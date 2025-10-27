"Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы после санкций США

Российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о намерении продать свои международные активы после американских санкций.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном 27 октября.

"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о своем намерении продать свои международные активы", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что рассмотрение предложений от потенциальных покупателей начато.

"Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - заявили в "Лукойле".

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

