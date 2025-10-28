Трамп будет обеспечивать соблюдение новых санкций США против России, - Уитакер

Президент США Дональд Трамп обеспечит выполнение новых санкций против России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с целью прекращения войны между Россией и Украиной.

Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Санкции против нефтяных гигантов РФ

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение", - сказал он.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в "черный список" нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", крупнейших российских производителей нефти, в рамках новой попытки прекратить войну в Украине, лишив Москву доходов для финансирования войны.

Это был первый крупный пакет финансовых санкций Трампа против России с момента его второго вступления в должность президента США.

Давление на Путина

"Возможно, это станет тем, что заставит Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну, или по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", - убежден Уитакер.

Цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций, но реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые ограничительные меры к России.

Однако, по словам Уитакера, это только начало.

"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - добавил постпред США.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

