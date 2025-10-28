Трамп будет обеспечивать соблюдение новых санкций США против России, - Уитакер
Президент США Дональд Трамп обеспечит выполнение новых санкций против России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с целью прекращения войны между Россией и Украиной.
Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции против нефтяных гигантов РФ
"Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение", - сказал он.
На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в "черный список" нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", крупнейших российских производителей нефти, в рамках новой попытки прекратить войну в Украине, лишив Москву доходов для финансирования войны.
Это был первый крупный пакет финансовых санкций Трампа против России с момента его второго вступления в должность президента США.
Давление на Путина
"Возможно, это станет тем, что заставит Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну, или по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", - убежден Уитакер.
Цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций, но реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые ограничительные меры к России.
Однако, по словам Уитакера, это только начало.
"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - добавил постпред США.
Что предшествовало?
- 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- 24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але не разу не було щоб чіткого свердження, що буде так як хоче Трамп, без припущень
Китай жорстко вдарив по США та Європі ,новими санкціями та договорами , поки Трамп збирався 30-го з ним домовлятися ... ПЕЧІЙ (годину тому)