РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
2 520 11

Стоимость акций "Роснефти" и "Лукойла" упала на $5,2 миллиарда после санкций США, - СМИ

лукойл

Акции "Роснефти" и "Лукойла" на Московской бирже упали после того, как США ввели против этих компаний санкции.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

За два дня - 23-24 октября - суммарная капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей ($5,2 млрд).

Акции "Роснефти" упали на 3%, компания потеряла 1,56 млрд долларов. В свою очередь акции "Лукойла" обвалились еще сильнее - на 7,2%, что нанесло ущерб на 3,66 млрд долларов.

Из-за американских санкций владелец "Лукойла" - самый богатый миллиардер России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня потерял 83 млрд рублей ($1 млрд).

Читайте также: Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

Санкции усугубят проблемы компаний

Издание отмечает, что по итогам первого полугодия "Роснефть" и "Лукойл" уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала втрое, второго - вдвое.

Попадание под санкции Минфина США усугубит проблемы этих нефтяных компаний: количество контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие - могут снизиться поставки на внешние рынки.

Кроме этого, решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций "Лукойла" через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), тогда как "Роснефти" грозят проблемы с поставками в Индию.

Читайте также: Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

санкции (11975) США (28151) Роснефть (36) Лукойл (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А чого чекали стільки років? Трампа?
показать весь комментарий
25.10.2025 01:15 Ответить
+3
Ось тобі ******, і трампів день!!!! Дякуємо Західних Партнерів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
25.10.2025 01:43 Ответить
+2
Почему на Газпром не ввели санкции?
показать весь комментарий
25.10.2025 01:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему на Газпром не ввели санкции?
показать весь комментарий
25.10.2025 01:10 Ответить
А чого чекали стільки років? Трампа?
показать весь комментарий
25.10.2025 01:15 Ответить
На 3-7%???
показать весь комментарий
25.10.2025 01:17 Ответить
Вот что Трамп животворящий делает. (Где-то животворящий Байден заплакал от ужаса надвигающейся эскалации)
показать весь комментарий
25.10.2025 01:20 Ответить
Найбільша втрата особистого статку Ілона Маска (зараз $488 мільярдів) відбулася у період з 2021 по 2023 рік і склала майже $200 мільярдів.
Його чистий капітал впав з $320 мільярдів у 2021 році до $138 мільярдів на початок січня 2023 року, що сталося головним чином через значне падіння ціни акцій Tesla.
показать весь комментарий
25.10.2025 01:26 Ответить
Тесла взагалі раздута мильна бульбашка. Її капіталізація вище за весь німецький та японський автопром. В 30 раз вища за Mercedes. Компанія яка виготавляє 3 моделі легковиків начебто в 30 раз дорожче за конгламерату, який виготавляє найпреміальніши авто, грузовикі, автобуси та інше обладнання.
показать весь комментарий
25.10.2025 03:51 Ответить
Ось тобі ******, і трампів день!!!! Дякуємо Західних Партнерів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
25.10.2025 01:43 Ответить
За що? Не чуди. Сьогодні акції впали, завтра піднімуться. Це мильна бульбашка така. Ніхто нічого не втратив реально.
показать весь комментарий
25.10.2025 04:23 Ответить
санкції щє тільки проголошені, а кацапня вже втратила гроші,
шо є дуже добре.
але не поспішайте співати осану доні - він завтра може влупити зовсім протилежне.
як він сам і сказав - побачимо через 6 місяців, чи не відмінить він ті санції...
він бальний зал при Білому Домі будує - то вліво то вправо танцює.
спокійніше треба бути і не покладати дуже багатo надій на 79 річного баляруна-танцюриста - він сам не дуже в курсі що в його голові...
показать весь комментарий
25.10.2025 03:05 Ответить
І шо....менше ракет летіти буде....
показать весь комментарий
25.10.2025 08:01 Ответить
 
 