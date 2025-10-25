РУС
Посланник Путина Дмитриев назвал "ключевые условия" РФ для завершения войны: среди них территориальный вопрос и нейтральный статус Украины

Дмитриев анонсировал новые переговоры с США

Спецпредставитель диктатора РФ Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев, который находится с визитом в США, озвучил "ключевые элементы" для прекращения войны, которую РФ ведет против Украины.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я преимущественно сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы убедиться, что диалог продолжается. Но, я думаю, есть несколько элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", РФ открыта к гарантиям безопасности для Украины", - сказал Дмитриев.

Вопрос территорий и нейтралитета

"Точно есть вопрос территорий, где есть русское население... И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России. То есть не так много вопросов на столе. И из-за понимания того, как они могут быть решены дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно быстро", - сказал спецпосланник Путина.

Дмитриев прибыл в США

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Читайте также: Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

