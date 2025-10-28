УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7737 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
1 330 13

Трамп забезпечуватиме дотримання нових санкцій США проти Росії, - Вітакер

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

Президент США Дональд Трамп забезпечить виконання нових санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна піти на переговори з метою припинення війни між Росією та Україною.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти нафтових гігантів РФ

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання", - сказав він.

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до "чорного списку" нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", найбільших російських виробників нафти, у рамках нової спроби припинити війну в Україні, позбавивши Москву доходів для фінансування війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США дали Німеччині шестимісячний термін щодо активів "Роснєфті", - Bloomberg

Це був перший великий пакет фінансових санкцій Трампа проти Росії з моменту його другого вступу на посаду президента США.

Тиск на Путіна

"Можливо, це стане тим, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, або принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне врегулювання", - переконаний Вітакер.

Ціни на сиру нафту підскочили після оголошення санкцій, але реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно Білий дім застосовуватиме нові обмежувальні заходи до Росії.

Однак, за словами Вітакера, це лише початок.

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - додав постпред США.

Читайте також: Найбільша приватна нафтогазова компанія Росії оголосила про розпродаж закордонних активів через санкції Трампа

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

росія (68721) санкції (12923) США (24661) Трамп Дональд (7541) Вітакер Метью (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Всигла випустит заяву, поки Ізраїль не розкупорив 8-му закінчену Трампом війну ... Й це добре, бо після початку нового етапу 8-ої - вже й цієї заяви не було б.
показати весь коментар
28.10.2025 21:27 Відповісти
+1
майже кожен раз Трамп припускає - то було що ху*ло хоче закінчити воювати, зараз що ху*ло сяде за стіл переговорів.

Але не разу не було щоб чіткого свердження, що буде так як хоче Трамп, без припущень
показати весь коментар
28.10.2025 21:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всигла випустит заяву, поки Ізраїль не розкупорив 8-му закінчену Трампом війну ... Й це добре, бо після початку нового етапу 8-ої - вже й цієї заяви не було б.
показати весь коментар
28.10.2025 21:27 Відповісти
Нагне путлєра?
показати весь коментар
28.10.2025 21:29 Відповісти
майже кожен раз Трамп припускає - то було що ху*ло хоче закінчити воювати, зараз що ху*ло сяде за стіл переговорів.

Але не разу не було щоб чіткого свердження, що буде так як хоче Трамп, без припущень
показати весь коментар
28.10.2025 21:30 Відповісти
То санкціі лише для переговорів? З метою припинення війни на територіі Украіни? Два куйла зібрались.
показати весь коментар
28.10.2025 21:50 Відповісти
До речі, це правильний підхід, я сподіваюсь це буде контролювати Рубіо, бо санкцій понаводили купу, але їх ніхто не дотримується.
показати весь коментар
28.10.2025 21:59 Відповісти
Ну акции Рос компаний обвалились на 11%так ,что эффект есть!
показати весь коментар
28.10.2025 22:01 Відповісти
Наталья,а что вы делаете под американским флагом!Ваш Google аккаунт не в США зарегистрирован!
показати весь коментар
28.10.2025 22:00 Відповісти
вам ще що розповісти?
показати весь коментар
28.10.2025 22:10 Відповісти
Да нет и так понятно,что хвеська , где бы не жила,хвеськой останется, даже под американским флагом.Но имя Кириллицей в регистрации Sim Kart😉
показати весь коментар
28.10.2025 22:31 Відповісти
а ви для цього учора розпитати мене спеціально зайшли?
показати весь коментар
28.10.2025 22:12 Відповісти
так само забезбечить і "запечатує" , як США забезпечили виконання Будапештської брехні і "закінчення війни в Україні за 24 години..."американське "забезпечене чергове американське на,,, пал,,,во "
показати весь коментар
28.10.2025 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0Ia2rj0dM5k

Китай жорстко вдарив по США та Європі ,новими санкціями та договорами , поки Трамп збирався 30-го з ним домовлятися ... ПЕЧІЙ (годину тому)
показати весь коментар
28.10.2025 22:09 Відповісти
 
 