США дали Германии шестимесячный срок в отношении активов "Роснефти", - Bloomberg

Вашингтон установил шестимесячный срок для Германии на решение вопроса в отношении активов российской компании "Роснефть", принадлежащих немецким подразделениям.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, администрация США уведомила германскую сторону о возможности предоставления временной ограниченной лицензии для "Роснефти Deutschland". Германские чиновники сейчас обдумывают это предложение и предоставят ответ в ближайшие дни.

Как отмечается, министр экономики Германии Катерина Райхе намерена обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7 в Торонто на этой неделе.

Конфискация активов "Роснефти"

Германское правительство конфисковало активы "Роснефти" после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и неоднократно продлевало срок доверительного управления. Предыдущие договоренности о продаже германских подразделений "Роснефти" с Катаром провалились из-за несогласия сторон по цене.

"Роснефть Deutschland" владеет акциями трех германских нефтеперерабатывающих заводов, которые составляют 12% от общей перерабатывающей мощности страны, включая завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте, а также долей в трансальпийском нефтепроводе.

Шестимесячный срок для Германии

Шестимесячный срок, предложенный США, значительно короче двухлетней общей лицензии, предоставленной Великобританией на прошлой неделе. Без этой лицензии германское подразделение "Роснефти" рискует потерять ключевых клиентов с 21 ноября, когда вступают в силу последние санкции США.

Министерство экономики Германии подтвердило, что поддерживает контакт с соответствующими органами США и стремится как можно быстрее прояснить все юридические вопросы, но отказалось комментировать детали переговоров.

Берлин пока воздерживается от национализации этих предприятий из-за опасений возможных ответных действий Кремля против германских операций в России.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

