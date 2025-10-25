Посланник Путина Дмитриев назвал "ключевые условия" РФ для завершения войны: среди них территориальный вопрос и нейтральный статус Украины
Спецпредставитель диктатора РФ Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев, который находится с визитом в США, озвучил "ключевые элементы" для прекращения войны, которую РФ ведет против Украины.
Об этом он рассказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Я преимущественно сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы убедиться, что диалог продолжается. Но, я думаю, есть несколько элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", РФ открыта к гарантиям безопасности для Украины", - сказал Дмитриев.
Вопрос территорий и нейтралитета
"Точно есть вопрос территорий, где есть русское население... И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России. То есть не так много вопросов на столе. И из-за понимания того, как они могут быть решены дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно быстро", - сказал спецпосланник Путина.
Дмитриев прибыл в США
Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.
доня показовий поц.....
Расєє для нападу підійде будь який статус України,окрім статуса губернії московії.
Щодо територій, розмежування по лбз, з гарантією вступу у війну країн НАТО на нашому боці, у випадку повторного нападу раші.
Давно треба було накласти всі можливі санкції, так щоб повністю закрити їх від зовнішнього світу. Але ЄС пох, США теж. А ми гинемо.
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказалиь украинские "политические" З.К Достаточно сказать, что Стаханов -елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, (а дальше не захотели исправлять ошибку советских пиарщиков и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
чєкаємо на донін відгавк....
відзове, не відзове, лягне прилягне, танок бальний затанцює?
Чому інші космічні цивілізації не хочуть контактувати з землянами?
Бо на планеті Земля живуть кацапи. Тобто, найбридкіше і найстрашніше, що помилково міг породити Всесвіт...