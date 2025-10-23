Китай призупинив закупівлі російської нафти через санкції, – Reuters

Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Роснєфть" і "Лукойл".

Про це пише Reuters із посиланням на торговельні джерела.

Цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти з Росії, щоб дотриматися санкцій США.

Як зазначається, різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії створить навантаження на доходи РФ від продажу нафти та змусить провідних світових імпортерів шукати альтернативні джерела поставок і підвищувати світові ціни.

Так, китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою, принаймні в короткостроковій перспективі через занепокоєння щодо санкцій.

Хоча Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морем, більшу частину купують незалежні нафтопереробні заводи, включно з невеликими операторами. Втім, оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно різняться.

Vortexa Analytics оцінила закупівлі російської нафти китайськими державними фірмами на рівні менше 250 тис. барелів на добу за перші дев'ять місяців 2025 року, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінила їх у 500 тис. барелів на добу.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec припинив закупівлі російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія внесла до списку санкцій "Роснєфть" та "Лукойл", а також кораблі тіньового флоту та китайські організації, включно з великим китайським нафтопереробним заводом, повідомили два джерела в торгівлі.

"Роснєфть" ті "Лукойл" продають більшу частину своєї нафти Китаю через посередників, а не безпосередньо співпрацюють із покупцями, заявили трейдери.

Тим часом незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно прагнутимуть продовжити закупівлі російської нафти, також повідомили кілька трейдерів.

Китай також імпортує приблизно 900 тис. барелів російської нафти на добу трубопроводом, і вся ця сума надходить до PetroChina, яка, за словами кількох трейдерів, ймовірно, мало постраждає від санкцій.

Вплив нових санкцій

Як повідомлялося, ціни на нафту в четвер, 23 жовтня, зростають другий день поспіль більш ніж на 3% після того, як індійські нафтопереробники почали перегляд російських закупівель через нові санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Також стало відомо, що індійські нафтопереробники готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після нових санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Раніше Трамп погрожував Індії "масштабними" митами, якщо та не зупинить імпорт нафти з РФ. Водночас він заявляв, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівлі російської нафти.