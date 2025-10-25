Стоимость акций "Роснефти" и "Лукойла" упала на $5,2 миллиарда после санкций США, - СМИ
Акции "Роснефти" и "Лукойла" на Московской бирже упали после того, как США ввели против этих компаний санкции.
Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
За два дня - 23-24 октября - суммарная капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей ($5,2 млрд).
Акции "Роснефти" упали на 3%, компания потеряла 1,56 млрд долларов. В свою очередь акции "Лукойла" обвалились еще сильнее - на 7,2%, что нанесло ущерб на 3,66 млрд долларов.
Из-за американских санкций владелец "Лукойла" - самый богатый миллиардер России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня потерял 83 млрд рублей ($1 млрд).
Санкции усугубят проблемы компаний
Издание отмечает, что по итогам первого полугодия "Роснефть" и "Лукойл" уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала втрое, второго - вдвое.
Попадание под санкции Минфина США усугубит проблемы этих нефтяных компаний: количество контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие - могут снизиться поставки на внешние рынки.
Кроме этого, решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций "Лукойла" через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), тогда как "Роснефти" грозят проблемы с поставками в Индию.
Что предшествовало?
23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
шо є дуже добре.
але не поспішайте співати осану доні - він завтра може влупити зовсім протилежне.
як він сам і сказав - побачимо через 6 місяців, чи не відмінить він ті санції...
він бальний зал при Білому Домі будує - то вліво то вправо танцює.
спокійніше треба бути і не покладати дуже багатo надій на 79 річного баляруна-танцюриста - він сам не дуже в курсі що в його голові...