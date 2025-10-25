УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6935 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
750 8

Вартість акцій "Роснефти" і "Лукойла" впала на $5,2 мільярда після санкцій США, - ЗМІ

лукойл

Акції "Роснефти" і "Лукойла" на Московській біржі впали після того, як США запровадили проти цих компаній санкції.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За два дні - 23-24 жовтня - сумарна капіталізація "Роснефти" і "Лукойла" скоротилася на 424 млрд рублів ($5,2 млрд).

Акції "Роснефти" впали на 3%, компанія втратила 1,56 млрд доларів. Своєю чергою акції "Лукойлу" обвалилися ще сильніше - на 7,2%, що завдало збитків на 3,66 млрд доларів.

Через американські санкції власник "Лукойла" - найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні втратив 83 млрд рублів ($1 млрд).

Читайте також: Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Санкції посилять проблеми компаній

Видання зазначає, що за підсумками за підсумками першого півріччя "Роснефть" і "Лукойл" вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого — удвічі.

Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок — можуть знизитися поставки на зовнішні ринки.

Окрім цього, рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій "Лукойлу" через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як "Роснефти" загрожують проблеми з постачанням до Індії.

Читайте також: Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

санкції (12907) США (24625) Роснафта (321) Лукойл (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему на Газпром не ввели санкции?
показати весь коментар
25.10.2025 01:10 Відповісти
А чого чекали стільки років? Трампа?
показати весь коментар
25.10.2025 01:15 Відповісти
На 3-7%???
показати весь коментар
25.10.2025 01:17 Відповісти
Вот что Трамп животворящий делает. (Где-то животворящий Байден заплакал от ужаса надвигающейся эскалации)
показати весь коментар
25.10.2025 01:20 Відповісти
Найбільша втрата особистого статку Ілона Маска (зараз $488 мільярдів) відбулася у період з 2021 по 2023 рік і склала майже $200 мільярдів.
Його чистий капітал впав з $320 мільярдів у 2021 році до $138 мільярдів на початок січня 2023 року, що сталося головним чином через значне падіння ціни акцій Tesla.
показати весь коментар
25.10.2025 01:26 Відповісти
Ось тобі ******, і трампів день!!!! Дякуємо Західних Партнерів!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
25.10.2025 01:43 Відповісти
санкції щє тільки проголошені, а кацапня вже втратила гроші,
шо є дуже добре.
але не поспішайте співати осану доні - він завтра може влупити зовсім протилежне.
як він сам і сказав - побачимо через 6 місяців, чи не відмінить він ті санції...
він бальний зал при Білому Домі будує - то вліво то вправо танцює.
спокійніше треба бути і не покладати дуже багатo надій на 79 річного баляруна-танцюриста - він сам не дуже в курсі що в його голові...
показати весь коментар
25.10.2025 03:05 Відповісти
 
 