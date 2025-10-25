Посланець Путіна Дмитрієв назвав "ключові умови" РФ для завершення війни: серед них територіальне питання та нейтральний статус України

Спецпредставник диктатора РФ Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, який перебуває з візитом у США, озвучив "ключові елементи" для припинення війни, яку РФ веде проти України.

Про це він розповів в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є декілька елементів. Один з них – це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", РФ відкрита до гарантій безпеки для України", - сказав Дмитрієв.

Питання територій та нейтралітету

"Точно є питання територій, де є російське населення... І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдене досить швидко", - сказав спецпосланець Путіна.

Дмитрієв прибув у США

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

