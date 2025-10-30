РУС
Разговор Трампа и Си Цзиньпина
Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин встретились в Пусане

Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Америку после своего азиатского турне.

"Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать.

Мы согласились, что обе стороны застряли в борьбе, и иногда нужно дать им бороться. Безумие. Но Си поможет нам, и мы будем работать вместе над Украиной. Больше мы ничего не можем сделать", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ему "не нравится видеть, как гибнут тысячи молодых людей".

"Си давно покупает нефть в России, но мы не обсуждали нефть. Мы говорили о совместных усилиях, чтобы посмотреть, сможем ли мы закончить эту войну", - отметил он.

Также Трамп снова напомнил, что США поставляют оружие союзникам по НАТО, которое Альянс "в основном отдает Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры США-Китай: Трамп ожидает встречу с Си "с нетерпением"

Что предшествовало?

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.

В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти, - СМИ

Си Цзиньпин Трамп Дональд
+8
Щось подібне ми вже чули:
"Я і моя молодая команда будєм дєлать что-то нужноє, важноє..." (с)
30.10.2025 07:38 Ответить
+4
Дивуюсь Меланії....ніякі гроші не компенсують це руде одоробло
30.10.2025 07:42 Ответить
+4
Судячи з факту є така сума.
30.10.2025 07:58 Ответить
Д.Е.Б.І.Л.
30.10.2025 07:36 Ответить
Щось подібне ми вже чули:
"Я і моя молодая команда будєм дєлать что-то нужноє, важноє..." (с)
30.10.2025 07:38 Ответить
Сі послав Трампа за відомою адресою.
30.10.2025 08:46 Ответить
Японія відмовила перестати купувати га-з у орків то Сі тим більше й не -бирається. Руде одоробло знову буде нагинати нас до капітуляції. Він все добре знав, що відкажуть.
30.10.2025 07:39 Ответить
Судя из информации, "прекрасные" переговоры Трампа и Си, так же потужно, как и у нашего Потужного прошли.
30.10.2025 07:40 Ответить
так з одного шапіто ж вони...
30.10.2025 08:07 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/195511 Трамп і Сі Цзіньпін погодилися, що вони обидва не проти щоб росія і далі продовжувала бомбардувати Україну!

У той час як росія комбіновано атакувала Україну, Трамп і Сі провели зустріч у Південній Кореї.
"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли у боях, і іноді потрібно дозволити їм воювати - це божевілля. Сі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше", - заявив Трамп
30.10.2025 07:40 Ответить
Дивуюсь Меланії....ніякі гроші не компенсують це руде одоробло
30.10.2025 07:42 Ответить
Судячи з факту є така сума.
30.10.2025 07:58 Ответить
Косоокі мають карти...
30.10.2025 07:44 Ответить
Зеботва накинеться і на Сі,щоби разом не закінчили війну.
Воно й не дивно: з її закінченням розлетиться епоха зе,з якої є що спитати за її дії.
30.10.2025 07:58 Ответить
Я и моя команда... молодая..., что- то делаем..... что - то... важное! ( Черновецкий)
30.10.2025 08:35 Ответить
https://interfax.com.ua/ "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть." -
це теж слова Трампа з тієї ж заяви.
Зєлєнскій будував свою стратегію і продовжує це робити з вірою у те, що війна скоро закінчиться. І все, що він робив - не вкладення коштів в оборону, популістські речі для загравання з електоратом - різні кешбеки, дозвіл на виїзд мобілізаційному потенціалу, прямий грабунок б'юджету на різн х схемах дорожного будівництва, виробництва дронів, тощо - робив саідомо задля утримання при владі внаслідок наступних виборів і власного збагачення та збагачення власного отичення. І його фанати вірили, що війні скоро кінець. Слова Трампа свідчать, що стратег із Зєлєнского геть поганий, як і тактик зрештою. Війна - надовго. На жаль.
30.10.2025 08:37 Ответить
Домовились працювати над Україною…, а над рашкой не хочуть попрацювати?
30.10.2025 08:57 Ответить
Черговий раз з Трампа зробили дурника.
30.10.2025 09:09 Ответить
Когда ехал договорится по нефти, но про нефть не говорили. Просто поговорили о чем-то важном )) Он там китайцам румбу не танцевал?)
30.10.2025 09:40 Ответить
 
 