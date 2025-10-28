Китаю есть что сказать, чтобы помочь завершить войну в Украине, - госсекретарь Ватикана Паролин

Государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин считает, что Китай должен сыграть более заметную роль и помочь завершить российско-украинскую войну.

Об этом он сказал на полях визита в детскую больницу в Риме, его цитирует Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

Усилия Китая в мирном процессе

Паролин призвал международное сообщество положить конец войнам и подчеркнул, что для этого требуется более широкое участие государств, в частности, Китая.

"Участие Соединенных Штатов, безусловно, нужно, и мы надеемся, что Европа будет играть более заметную роль. Китай также имеет, что сказать - собственно, президент Трамп сейчас находится в Китае и на Дальнем Востоке, чтобы обсудить этот вопрос. Вклад каждого действительно нужен, чтобы сделать несколько шагов к миру", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посланник Путина Дмитриев назвал "ключевые условия" РФ для завершения войны: среди них территориальный вопрос и нейтральный статус Украины

Мирные переговоры

Госсекретарь Ватикана также заявил, что "определенные переговоры" для завершения российско-украинской войны "продолжаются, возможно, не публично" и выразил надежду, что они будут успешными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай после санкций США может сократить импорт из РФ, Индия уже дала соответствующие сигналы, - Зеленский

Помощь Китая для России

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили доказательства сотрудничества Китая и РФ в поставках оружия. По его словам, под китайским оружием в России он имеет в виду порох и артиллерию. Кроме того, Китай якобы помогает изготавливать оружие в самой РФ.

Однако представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь ответил, что Китай не предоставлял оружия ни одной из сторон в российско-украинской войне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