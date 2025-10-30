Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать

Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Америку после своего азиатского турне.

"Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать.

Мы согласились, что обе стороны застряли в борьбе, и иногда нужно дать им бороться. Безумие. Но Си поможет нам, и мы будем работать вместе над Украиной. Больше мы ничего не можем сделать", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ему "не нравится видеть, как гибнут тысячи молодых людей".

"Си давно покупает нефть в России, но мы не обсуждали нефть. Мы говорили о совместных усилиях, чтобы посмотреть, сможем ли мы закончить эту войну", - отметил он.

Также Трамп снова напомнил, что США поставляют оружие союзникам по НАТО, которое Альянс "в основном отдает Украине".

Что предшествовало?

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.

В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.

