НПЗ Індії призупинили замовлення на російську нафту, - Reuters

Санкції США працюють. НПЗ Індії зупинили замовлення на нафту з РФ

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Джерела зазначили, що деякі НПЗ Індії звертаються до спотових ринків у пошуках альтернатив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай призупинив закупівлі російської нафти через санкції, – Reuters

Державна Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, а Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках.

Один із співрозмовників заявив: "Ми ще не розмістили замовлення на нові поставки та скасували деякі, які були заброньовані у трейдерів, пов'язаних із суб'єктами, що підпадають під санкції".

Інше джерело вважає, що варто переконатися, що "наші закупівлі не пов'язані з організаціями, що потрапили під санкції, оскільки банки не будуть здійснювати платежі".

Також читайте: Китай суттєво скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія – припиняє, - Трамп

Інший співрозмовник сказав, що компанія чекає, чи зможе вона отримати вантажі від трейдерів або організацій, що не потрапили під санкції.

Дані Міжнародного енергетичного агентства свідчать, що за перших дев'ять місяців 2025 року Індія закуповувала 1,9 млн барелів нафти на день - це 40% від загального обсягу експорту Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Читайте: Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця

Автор: 

