8 453 56

Посланець Путіна Дмитрієв назвав "ключові умови" РФ для завершення війни: серед них територіальне питання та нейтральний статус України

Дмитрієв анонсував нові переговори із США

Спецпредставник диктатора РФ Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, який перебуває з візитом у США, озвучив "ключові елементи" для припинення війни, яку РФ веде проти України.

Про це він розповів в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є декілька елементів. Один з них – це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", РФ відкрита до гарантій безпеки для України", - сказав Дмитрієв.

Питання територій та нейтралітету

"Точно є питання територій, де є російське населення... І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдене досить швидко", - сказав спецпосланець Путіна.

Дмитрієв прибув у США 

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

+41
Скажить трампу, що саме нейтральний статус України дозволив кацапам напасти.
25.10.2025 19:24 Відповісти
+38
Щоб НАТО не заважало знову на нас напасти. Знаємо вже, проходили.
25.10.2025 19:22 Відповісти
+24
Так у 2014 рашисти напали через нейтральний і позаблоковий статус України?!
Расєє для нападу підійде будь який статус України,окрім статуса губернії московії.
25.10.2025 19:27 Відповісти
шановна, все це було обговорювано геть вже скільки років тому...
доня показовий поц.....
25.10.2025 19:50 Відповісти
курящий конь кучерявее заливает:
- денацификация,
- демилитаризация,
- рузький язык
- РПЦ-ФСБ и т.д.

.
25.10.2025 20:26 Відповісти
не подобається мені вся ця зелена срань.
25.10.2025 20:30 Відповісти
і я вам казав - зверніть увагу на рубіо
хочь не повний -полуідіот.
25.10.2025 19:54 Відповісти
із рубіо може вирости зерно республіканців...- тих яких ми знали і за яких я голосував , а не за це рудuй зброд..
25.10.2025 20:03 Відповісти
На це може вплинути лише американський виборець, не ми.
25.10.2025 20:06 Відповісти
ви на своїх - ми на своїх!
25.10.2025 20:09 Відповісти
покласти руки - останньє діло.
25.10.2025 20:11 Відповісти
задоначю на зміну буби і сирського, а поки що тільки на племінника..
а тцк одноруруких беруть?
і падають галавой об підлогу?
25.10.2025 20:27 Відповісти
трохи предати це як трохи звалтувати
25.10.2025 20:38 Відповісти
ну от і ви- повидаляли...
предали трохи...
25.10.2025 20:35 Відповісти
Як вони за@бали вже,морди кацапсячи.
25.10.2025 20:36 Відповісти
...баний манкурт!
25.10.2025 19:23 Відповісти
25.10.2025 20:15 Відповісти
Так ми й так нейтральні. В НАТО нас бояться приймати, хоча було б добре.
Щодо територій, розмежування по лбз, з гарантією вступу у війну країн НАТО на нашому боці, у випадку повторного нападу раші.

