Стоимость акций "Роснефти" и "Лукойла" упала на $5,2 миллиарда после санкций США, - СМИ

Акции "Роснефти" и "Лукойла" на Московской бирже упали после того, как США ввели против этих компаний санкции.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

За два дня - 23-24 октября - суммарная капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей ($5,2 млрд).

Акции "Роснефти" упали на 3%, компания потеряла 1,56 млрд долларов. В свою очередь акции "Лукойла" обвалились еще сильнее - на 7,2%, что нанесло ущерб на 3,66 млрд долларов.

Из-за американских санкций владелец "Лукойла" - самый богатый миллиардер России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня потерял 83 млрд рублей ($1 млрд).

Читайте также: Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

Санкции усугубят проблемы компаний

Издание отмечает, что по итогам первого полугодия "Роснефть" и "Лукойл" уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала втрое, второго - вдвое.

Попадание под санкции Минфина США усугубит проблемы этих нефтяных компаний: количество контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие - могут снизиться поставки на внешние рынки.

Кроме этого, решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций "Лукойла" через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), тогда как "Роснефти" грозят проблемы с поставками в Индию.

Читайте также: Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале