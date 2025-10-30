Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать
Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Америку после своего азиатского турне.
"Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать.
Мы согласились, что обе стороны застряли в борьбе, и иногда нужно дать им бороться. Безумие. Но Си поможет нам, и мы будем работать вместе над Украиной. Больше мы ничего не можем сделать", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что ему "не нравится видеть, как гибнут тысячи молодых людей".
"Си давно покупает нефть в России, но мы не обсуждали нефть. Мы говорили о совместных усилиях, чтобы посмотреть, сможем ли мы закончить эту войну", - отметил он.
Также Трамп снова напомнил, что США поставляют оружие союзникам по НАТО, которое Альянс "в основном отдает Украине".
Что предшествовало?
Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.
По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.
Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.
Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.
Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.
В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.
"Я і моя молодая команда будєм дєлать что-то нужноє, важноє..." (с)
У той час як росія комбіновано атакувала Україну, Трамп і Сі провели зустріч у Південній Кореї.
"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли у боях, і іноді потрібно дозволити їм воювати - це божевілля. Сі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше", - заявив Трамп
Воно й не дивно: з її закінченням розлетиться епоха зе,з якої є що спитати за її дії.
Пряма мова: "Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть." -
це теж слова Трампа з тієї ж заяви.
Зєлєнскій будував свою стратегію і продовжує це робити з вірою у те, що війна скоро закінчиться. І все, що він робив - не вкладення коштів в оборону, популістські речі для загравання з електоратом - різні кешбеки, дозвіл на виїзд мобілізаційному потенціалу, прямий грабунок б'юджету на різн х схемах дорожного будівництва, виробництва дронів, тощо - робив саідомо задля утримання при владі внаслідок наступних виборів і власного збагачення та збагачення власного отичення. І його фанати вірили, що війні скоро кінець. Слова Трампа свідчать, що стратег із Зєлєнского геть поганий, як і тактик зрештою. Війна - надовго. На жаль.