Китай має що сказати, щоб допомогти завершити війну в Україні, - держсекретар Ватикану Паролін

П’єтро Паролін

Державний секретар Святого Престолу і Ватикану П’єтро Паролін вважає, що Китай повинен відіграти більш помітну роль і допомогти завершити російсько-українську війну.

Про це він сказав на полях візиту до дитячої лікарні в Римі, його цитує Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

Зусилля Китаю у мирному процесі

Паролін закликав міжнародну спільноту покласти край війнам та наголосив, що для цього потрібна ширша участь держав, зокрема, Китаю.

"Участь Сполучених Штатів, безперечно, потрібна, і ми сподіваємося, що Європа відіграватиме більш помітну роль. Китай також має, що сказати — власне, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб обговорити це питання. Внесок кожного справді потрібен, аби зробити кілька кроків до миру", - сказав він.

Мирні перемовини

Держсекретар Ватикану також заявив, що "певні переговори" для завершення російсько-українською війни "тривають, можливо, не публічно" і висловив сподівання, що вони будуть успішними.

Допомога Китаю для Росії

  • Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази співпраці Китаю та РФ в постачанні зброї. За його словами, під китайською зброєю в Росії він має на увазі порох та артилерію. Крім того, Китай нібито допомагає виготовляти зброю в самій РФ.
  • Однак речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь відповів, що Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні.

