треба починати?
показати весь коментар
28.10.2025 17:59 Відповісти
ало підрахамія тиж за китай топив сволоцюго
показати весь коментар
28.10.2025 18:03 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 19:31 Відповісти
А ти скільки передав верстатів Україні, чи ти тільки передаеш своє белькотіння потужне? Китаю взагалі спати на всіх в на себе тим більше.
показати весь коментар
28.10.2025 18:05 Відповісти
Передавав чи продавав? Китай чи китайські компанії? А чому ти не купив?
показати весь коментар
28.10.2025 18:17 Відповісти
Який ідіот надоумив члєнограя казати на кацапів "руські"? Отой дірявий радник-спічрайтер?
показати весь коментар
28.10.2025 18:27 Відповісти
 
 