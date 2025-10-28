Китай передав Росії верстати для виробництва зброї і допомагає обходити санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб Китай припинив постачання Росії зброї та чинив тиск на Москву з метою завершення війни проти України.

Про це глава держави сказав під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Китай постачає зброю Росії

"Мої сигнали дуже прості. У нас були телефонні розмови з Сі Цзіньпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати "руськім" не буде. Ми (однак) бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російській Федерації. Ми бачимо, що (КНР) допомагає обходити санкції. Ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових", - розповів Зеленський.

Він додав, що хотів би, аби Китай тиснув на Росію для завершення війни та не надавав жодної допомоги для її продовження.

Допомога Китаю для Росії

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази співпраці Китаю та РФ в постачанні зброї. За його словами, під китайською зброєю в Росії він має на увазі порох та артилерію. Крім того, Китай нібито допомагає виготовляти зброю в самій РФ.

Однак речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь відповів, що Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні.

