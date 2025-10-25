Вартість акцій "Роснефти" і "Лукойла" впала на $5,2 мільярда після санкцій США, - ЗМІ

Акції "Роснефти" і "Лукойла" на Московській біржі впали після того, як США запровадили проти цих компаній санкції.

За два дні - 23-24 жовтня - сумарна капіталізація "Роснефти" і "Лукойла" скоротилася на 424 млрд рублів ($5,2 млрд).

Акції "Роснефти" впали на 3%, компанія втратила 1,56 млрд доларів. Своєю чергою акції "Лукойлу" обвалилися ще сильніше - на 7,2%, що завдало збитків на 3,66 млрд доларів.

Через американські санкції власник "Лукойла" - найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні втратив 83 млрд рублів ($1 млрд).

Санкції посилять проблеми компаній

Видання зазначає, що за підсумками за підсумками першого півріччя "Роснефть" і "Лукойл" вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого — удвічі.

Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок — можуть знизитися поставки на зовнішні ринки.

Окрім цього, рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій "Лукойлу" через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як "Роснефти" загрожують проблеми з постачанням до Індії.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

