Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
915 8

Трамп очікує чудової зустрічі із Сі Цзіньпіном: Багато проблем буде вирішено

Трамп розповів про очікування від зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп очікує розв'язання "багатьох проблем" під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгівельної війни.

Про це пише AFP, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, він очікує, що їхня перша особиста зустріч під час його другого терміну на посаді, яку заплановано на четвер, призведе до зниження мит, запроваджених проти Китаю.

Читайте: Трамп забезпечуватиме дотримання нових санкцій США проти Росії, - Вітакер

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч з президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено", - зазначив лідер США.

Він додав, що налаштований оптимістично.

"Ми вели з ними (Китаєм. - Ред.) переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", - сказав Трамп.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна перемагає, а Росія програє війну.

За словами президента України, Китай передав Росії верстати для виробництва зброї і допомагає обходити санкції.

ЗМІ повідомляли, що Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти.

Читайте також: Китай суттєво скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія – припиняє, - Трамп

Мита проти Китаю

15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Своєю чергою у Китаї вважають заяви США щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом".

Китай (4992) Сі Цзіньпін (372) Трамп Дональд (7541)
Сі такий чудовий чел - все буде тіп - топ -Трамп
29.10.2025 08:31 Відповісти
сначала сделать проблему потом ее героически решить)всегда рабочая схема
29.10.2025 08:42 Відповісти
і ще більше проблем буде створено після цієї зустрічі .
29.10.2025 08:43 Відповісти
З ****** теж багато очікував...
29.10.2025 08:50 Відповісти
Старий дегенерат! Він казав що не п'є алкоголю.... Краще б ти бухав без зупинки!
29.10.2025 09:02 Відповісти
Чудовий Трамп чекає чудової зустрічі з чудовим другом Сі
29.10.2025 09:23 Відповісти
А ще чудової зустрічі з чудовою людиною Кім Чен Ином...
29.10.2025 09:27 Відповісти
Та вже було кілька «чудових»зустрічей...І з путіним,і з іраном...Особливо з путіним...
Після«чудової»зустрічі з путіном атакувати українські міста стали цілодобово...
29.10.2025 09:27 Відповісти
 
 