Давно треба було накласти всі можливі санкції, так щоб повністю закрити їх від зовнішнього світу. Але ЄС пох, США теж. А ми гинемо.
25.10.2025 19:28 Відповісти
...І Росія сказала "так", РФ відкрита до гарантій безпеки для України" ... Так кацапня ж вже гарантувала поважати територіальну цілістність України, ненападати та не застосовувати проти України зброю. Саме найкраща гарантія для України це знищення довбонутого сусіда та знищення ЯЗ у неадекватів кацапів.
25.10.2025 19:29 Відповісти
"російське населення", це супер питання?????? А головне що воно приїхало до Америки поговорити про торгівлю, не про війну!!!! Там є віткофф, от він цьому довбойобу і вішає лапшу на вуха! Результат.......... ні про що!!!! А стільки шуму!!!!
25.10.2025 19:30 Відповісти
В Італії є райони , де розмовляють німецькою.. Там ніхто нічого не вимагає і італьянців не вбивають німці..Ці кац..пи-нелюди хай ідуть на куй
25.10.2025 19:33 Відповісти
московия с ее мокшанцами - абсолютное зло!
25.10.2025 19:40 Відповісти
та ні, зло це пролетаріат, що є у всьому світі
гегемон, який не хоче працювать, а йому всі винні
отам собака зарита
25.10.2025 20:07 Відповісти
що ти висрав? пролетаріат це робітники, які своїми руками роблять матеріальні ціності. до речи, якими ти теж користуєшся
25.10.2025 20:22 Відповісти
Просто немного истории: Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться - "горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказалиь украинские "политические" З.К Достаточно сказать, что Стаханов -елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, (а дальше не захотели исправлять ошибку советских пиарщиков и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
25.10.2025 19:35 Відповісти
Как всегда кацапам придётся хер сосать как мишка лапу... ибо других вариантов нет.
25.10.2025 19:35 Відповісти
московия, предоставляющая гарантии безопасности Украине, это как если бы Чикатило вызвался предоставить гарантии безопасности родственникам изнасилованных и убитых им жертв. в обмен на то что с него снимут все обвинения и отпустят
25.10.2025 19:36 Відповісти
Ну так, "небагато питань". Всього навсього пів України і можливість в майбутньому забрати іншу половину. "Ну развє ми многа хатім?!"
25.10.2025 19:43 Відповісти
даун ты кацапский!! мы 35 лет были нейтральны, с кацапскими памятниками и языком... что не помешало вам бить ракетами по Охмадету... вы недосущества....
25.10.2025 19:44 Відповісти
пса на пса - нічого нового.
чєкаємо на донін відгавк....
відзове, не відзове, лягне прилягне, танок бальний затанцює?
25.10.2025 19:45 Відповісти
если буряти русскіє - то таких в Україні нема.
25.10.2025 19:45 Відповісти
Придурок,Наче Україну в НАТО хтось збиравсь брати)
25.10.2025 19:46 Відповісти
Кириле Олексійовичу, подаруйте будь-ласка самоката цій потворі, дуже Вас прошу...
25.10.2025 19:47 Відповісти
Космоньюансик:
Чому інші космічні цивілізації не хочуть контактувати з землянами?
Бо на планеті Земля живуть кацапи. Тобто, найбридкіше і найстрашніше, що помилково міг породити Всесвіт...
25.10.2025 19:50 Відповісти
так заберіть своїх ка₴апів до себе. що у вас землі мало де їх розсилити . тундра майже пустує
25.10.2025 19:53 Відповісти
ви ж розумієте, що цей свинопес під "російським населенням" має на увазі рускачєлюстних українців
25.10.2025 19:57 Відповісти
Дмітрієв вчився в Гарварді та Стенфорді. Зрозуміло, що він бреше 100%, і війна продовжиться у будь-якому випадку. До жопи всі слова та гарантії. Вони Конституцію не змінять, із Запоріжжям та Херсоном. Просто порівняйте рівень освіти посланця з нашою квартальною еліткою.
25.10.2025 19:57 Відповісти
" Будь какой договор, подписаный с Россией , не стоит даже бумаги, на которой он был подписан. " - О. фон Бисмарк
25.10.2025 19:58 Відповісти
Отже, у цивілізованого світу немає вибору (аже воювати за Україну він не став), ніж і далі посилювати санкції проти інтервентів.
Окупант пропонує продати гарантії безпеки країні, яку він кожний день намагається знищити, це нахабство вже навіть не стомлює.
Важливо, що Захід усвідомлює, що агресія для Х-уйла (навряд чи він терміново здохне) повинна стати економічно непосильною, щоб його бажання продовжувати війну викликало колапс у Московщині.
І треба, щоб Захід мав погоджений план дій щодо гарантій безпеки України, які українці визнають надійними.
25.10.2025 20:02 Відповісти
усе в Божих руках
25.10.2025 20:11 Відповісти
Нехай той Дмитрієв поцьомає опудало Члєніна у самий центр...
25.10.2025 20:03 Відповісти
kaцап как заяц на барабане
25.10.2025 20:06 Відповісти
ПОШЕЛ ТЫ НА ЙУХ дмитрий путенев !
25.10.2025 20:08 Відповісти
Пуйло до Гааги не дотянет живым 100%, а вот его кодло шавок, садистов, пропагандонов и гнили в большинстве своём там рано или поздно окажется!
25.10.2025 20:09 Відповісти
а я б дав гарантію злодіям, що доживуть до смерті десь по сусідству з двічі несудимим
аби тільки не колотили людей
а Господь розбереться
25.10.2025 20:09 Відповісти
російського населення, цього лайна
по світу повно.
от хай позбирають до себе все
і тішаться.
Це ще один привід розпочинати війни -
російське населення
От якщо роснаселення буде вдома сидіти
то заспокояться, ублюдки.
25.10.2025 20:14 Відповісти
То він мабуть про Брайтон Біч казав
25.10.2025 20:43 Відповісти
Агресор "гарантує" безпеку? Цікаво....При відмові України від ядерної зброї часом не расєя "гарантувала безпеку"? А щодо "русского насєлєнія" так заберіть їх....Хай Сибір освоюють...Ну і щодо нейтралітету України- а взагалі то рашці яке діло з ким Україна дружити буде?
25.10.2025 20:22 Відповісти
Яке таке російське населення? Російське населення в росії, в Україні УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
25.10.2025 20:28 Відповісти
кацапня, уся разом, ПНХ !!!
25.10.2025 20:32 Відповісти
Фігня то все! Кацапам треба вся Україна, особливо сакральний Кихв і Києво-Печерська лавра. Без цього расєї не буде. Їм треба легітимізувати переписану історію.
25.10.2025 20:42 Відповісти
Нічого нового не сказав. Навіщо летів та спалив дефіцитну авіаційну солярку?
25.10.2025 20:48 Відповісти
На жаль, але кацапи по-перше: примусово на окупованих територіях роздали паспорти з куркою, а по друге: понавезли на окупованій території кацапів, і тепер будуть здіймати галас, що тут живуть хрюцькі.
25.10.2025 20:53 Відповісти
Дмитрієву з його зобом краще звернутись до ендокринолога та не лізти в велику політику
25.10.2025 20:57 Відповісти
покажіть цьому брехуну як його ***** в 2022 розповідало ,що це війна не за території .
25.10.2025 21:02 Відповісти
расєя буде в військовому блоці ОДКБ, а Україна повинна бути нейтральною. Це що - паритет???
25.10.2025 21:04 Відповісти
 
 