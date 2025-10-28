Трамп забезпечуватиме дотримання нових санкцій США проти Росії, - Вітакер

Президент США Дональд Трамп забезпечить виконання нових санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна піти на переговори з метою припинення війни між Росією та Україною.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти нафтових гігантів РФ

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання", - сказав він.

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до "чорного списку" нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", найбільших російських виробників нафти, у рамках нової спроби припинити війну в Україні, позбавивши Москву доходів для фінансування війни.

Це був перший великий пакет фінансових санкцій Трампа проти Росії з моменту його другого вступу на посаду президента США.

Тиск на Путіна

"Можливо, це стане тим, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, або принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне врегулювання", - переконаний Вітакер.

Ціни на сиру нафту підскочили після оголошення санкцій, але реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно Білий дім застосовуватиме нові обмежувальні заходи до Росії.

Однак, за словами Вітакера, це лише початок.

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - додав постпред США.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

