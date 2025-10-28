РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11171 посетитель онлайн
Новости Прекращение войны Мирный процесс
441 8

Китаю есть что сказать, чтобы помочь завершить войну в Украине, - госсекретарь Ватикана Паролин

Пьетро Паролин

Государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин считает, что Китай должен сыграть более заметную роль и помочь завершить российско-украинскую войну.

Об этом он сказал на полях визита в детскую больницу в Риме, его цитирует Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

Усилия Китая в мирном процессе

Паролин призвал международное сообщество положить конец войнам и подчеркнул, что для этого требуется более широкое участие государств, в частности, Китая.

"Участие Соединенных Штатов, безусловно, нужно, и мы надеемся, что Европа будет играть более заметную роль. Китай также имеет, что сказать - собственно, президент Трамп сейчас находится в Китае и на Дальнем Востоке, чтобы обсудить этот вопрос. Вклад каждого действительно нужен, чтобы сделать несколько шагов к миру", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посланник Путина Дмитриев назвал "ключевые условия" РФ для завершения войны: среди них территориальный вопрос и нейтральный статус Украины

Мирные переговоры

Госсекретарь Ватикана также заявил, что "определенные переговоры" для завершения российско-украинской войны "продолжаются, возможно, не публично" и выразил надежду, что они будут успешными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай после санкций США может сократить импорт из РФ, Индия уже дала соответствующие сигналы, - Зеленский

Помощь Китая для России

  • Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили доказательства сотрудничества Китая и РФ в поставках оружия. По его словам, под китайским оружием в России он имеет в виду порох и артиллерию. Кроме того, Китай якобы помогает изготавливать оружие в самой РФ.
  • Однако представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь ответил, что Китай не предоставлял оружия ни одной из сторон в российско-украинской войне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Ватикан (218) Китай (3235) США (28171) война в Украине (6675)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КНР буде спостерігати....А путін піде у глиб ЕС тому розпочаті мобілізаційні заходи, західні розвідки про це знають.https://youtu.be/W4YfJj7-A_s?t=1683
показать весь комментарий
28.10.2025 15:47 Ответить
Для Китаю оці заклики отаких опущених куколдів як горох об стінку.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:49 Ответить
Ще не слухали "дуже авторитетну думку" ряжених педофілів. Жовтопикі вже сказали. Збільшують закупівлі кацапської жижі- аж гай шумить. Спонсори тероризму.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:49 Ответить
Головне, що слуги в рясах із ВТІКАНУ),що минулого "попки".що нинішнього. не можуть сказати "куйло ти вбивця і злочинець виводь своїх злочинців з України".а мовчки благословляють його окупаціюУкраїни.її руйнацію і геноцид українського народу....
показать весь комментарий
28.10.2025 15:58 Ответить
Це мабуть, Паролін, натякає китайцям на гроші ********** у Банку Ватікана??? Партійні та релігійні внески, то ще та Історія!!
показать весь комментарий
28.10.2025 16:06 Ответить
Якась мода пішла «говори як трамп»… Люди розучились звʼязно мислити. А може це маріхуана?
показать весь комментарий
28.10.2025 16:09 Ответить
Сьогоднішній папа римський не протрампівський , та ще й з Чикагським минулим у своїх служіннях церкві - з великою католицькою українською діаспорою ... Й при тому вже заявляв що до політиків щодо війни рашисто-країнської не вмішуватиметься лише нестиме свою місію. Тим не менша поза Ватиканом ватиканський Рубіо не мовчав ... Хоча де Ватикан , а де інтереси Китаю... Та все ж, я вважаю це було сказано для щиро віруючого ??? Трампа , для його можливого дипломатичного( як все у міжнародній політиці Трампа ) тиску на Китай
показать весь комментарий
28.10.2025 16:22 Ответить
 
 