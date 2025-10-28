Найбільша приватна нафтогазова компанія Росії оголосила про розпродаж закордонних активів через санкції Трампа

Найбільша приватна нафтогазова російська компанія "ЛукОйл" оголосила про намір продати всі свої іноземні активи через санкції.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"ЛукОйл" повідомляє, що у зв'язку із запровадженням деякими державами обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розгляд заявок потенційних покупців розпочато", – йдеться у повідомленні.

А "ЛукОйлі" додали, що продаж активів здійснюватиметься у межах ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"У випадку необхідності компанія планує подати заявку на продовження дії ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх міжнародних активів", – додали у "ЛукОйлі".

Колишній топменеджер "ЛукОйлу" розповів, що це може призвести до падіння доходів і прибутків компанії "приблизно на 30%", передає Politico.

Він зауважив, що російська компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини із приблизно 5000 автозаправних станцій по всьому світу.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижні вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "ЛукОйл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.