США дали Німеччині шестимісячний термін щодо активів "Роснефти", - Bloomberg

Вашингтон встановив шестимісячний термін для Німеччини на вирішення питання щодо активів російської компанії "Роснефть", що належать німецьким підрозділам.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, адміністрація США повідомила німецьку сторону про можливість надання тимчасової обмеженої ліцензії для "Роснефти Deutschland". Німецькі чиновники наразі обдумують цю пропозицію та нададуть відповідь найближчими днями.

Як зазначається, міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе має намір обговорити це питання на зустрічі міністрів енергетики та екології країн G7 у Торонто цього тижня.

Конфіскація активів "Роснефти"

Німецький уряд конфіскував активи "Роснефти" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та неодноразово продовжував термін довірчого управління. Попередні домовленості щодо продажу німецьких підрозділів "Роснефти" з Катаром провалилися через незгоду сторін щодо ціни.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які становлять 12% від загальної переробної потужності країни, включно з заводом PCK Raffinerie GmbH у Шведті, а також часткою в трансальпійському нафтопроводі.

Шестимісячний термін для Німеччини

Шестимісячний термін, запропонований США, значно коротший за дворічну загальну ліцензію, надану Великою Британією минулого тижня. Без цієї ліцензії німецький підрозділ "Роснефти" ризикує втратити ключових клієнтів із 21 листопада, коли набирають чинності останні санкції США.

Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що підтримує контакт із відповідними органами США та прагне якнайшвидше прояснити всі юридичні питання, але відмовилося коментувати деталі переговорів.

Берлін поки утримується від націоналізації цих підприємств через побоювання можливих відповідних дій Кремля проти німецьких операцій у Росії.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

