Вартість акцій "Роснефти" і "Лукойла" впала на $5,2 мільярда після санкцій США, - ЗМІ
Акції "Роснефти" і "Лукойла" на Московській біржі впали після того, як США запровадили проти цих компаній санкції.
Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За два дні - 23-24 жовтня - сумарна капіталізація "Роснефти" і "Лукойла" скоротилася на 424 млрд рублів ($5,2 млрд).
Акції "Роснефти" впали на 3%, компанія втратила 1,56 млрд доларів. Своєю чергою акції "Лукойлу" обвалилися ще сильніше - на 7,2%, що завдало збитків на 3,66 млрд доларів.
Через американські санкції власник "Лукойла" - найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні втратив 83 млрд рублів ($1 млрд).
Санкції посилять проблеми компаній
Видання зазначає, що за підсумками за підсумками першого півріччя "Роснефть" і "Лукойл" вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого — удвічі.
Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок — можуть знизитися поставки на зовнішні ринки.
Окрім цього, рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій "Лукойлу" через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як "Роснефти" загрожують проблеми з постачанням до Індії.
Що передувало?
23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
шо є дуже добре.
але не поспішайте співати осану доні - він завтра може влупити зовсім протилежне.
як він сам і сказав - побачимо через 6 місяців, чи не відмінить він ті санції...
він бальний зал при Білому Домі будує - то вліво то вправо танцює.
спокійніше треба бути і не покладати дуже багатo надій на 79 річного баляруна-танцюриста - він сам не дуже в курсі що в його голові...