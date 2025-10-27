"Лукойл" заявив про намір продати свої закордонні активи після санкцій США

Російська нафтова компанія "Лукойл" повідомила про намір продати свої міжнародних активів після американських санкцій.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій 27 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи", - сказано в заяві.

У компанії зазначили, що розгляд пропозицій від потенційних покупців розпочато.

"Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFAC на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх зарубіжних активів", - заявили у "Лукойлі".

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

