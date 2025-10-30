Переговоры США-Китай: Трамп ожидает встречи с Си "с нетерпением"
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети.
"С нетерпением жду встречи с президентом Китая Си. Она состоится через несколько часов", — отметил Трамп.
Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.
По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.
Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.
Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.
Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.
В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.
Розраховувати варто максимум на перемир'я в новій холодній війні, попереджають експерти.
Козирі є і в Трампа, і в Сі, а фундаментальні проблеми у відносинах нерозв'язні, оскільки жодна з двох головних економічних і військових наддержав планети не готова поступатися позиціями в суперництві за гегемонію у світі.
З тієї ж причини на саміті Трампу навряд чи вдасться переконати Китай скоротити закупівлі російської нафти й умовити Сі натиснути на путіна заради миру в Україні, який Трамп обіцяв укласти за 24 години при владі, але за дев'ять місяців не наблизився до цього ані на крок.
Зокрема, Китай може знову пообіцяти відновити закупівлі соєвих бобів і літаків Boeing, а також послабити щойно запроваджені обмеження на експорт рідкісноземельних магнітів.
США у відповідь напевно послаблять контроль за постачанням передових чипів для штучного інтелекту до Китаю.
Китай грає в довгу, а Трампу потрібен швидкий результат.
До того ж Трамп відомий своїми мінливими настроями й легко розриває власні ж угоди, навіть із найближчими друзями та сусідами, як-от Канадою й Мексикою, не кажучи вже про небезпечних заокеанських суперників.
У китайців немає віри в те, що будь-яка домовленість із Трампом витримає випробування часом.
І вони більше зосереджені на забезпеченні власної самодостатності, ніж на побудові дружніх відносин зі США.
Кругман, як і інші коментатори, вважає, що цього разу козирі сильніші в Сі.
Китай може швидко компенсувати, принаймні частково, втрату експортного ринку США за рахунок стимулювання внутрішнього попиту. А ось щоб позбутися залежності від китайської сировини, Америці ************ роки.
Європа - найбільший ринок для китайських товарів - була близьким союзником, а на боці України Захід виступав єдиним фронтом.
Тепер ці сильні сторони стають слабкими через політику Трампа, пише його давній критик Кругман.
"У результаті все зводиться до того, яка з двох країн здатна більше зашкодити іншій.
У торговельній війні на таких умовах ясно, у кого перевага. Китай хоче отримати доступ до ринку США, але Америці потрібні китайські рідкісноземельні метали та інша сировина".
"У цьому конфлікті Америка програє", - упевнений Кругман.
альцгемер то не зворотьнє....
Залишились одні сра колизи, які доповідають лише те, що Трамп хоче чути.
розходимося..
без вихода - 2019 остaнні вибори яких Україна бачила....
Трампу подобаються такі бо він і сам такий.
От тільки з країною йому не пофартило. Але він старається...
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
Головних питань на переговорах було три:
Мита: Трамп висловлював готовність знизити мита на імпорт з Китаю в обмін на співпрацю у боротьбі з експортом компонентів наркотика фентанілу.
Рідкоземельні метали та чіпи для ШІ: такі компанії, як Nvidia, хочуть продавати до Китаю високопродуктивні чіпи. Однак США вважають це питанням своєї національної безпеки, адже ці ж чіпи можуть бути використані Китаєм у військових цілях. Китай, зі свого боку, контролює більшу частину світового виробництва рідкоземельних металів, які широко застосовуються у найрізноманітніших високотехнологічних продуктах.
TikTok: нової інформації щодо умов цієї угоди відтоді не з'явилось.
Усе це відсунуло на другий план інші проблеми у двосторонніх відносинах, такі як підтримка Китаєм російської війни проти України.
Після неї жодних заяв ще не робили.