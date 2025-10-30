Переговоры США-Китай: Трамп ожидает встречи с Си "с нетерпением"

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети.

"С нетерпением жду встречи с президентом Китая Си. Она состоится через несколько часов", — отметил Трамп.

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на четверг, 30 октября.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина победит, а Россия проиграет войну.

В КНР ответили, что всегда поддерживали прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной, и такая позиция останется неизменной.

