Посланець Путіна Дмитрієв назвав "ключові умови" РФ для завершення війни: серед них територіальне питання та нейтральний статус України
Спецпредставник диктатора РФ Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, який перебуває з візитом у США, озвучив "ключові елементи" для припинення війни, яку РФ веде проти України.
Про це він розповів в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є декілька елементів. Один з них – це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", РФ відкрита до гарантій безпеки для України", - сказав Дмитрієв.
Питання територій та нейтралітету
"Точно є питання територій, де є російське населення... І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдене досить швидко", - сказав спецпосланець Путіна.
Дмитрієв прибув у США
Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.
Расєє для нападу підійде будь який статус України,окрім статуса губернії московії.
Щодо територій, розмежування по лбз, з гарантією вступу у війну країн НАТО на нашому боці, у випадку повторного нападу раші.
Давно треба було накласти всі можливі санкції, так щоб повністю закрити їх від зовнішнього світу. Але ЄС пох, США теж. А ми гинемо.
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказалиь украинские "политические" З.К Достаточно сказать, что Стаханов -елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, (а дальше не захотели исправлять ошибку советских пиарщиков и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
Окупант пропонує продати гарантії безпеки країні, яку він кожний день намагається знищити, це нахабство вже навіть не стомлює.
Важливо, що Захід усвідомлює, що агресія для Х-уйла (навряд чи він терміново здохне) повинна стати економічно непосильною, щоб його бажання продовжувати війну викликало колапс у Московщині.
І треба, щоб Захід мав погоджений план дій щодо гарантій безпеки України, які українці визнають надійними.
