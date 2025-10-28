НПЗ Индии приостановили заказы на российскую нефть, - Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказ на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений правительства и поставщиков.

Источники отметили, что некоторые НПЗ Индии обращаются к спотовым рынкам в поисках альтернатив.

Государственная Indian Oil объявила тендер на закупку нефти, а Reliance Industries увеличил объемы закупок на спотовых рынках.

Один из собеседников заявил: "Мы еще не разместили заказ на новые поставки и отменили некоторые, которые были забронированы у трейдеров, связанных с субъектами, подпадающими под санкции".

Другой источник считает, что стоит убедиться, что "наши закупки не связаны с организациями, попавшими под санкции, поскольку банки не будут осуществлять платежи".

Другой собеседник сказал, что компания ждет, сможет ли она получить грузы от трейдеров или организаций, не попавших под санкции.

Данные Международного энергетического агентства свидетельствуют, что за первые девять месяцев 2025 года Индия закупала 1,9 млн баррелей нефти в день - это 40% от общего объема экспорта России.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

