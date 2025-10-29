Трамп очікує чудової зустрічі із Сі Цзіньпіном: Багато проблем буде вирішено

Президент США Дональд Трамп очікує розв'язання "багатьох проблем" під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгівельної війни.

За словами Трампа, він очікує, що їхня перша особиста зустріч під час його другого терміну на посаді, яку заплановано на четвер, призведе до зниження мит, запроваджених проти Китаю.

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч з президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено", - зазначив лідер США.

Він додав, що налаштований оптимістично.

"Ми вели з ними (Китаєм. - Ред.) переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", - сказав Трамп.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна перемагає, а Росія програє війну.

За словами президента України, Китай передав Росії верстати для виробництва зброї і допомагає обходити санкції.

ЗМІ повідомляли, що Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти.

Мита проти Китаю

15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Своєю чергою у Китаї вважають заяви США щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".