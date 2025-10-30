РУС
Новости Встреча Трампа и Си
1 641 27

Переговоры США-Китай: Трамп ожидает встречи с Си "с нетерпением"

США и Китай: Трамп ждет переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети.

"С нетерпением жду встречи с президентом Китая Си. Она состоится через несколько часов", — отметил Трамп.

Трамп ждет встречи с Си Цзиньпином

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.

В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.

Топ комментарии
+2
Коли Трампу дані розвідки та інших спецслужб не подобаються, він звільняє керівників.
Залишились одні сра колизи, які доповідають лише те, що Трамп хоче чути.
30.10.2025 05:43 Ответить
+1
Новий "гарний парубок та добрий друг" Сі.
30.10.2025 02:03 Ответить
+1
це буде чудова розмова - побачимо через 6 місяців...
розходимося..
30.10.2025 02:10 Ответить
BBC

Розраховувати варто максимум на перемир'я в новій холодній війні, попереджають експерти.
Козирі є і в Трампа, і в Сі, а фундаментальні проблеми у відносинах нерозв'язні, оскільки жодна з двох головних економічних і військових наддержав планети не готова поступатися позиціями в суперництві за гегемонію у світі.
30.10.2025 01:56 Ответить
У Китаю козирів більше, кажуть експерти, і очікують, що за підсумками переговорів буде багато гучних слів і підписаних документів, однак насправді нічого не зміниться - протистояння повернеться на рівень до ескалації, а поступки обох сторін будуть мінімальними.

З тієї ж причини на саміті Трампу навряд чи вдасться переконати Китай скоротити закупівлі російської нафти й умовити Сі натиснути на путіна заради миру в Україні, який Трамп обіцяв укласти за 24 години при владі, але за дев'ять місяців не наблизився до цього ані на крок.
30.10.2025 01:57 Ответить
Сі спробує вибити поступки в обмін на "угоду", яка гарно виглядатиме на папері, але не розв'яже фундаментальних проблем.

Зокрема, Китай може знову пообіцяти відновити закупівлі соєвих бобів і літаків Boeing, а також послабити щойно запроваджені обмеження на експорт рідкісноземельних магнітів.

США у відповідь напевно послаблять контроль за постачанням передових чипів для штучного інтелекту до Китаю.
30.10.2025 01:59 Ответить
Однак деескалація до рівня переговорів не зніме головних питань у відносинах США з Китаєм - дисбаланси в торгівлі нікуди не зникнуть, бар'єри для доступу американських компаній Китай не знизить, як і не відмовиться від претензій до Америки щодо підтримки Тайваню та військової присутності в регіоні загалом.

Китай грає в довгу, а Трампу потрібен швидкий результат.
До того ж Трамп відомий своїми мінливими настроями й легко розриває власні ж угоди, навіть із найближчими друзями та сусідами, як-от Канадою й Мексикою, не кажучи вже про небезпечних заокеанських суперників.
У китайців немає віри в те, що будь-яка домовленість із Трампом витримає випробування часом.
І вони більше зосереджені на забезпеченні власної самодостатності, ніж на побудові дружніх відносин зі США.
30.10.2025 02:01 Ответить
"Хоча наші економіки і взаємозалежні, Америка більш уразлива до повного розриву відносин, ніж Китай", - зазначає американський економіст і нобелівський лауреат Пол Кругман.

Кругман, як і інші коментатори, вважає, що цього разу козирі сильніші в Сі.

Китай може швидко компенсувати, принаймні частково, втрату експортного ринку США за рахунок стимулювання внутрішнього попиту. А ось щоб позбутися залежності від китайської сировини, Америці ************ роки.
30.10.2025 02:03 Ответить
Ще рік тому сильна позиція була не в Китаю, а в США, згадує Кругман. Адже США були центром інновацій, магнітом для талановитих і підприємливих людей з усього світу та лідером вільного світу.

Європа - найбільший ринок для китайських товарів - була близьким союзником, а на боці України Захід виступав єдиним фронтом.

Тепер ці сильні сторони стають слабкими через політику Трампа, пише його давній критик Кругман.

"У результаті все зводиться до того, яка з двох країн здатна більше зашкодити іншій.
У торговельній війні на таких умовах ясно, у кого перевага. Китай хоче отримати доступ до ринку США, але Америці потрібні китайські рідкісноземельні метали та інша сировина".

"У цьому конфлікті Америка програє", - упевнений Кругман.
30.10.2025 02:05 Ответить
не зуйтеся - доня свій обморок - Канада 51 штат США не покинув,
альцгемер то не зворотьнє....
30.10.2025 02:38 Ответить
У президентів є дані розвідки та інших спецслужб а експерти свої домислювання грунтують тільки на поверхневому аналізі подій. Можеш іще довіряти гадалкам на Таро.
30.10.2025 05:35 Ответить
Коли Трампу дані розвідки та інших спецслужб не подобаються, він звільняє керівників.
Залишились одні сра колизи, які доповідають лише те, що Трамп хоче чути.
30.10.2025 05:43 Ответить
Новий "гарний парубок та добрий друг" Сі.
30.10.2025 02:03 Ответить
це буде чудова розмова - побачимо через 6 місяців...
розходимося..
30.10.2025 02:10 Ответить
скажи зелені вас класно обули?
без вихода - 2019 остaнні вибори яких Україна бачила....
30.10.2025 02:16 Ответить
А нiчого, що ця косоока мавпа є головним спонсором геноциду в Украiнi? Чи Меланка також напише йому листа?
30.10.2025 02:22 Ответить
Нічого особистого. Онлі бізнес.

Трампу подобаються такі бо він і сам такий.
От тільки з країною йому не пофартило. Але він старається...
30.10.2025 02:47 Ответить
Спірохета, ти пачіму такая бледная ?
30.10.2025 04:37 Ответить
нуль вихлопу але це були чюдові перемовини! 🤣
30.10.2025 03:12 Ответить
США нужно поделить мир с Китаем по чесноку, и потом вместе колбасить всех выскочек, всех возможных кандидатов в супер страны вроде Индии, Московии, Турции и тд. Все остальное ведёт к большой войне с применением стратегического ядерного вооружения.
30.10.2025 04:11 Ответить
Гіперактивна тварюка "Абу Аладдин Принцесса Аладдін", що "народилася" 30.10.2025 року ВЖЕ ЗАСРАЛА весь ЦН.
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
30.10.2025 06:36 Ответить
BBC

Головних питань на переговорах було три:
Мита: Трамп висловлював готовність знизити мита на імпорт з Китаю в обмін на співпрацю у боротьбі з експортом компонентів наркотика фентанілу.

Рідкоземельні метали та чіпи для ШІ: такі компанії, як Nvidia, хочуть продавати до Китаю високопродуктивні чіпи. Однак США вважають це питанням своєї національної безпеки, адже ці ж чіпи можуть бути використані Китаєм у військових цілях. Китай, зі свого боку, контролює більшу частину світового виробництва рідкоземельних металів, які широко застосовуються у найрізноманітніших високотехнологічних продуктах.

TikTok: нової інформації щодо умов цієї угоди відтоді не з'явилось.

Усе це відсунуло на другий план інші проблеми у двосторонніх відносинах, такі як підтримка Китаєм російської війни проти України.
30.10.2025 06:45 Ответить
Зустріч тривала 1 годину 40 хвилин.

Після неї жодних заяв ще не робили.
30.10.2025 06:47 Ответить
 
 