Трамп будет обеспечивать соблюдение новых санкций США против России, - Уитакер

Президент США Дональд Трамп объявляет о следующем этапе борьбы с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп обеспечит выполнение новых санкций против России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с целью прекращения войны между Россией и Украиной.

Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против нефтяных гигантов РФ

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение", - сказал он.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в "черный список" нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", крупнейших российских производителей нефти, в рамках новой попытки прекратить войну в Украине, лишив Москву доходов для финансирования войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США дали Германии шестимесячный срок по активам "Роснефти", - Bloomberg

Это был первый крупный пакет финансовых санкций Трампа против России с момента его второго вступления в должность президента США.

Давление на Путина

"Возможно, это станет тем, что заставит Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну, или по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", - убежден Уитакер.

Цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций, но реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые ограничительные меры к России.

Однако, по словам Уитакера, это только начало.

"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - добавил постпред США.

Читайте также: Крупнейшая частная нефтегазовая компания России объявила о распродаже зарубежных активов из-за санкций Трампа

Что предшествовало?

  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • 24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

россия (97864) санкции (11989) США (28179) Трамп Дональд (6973) Уитакер Мэтью (37)
Топ комментарии
Всигла випустит заяву, поки Ізраїль не розкупорив 8-му закінчену Трампом війну ... Й це добре, бо після початку нового етапу 8-ої - вже й цієї заяви не було б.
майже кожен раз Трамп припускає - то було що ху*ло хоче закінчити воювати, зараз що ху*ло сяде за стіл переговорів.

Але не разу не було щоб чіткого свердження, що буде так як хоче Трамп, без припущень
Всигла випустит заяву, поки Ізраїль не розкупорив 8-му закінчену Трампом війну ... Й це добре, бо після початку нового етапу 8-ої - вже й цієї заяви не було б.
Нагне путлєра?
майже кожен раз Трамп припускає - то було що ху*ло хоче закінчити воювати, зараз що ху*ло сяде за стіл переговорів.

Але не разу не було щоб чіткого свердження, що буде так як хоче Трамп, без припущень
То санкціі лише для переговорів? З метою припинення війни на територіі Украіни? Два куйла зібрались.
До речі, це правильний підхід, я сподіваюсь це буде контролювати Рубіо, бо санкцій понаводили купу, але їх ніхто не дотримується.
Ну акции Рос компаний обвалились на 11%так ,что эффект есть!
Наталья,а что вы делаете под американским флагом!Ваш Google аккаунт не в США зарегистрирован!
вам ще що розповісти?
Да нет и так понятно,что хвеська , где бы не жила,хвеськой останется, даже под американским флагом.Но имя Кириллицей в регистрации Sim Kart😉
а ви для цього учора розпитати мене спеціально зайшли?
так само забезбечить і "запечатує" , як США забезпечили виконання Будапештської брехні і "закінчення війни в Україні за 24 години..."американське "забезпечене чергове американське на,,, пал,,,во "
https://www.youtube.com/watch?v=0Ia2rj0dM5k

Китай жорстко вдарив по США та Європі ,новими санкціями та договорами , поки Трамп збирався 30-го з ним домовлятися ... ПЕЧІЙ (годину тому)
