"Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы после санкций США
Российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о намерении продать свои международные активы после американских санкций.
Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном 27 октября, сообщает Цензор.НЕТ.
"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о своем намерении продать свои международные активы", - сказано в заявлении.
В компании отметили, что рассмотрение предложений от потенциальных покупателей начато.
"Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - заявили в "Лукойле".
Что предшествовало?
23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Якщо тільки я папір, якщо роздрукують акції на туалетному папері....
- беру! Можу дати десь штуку баксiв!