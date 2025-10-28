Китай має що сказати, щоб допомогти завершити війну в Україні, - держсекретар Ватикану Паролін
Державний секретар Святого Престолу і Ватикану П’єтро Паролін вважає, що Китай повинен відіграти більш помітну роль і допомогти завершити російсько-українську війну.
Про це він сказав на полях візиту до дитячої лікарні в Римі, його цитує Vatican News, передає Цензор.НЕТ.
Зусилля Китаю у мирному процесі
Паролін закликав міжнародну спільноту покласти край війнам та наголосив, що для цього потрібна ширша участь держав, зокрема, Китаю.
"Участь Сполучених Штатів, безперечно, потрібна, і ми сподіваємося, що Європа відіграватиме більш помітну роль. Китай також має, що сказати — власне, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб обговорити це питання. Внесок кожного справді потрібен, аби зробити кілька кроків до миру", - сказав він.
Мирні перемовини
Держсекретар Ватикану також заявив, що "певні переговори" для завершення російсько-українською війни "тривають, можливо, не публічно" і висловив сподівання, що вони будуть успішними.
Допомога Китаю для Росії
- Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази співпраці Китаю та РФ в постачанні зброї. За його словами, під китайською зброєю в Росії він має на увазі порох та артилерію. Крім того, Китай нібито допомагає виготовляти зброю в самій РФ.
- Однак речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь відповів, що Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль